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El sentido mensaje de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias en España: “Es un honor”

El futbolista argentino compartió varias fotografías de la ceremonia, a la que asistió con su esposa, Antonela Roccuzzo

El posteo de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias
La publicación de Lionel Messi luego de recibir el Premio Princesa de Asturias (@leomessi)
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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, durante una ceremonia en la que estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo. Tras la distinción, el futbolista argentino publicó un mensaje en Instagram para agradecer el reconocimiento y el afecto que recibió durante su paso por la capital asturiana.

El rosarino viajó desde Estados Unidos para asistir a la entrega del galardón, que distingue a figuras del deporte desde 1987. En su publicación, Messi escribió: “Un honor recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Felicitaciones a todos los premiados, me encantó conocerlos y la pasé muy bien compartiendo estos días con ustedes”.

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El argentino también destacó el valor personal que tuvo la premiación y el recibimiento que le brindaron durante su estadía en España. “Gracias a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento tan especial para mí por todo lo que representa. Y muy agradecido a toda la gente por el cariño que me hicieron sentir”, expresó Messi y completó: “Hacía tiempo que no venía por acá y la verdad que disfruté muchísimo. ¡Un abrazo grande para todos!”.

El posteo de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias
El rosarino agradeció el galardón durante su estadía en España (@leomessi)

La publicación, que llegó luego de la gala, incluyó varias imágenes de la jornada que el 10 compartió con Antonela Roccuzzo en Oviedo. En el posteo también se puede observar el momento en que la princesa Leonor le entregó la distinción al futbolista, quien a sus 39 años sumó uno de los reconocimientos de mayor prestigio del ámbito hispanohablante.

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La visita de Messi a Asturias también permitió actividades con estudiantes, gestos de reconocimiento de la Casa Real y encuentros marcados por la presencia de admiradores. El ex jugador del Barcelona regresó al país donde se formó y donde desarrolló gran parte de su carrera profesional, esta vez como una figura reconocida por su influencia dentro y fuera del fútbol.

El posteo de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias
El capitán argentino fue el primer futbolista de manera individual que recibió el premio (@leomessi)

El argentino llegó a Oviedo el jueves junto a Roccuzzo y fue recibido por cientos de personas frente al Hotel de la Reconquista. El futbolista firmó autógrafos, posó para fotografías y agradeció las muestras de afecto de quienes se acercaron para saludarlo durante una visita atravesada por actos oficiales y por el reconocimiento a su trayectoria y tarea solidaria.

La elección de Messi como ganador estuvo a cargo de Teresa Perales, quien recibió el mismo premio en 2021. La Fundación Princesa de Asturias anunció la decisión el 3 de junio, entre 27 candidaturas procedentes de 12 nacionalidades, y destacó así la carrera deportiva del capitán argentino.

El posteo de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias
Lionel Messi junto a su esposa Antonela Roccuzzo en Oviedo (@leomessi)

Según la página oficial de la Fundación, el reconocimiento contempla una escultura de Joan Miró, símbolo del galardón, además de un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros (USD 56.000). La institución establece que, si alguno de los ganadores no asiste a la ceremonia, recibe únicamente el diploma correspondiente.

Antonela Roccuzzo también utilizó Instagram para expresar su emoción pocas horas antes de la entrega formal. Junto a fotografías de los momentos que compartieron desde su llegada a España, escribió: “Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos”.

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