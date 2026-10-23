Crimen y Justicia

Triple crimen de Florencio Varela: procesaron con prisión preventiva a cuatro acusados y liberaron a una sospechosa

Ramiro Mansur, Eugenia Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Godoy seguirán detenidos. En tanto, María Inés Olivera recibió una falta de mérito, aunque continuará bajo investigación

Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez
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El expediente que investiga los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez tuvo novedades en las últimas horas. El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez dictó el procesamiento con prisión preventiva de cuatro acusados.

La resolución además benefició a la sospechosa María Inés Olivera con una falta de mérito y ordenó su libertad inmediata, aunque seguirá vinculada a la investigación.

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Los procesados son Ramiro Luis Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy, alias “Tomate”. El magistrado les atribuyó, de manera provisoria, los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes. Además, les dispuso embargos por $1.000 millones para cada uno.

El fallo estableció que los cuatro habrían formado parte de una organización dedicada al tráfico de drogas, con actividad en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y otras jurisdicciones. Según la investigación, esa estructura tenía jerarquías y tareas distribuidas entre sus integrantes.

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Detenidos triple femicidio narco de Florencio Varela
Verónica Emilce Chieto, Ramiro Luis Mansur, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo

Brenda, Morena y Lara fueron engañadas para subir a una Chevrolet Tracker en Ciudad Evita el 19 de septiembre del año pasado. El vehículo las trasladó hasta la casa de Chañar 702, en Florencio Varela, donde permanecieron privadas de su libertad antes de ser asesinadas.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados enterrados en el patio de esa propiedad. La Justicia calificó de forma provisoria los homicidios como agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, en tres hechos.

Godoy, de 44 años, estaba detenido por una causa de robo a mano armada cuando fue identificado como uno de los presuntos participantes del ataque. La pesquisa lo ubicó como posible conductor de la Tracker que llevó a las víctimas hasta la vivienda y hasta sospecha que habría obligado a Morena Verdi a ingresar al lugar.

DETENIDO TRIPLE CRIMEN VARELA
David Alberto Godoy

Mansur, a quien la investigación sitúa en una segunda línea de la organización, fue acusado de haber aportado recursos logísticos (como vehículos y ropa) para la fuga de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, y de David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”.

Por su parte, Quispe Gallardo, amiga de “Pequeño J”, está señalada por presuntas tareas de acopio y traslado de droga, además de haber facilitado su casa como refugio.

En tanto, Chieto es pareja de Jesús Bernabé Mallón, a quien llaman “El Tío”, otro de los imputados en el expediente. También es investigada por su posible ayuda en la fuga de Morales Huamaní.

En el caso de María Inés Olivera, madre de Godoy, el juez entendió que no hay elementos suficientes para procesarla ni para desvincularla de manera definitiva.

Inicialmente, la mujer, de 70 años, había sido detenida bajo la sospecha de haber prestado su nombre para líneas telefónicas, tarjetas SUBE y billeteras virtuales utilizadas por Mansur.

Con la liberación de Olivera, el expediente cuenta con 16 detenidos. El último en caer fue Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”, tío de “Pequeño J” y detenido el 12 de octubre en la ciudad de Lima, Perú.

Valverde Rodríguez fue detenido en Huachipa, Lima, a mediados de este mes
Valverde Rodríguez fue detenido en Huachipa, Lima, a mediados de este mes

El juzgado había pedido su captura en septiembre junto a la de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, todos integrantes del llamado clan Valverde, una presunta red de traficantes peruanos señalada como responsable de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

Valverde Rodríguez es un nombre de peso para la investigación: se lo considera el jerarca máximo de la organización a nivel local.

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