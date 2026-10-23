Sabrina Rojas reveló el contundente motivo por el que tiene silenciados a sus hijos en redes sociales: “Me da pudor”

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Sabrina Rojas habló sobre los límites que se impone al compartir fotos sensuales en redes sociales y explicó que su mirada cambió con el paso de los años. En una charla con sus compañeros de un programa de streaming, la actriz y conductora señaló que, a los 46 años, siente pudor ante algunas publicaciones que antes hubiera considerado de otra manera.

“A mí, la verdad que cuando subo fotos sexys, yo ya tengo cuarenta y seis, sí hay cosas que tal vez digo no sé, no me da tal vez subir una foto en culo, a los veinte sí, ¿no? Me da cosa”, expresó Sabrina Rojas cuando le consultaron por el tipo de imágenes que decide mostrar.

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Ante una repregunta sobre las fotos en tanga, Rojas marcó una diferencia entre una imagen espontánea en la playa y una producción pensada para exhibir su cuerpo. “Una cosa es subir una foto en tanga porque estoy caminando hacia el mar y otra cosa es tipo sacarme la foto así. Creo que hasta a mí me da como, como pudor, que si tuviese veinte no”, sostuvo.

La conversación también abordó el vínculo de sus hijos con sus redes sociales. La conductora contó que eligió silenciarlos de sus historias y que todavía no mantuvo una charla específica con ellos sobre el tema, en parte por la edad de Esperanza. “No. Todavía no, porque Esperanza es muy chica. Yo a mis hijos los tengo silenciados de mis historias, porque digo, no, no, no muestro nada que no puedan ver, pero al mismo tiempo no quiero que estén pendientes”, explicó.

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Sabrina Rojas habló sobre los límites personales que mantiene al publicar fotos sensuales en las redes sociales a sus 46 años

Rojas reconoció que sus hijos podrían acceder a noticias sobre ella, aunque indicó que no suelen estar expuestos a ese contenido. “Sí, les pueden llegar noticias, pero no, el algoritmo de mis hijos es nada que ver y viven medio en Narnia”, afirmó.

Respecto de su intimidad y sus vínculos amorosos, días atrás, Rojas relató que un futbolista argentino de 19 años, que vive en el exterior, le había escrito por Instagram y le proponía conocerla cuando viajara a la Argentina. La conductora contó en All Access, el ciclo de DGO Stream, que respondió algunos mensajes, aunque descartó un encuentro por la diferencia de edad.

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Este jueves, Rojas retomó el asunto durante su programa y aclaró que su relato combinaba episodios reales con datos inventados, con el objetivo de que no identificaran al joven. “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, explicó.

Sabrina Rojas habló de los rumores de romance con Franco Mastantuono

Según precisó, el tema había surgido en una charla sobre las diferencias de edad y no pretendía referirse a un futbolista en particular. “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”, afirmó. Después de sus dichos, advirtió, algunas versiones asociaron su historia con una persona de cuya vida privada dijo no saber nada.

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“Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”, remarcó la conductora. También señaló que decidió no aportar nombres porque los rumores podían perjudicar al jugador aludido. “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida. Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó.

Rojas sostuvo que, en el relato inicial, no había aportado información que permitiera identificarlo. “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, insistió. Mientras sus compañeros bromeaban con otros posibles nombres, recibió un mensaje de Natalie Weber y comentó al aire que le habían avisado que el tema sería tratado en Intrusos, mientras la conversación se emitía en vivo.

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