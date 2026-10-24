Antes de los ciberataques modernos, los hackers enviaban USB con malware a los hogares

En 2016, la policía de Victoria, Australia, alertó sobre memorias USB infectadas con ransomware halladas en buzones de Pakenham. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En 2026, las infraestructuras digitales y los usuarios finales enfrentan ciberataques a escala global orquestados mediante inteligencia artificial, redes de extorsión múltiple y la vulneración de cadenas de suministro en la nube.

Sin embargo, hace una década, los actores de amenazas experimentaban con vectores de ataque físicos y localizados que requerían proximidad directa con la víctima. Antes del phishing generado por algoritmos o el secuestro de sesiones remotas, uno de los métodos documentados consistía en la distribución de memorias USB infectadas con malware directamente en buzones de correspondencia.

PUBLICIDAD

El incidente en Victoria: distribución en buzones residenciales

El caso que ejemplifica esta táctica ocurrió en septiembre de 2016. La policía del estado de Victoria, en Australia, emitió una alerta de ciberseguridad tras registrar múltiples denuncias en el suburbio de Pakenham, en la periferia de Melbourne.

La técnica de cebo, conocida como baiting, explota la curiosidad humana para comprometer dispositivos físicos. (Referencial/EFE)

Los ciudadanos reportaron el hallazgo de memorias USB sin marcas comerciales ni empaques, abandonadas en sus buzones de correo domiciliario. Tras el análisis técnico de las unidades recuperadas, el operativo policial confirmó que los dispositivos no contenían material promocional, sino software malicioso diseñado para comprometer equipos personales. El vector de ataque se basaba en la técnica de cebo (baiting), apostando a que los usuarios conectarían el hardware desconocido en sus computadoras por curiosidad.

PUBLICIDAD

Mecanismo de infección y el impacto del ransomware

Para asegurar la ejecución del código, los ciberdelincuentes configuraron las memorias para mostrar una interfaz que promovía ofertas fraudulentas sobre servicios de streaming de video, un formato en pleno auge en 2016. La promesa de contenido multimedia gratuito operó como el incentivo para que las víctimas hicieran clic en los archivos ejecutables camuflados.

Al intentar acceder a estas promociones, los usuarios iniciaban un programa en segundo plano. El software distribuido era una variante de ransomware. Una vez activado, el código escaneaba el disco duro local y aplicaba algoritmos de cifrado sobre los documentos de texto, fotografías y bases de datos personales.

PUBLICIDAD

Al ejecutarse, el código cifraba documentos, fotografías y bases de datos, y exigía el pago de un rescate. (Reuters)

Posteriormente, el sistema operativo quedaba bloqueado y mostraba una nota en pantalla exigiendo el pago de un rescate, advirtiendo que la falta de pago resultaría en la pérdida permanente de la información.

Un antecedente académico: el experimento que comprobó la vulnerabilidad

Para comprender por qué los ciberdelincuentes lograron una alta tasa de infección con un método tan rudimentario, es necesario observar la investigación que precedió a este evento. En abril de 2016, meses antes del ataque en Australia, investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC) en colaboración con la Universidad de Michigan publicaron un estudio para medir la efectividad de la técnica de cebo.

El equipo esparció 297 memorias USB en diversos puntos del campus universitario, como estacionamientos, pasillos y aulas. Los resultados documentaron una brecha de seguridad: el 48% de las memorias fueron recogidas y conectadas a una computadora personal.

PUBLICIDAD

El 48% de 297 memorias USB esparcidas en un campus universitario fueron recogidas y conectadas a una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios no solo insertaron el hardware desconocido, sino que procedieron a abrir los archivos internos motivados por la curiosidad o el altruismo —buscando archivos que identificaran al dueño para devolver el dispositivo—. El experimento demostró la viabilidad de vulnerar sistemas informáticos explotando la psicología humana a través de un objeto físico, justificando su posterior uso criminal en los buzones de Melbourne.

Limitaciones logísticas y la transición a la amenaza remota

Tanto el incidente de Australia como el estudio en Estados Unidos evidenciaron la efectividad de la manipulación psicológica. No obstante, este método presentó limitaciones logísticas para la escalabilidad del cibercrimen.

La operación requería una inversión constante para la manufactura de las unidades flash USB, exigía trabajo de campo que exponía a los atacantes a cámaras de seguridad durante la distribución, y limitaba el radio de impacto a un código postal específico por jornada.

PUBLICIDAD

Las limitaciones logísticas de este método impulsaron la transición del cibercrimen hacia vectores digitales y remotos. (Europa Press)

Diez años después, la industria del cibercrimen ha superado estas barreras físicas. La infraestructura actual permite ejecutar campañas de extorsión mediante vectores digitales y automatizados, alcanzando millones de dispositivos simultáneamente a nivel mundial. Esta evolución eliminó los costos de manufactura, suprimió el riesgo de exposición presencial y consolidó a la ciberdelincuencia como una amenaza completamente remota.