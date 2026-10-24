Presidente Laura Fernández y Miss Costa Rica evalúan la candidatura del país como sede de Miss Universo

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

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La presidente de la República, Laura Fernández, sostuvo un encuentro oficial en Casa Presidencial con María Alejandra Acosta, donde dialogaron sobre la aspiración de que Costa Rica se postule como sede de una futura edición de Miss Universo.

La reunión contó con la asistencia de la directora de la franquicia local, Yessenia Ramírez, con el propósito de evaluar el certamen como una plataforma de promoción turística, cultural y de proyección para el talento femenino ante la mirada global.

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Durante la audiencia en San José, las autoridades gubernamentales y las representantes de la organización analizaron los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para recibir el concurso de belleza de mayor trayectoria en el planeta.

La mandataria costarricense y la soberana nacional coincidieron en que albergar una gala de esta escala dinamizaría diferentes áreas de la economía nacional mediante alianzas entre el sector público y el sector privado.

Asimismo, el diálogo abordó la relevancia de que mujeres encabecen espacios de toma de decisiones e inspiren a las nuevas generaciones a través de proyectos de liderazgo y proyección comunitaria.

Acosta, conocida en el ámbito público como Mariale Acosta, compartió su balance sobre el intercambio institucional y enfatizó la trascendencia de articular esfuerzos por el bienestar social.

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“Me llena de orgullo ver a una mujer al frente de nuestro país y a otra llevando nuestra bandera ante el mundo. Hoy coincidimos tres mujeres desde responsabilidades muy distintas, pero con algo en común: el deseo de hacer cosas buenas por Costa Rica”, expresó la modelo tras concluir la cita.

De izquierda a derecha: la directora nacional de la organización, Yessenia Ramírez; la presidente de la República, Laura Fernández; y María Alejandra Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026, durante el encuentro en Casa Presidencial.

Con 25 años y oriunda de Heredia, la representante nacional atraviesa una intensa fase de entrenamientos técnicos con miras a la edición número 75 del certamen global, cuya gala final tendrá lugar el 24 de noviembre en San Juan, capital de Puerto Rico.

Su camino hacia el título nacional comenzó en 2024, cuando alcanzó el puesto de virreina; tras esa experiencia, intensificó sus prácticas en pasarela, oratoria y salud mental hasta alcanzar la corona de Miss Universo Costa Rica el 5 de junio durante la gala celebrada en el Centro de Convenciones.

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Como parte de su fogueo en escenarios del exterior, la modelo costarricense desfiló en septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York para el diseñador filipino Michael Cinco, creador que ha vestido a celebridades de la industria musical como Beyoncé y Lady Gaga. La exponente tica, quien domina tres idiomas (español, inglés y francés), completó entrevistas con cadenas televisivas internacionales como Telemundo, donde expuso las iniciativas sociales que presentará ante el jurado calificador.

La delegación nacional tiene previsto viajar el 1 de noviembre hacia territorio caribeño para sumarse a la concentración de las más de 90 candidatas que disputarán el cetro mundial.

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La sesión fotográfica en la Catedral de León desató debate en redes sociales

El encuentro en la sede de gobierno coincide con la controversia que despertó una reciente producción visual que la reina de belleza realizó en territorio nicaragüense. Con un vestido rosado y frente a la emblemática Catedral de León, la soberana posó para una serie de retratos que difundió en sus plataformas digitales con un mensaje de fraternidad entre ambos pueblos vecinos.

María Alejandra Acosta lució un vestido rosado con textura floral durante la sesión fotográfica realizada frente a la Catedral de León, en Nicaragua (Cortesía: Mariale Acosta).

La publicación generó cuestionamientos de diversos usuarios, quienes señalaron la conveniencia de promover espacios turísticos en Nicaragua debido al contexto político que atraviesa esa nación.

Frente a los comentarios en plataformas digitales y las reacciones derivadas de su visita a Casa Presidencial, la estudiante de Derecho emitió un pronunciamiento público para esclarecer su postura cívica y ética. “Mi representación no responde a ningún gobierno ni partido político, sino a un país entero”, sostuvo la reina de belleza, quien agregó que su deber institucional exige tender lazos y propiciar conversaciones constructivas en favor de la sociedad costarricense.

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