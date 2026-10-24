Nicaragua

Ortega y Murillo superaron a los Somoza en Nicaragua: ocho hijos en el poder y 40 nietos en lista de espera

La dinastía nicaragüense actual ha colocado a casi toda su descendencia en cargos del Estado o empresas estatales. Anastasio Somoza solo preparó a uno. Murillo ya habla de sus nietos como el próximo escalón

Familia Ortega-Murillo
Familia Ortega-Murillo
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Ortega y Murillo han situado a ocho de sus hijos en cargos del Estado o empresas estatales de Nicaragua, junto con varias nueras, en una red familiar más extensa que la construida por Anastasio Somoza Debayle, quien preparó a un solo descendiente como heredero antes de la caída de su régimen en 1979.

La Asamblea Nacional eliminó la figura de vicepresidente y creó los “designados presidenciales”, cuya cantidad y funciones quedarán en manos de Ortega y Murillo. La modificación abre una nueva posibilidad para ampliar la presencia de la familia en la estructura estatal.

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Nicaragua ha atravesado dos períodos prolongados de control político familiar: el de los Somoza, concluido en 1979, y el de Ortega y Murillo, aún vigente. La comparación entre ambas familias muestra una diferencia en el número de descendientes incorporados a puestos de poder, según Nicaragua Investiga.

Anastasio Somoza Debayle tuvo cinco hijos con Hope Portocarrero: Anastasio, Carla, Carolina, Julio y Roberto. Solo Anastasio Somoza Portocarrero, conocido como “El Chigüín”, ocupó un lugar en el aparato de poder y fue considerado el sucesor de su padre.

Como mayor de la Guardia Nacional, Somoza Portocarrero impulsó la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, organizada en 1977. Antes de él, Anastasio Somoza García había integrado al poder a sus dos hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle.

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Anastasio Somoza Debayle preparó a un solo hijo dentro del aparato de poder antes de la caída de su régimen en 1979. (Imagen de cortesía)
Anastasio Somoza Debayle preparó a un solo hijo dentro del aparato de poder antes de la caída de su régimen en 1979. (Imagen de cortesía)

Ocho hijos en cargos públicos y vínculos familiares en organismos estatales

La pareja tiene nueve hijos: Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Camila, Luciana, Maurice, Rafael, Laureano y Zoilamérica. Excepto Zoilamérica, exiliada, los demás ocupan funciones en el régimen o en empresas estatales.

El medios digital Nicaragua Investiga revela que Laureano Ortega es el miembro de la familia con mayor exposición pública. Se desempeña como asesor presidencial para la Promoción de las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional y, desde 2023, actúa como enlace con China, Rusia, Bielorrusia e Irán.

Daniel Edmundo fue designado por medio de La Gaceta como coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Maurice recibió el cargo de delegado presidencial del deporte.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua, en conmemoración de revolución sandinista
Daniel Ortega y Rosario Murillo también incorporaron a nueras a organismos públicos, mientras una reforma creó designados presidenciales cuya cantidad y funciones quedarán bajo control de la pareja en Nicaragua. (Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ "

Camila y Luciana viajaron a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de 2015 acreditadas como asesoras presidenciales. Rafael, el mayor de los hijos, asistió como asesor con rango de ministro y dirigía las empresas petroleras de la familia.

La presencia familiar también alcanza a las parejas de los hijos. En 2024, Mara Vanessa Stotti, esposa de Daniel Edmundo, fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo; Idania Castillo, exesposa de Juan Carlos, fue designada codirectora de la Cinemateca Nacional en 2014.

Blanca Díaz, esposa de Maurice, trabaja como asesora en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Es hija de Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de la pareja, mientras que su hermana Nahima Díaz dirige desde 2020 el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, organismo regulador de las telecomunicaciones del país, informí Nicaragua Investiga.

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos inhabilita a familiares de la pareja para ejercer esas funciones. Murillo celebró recientemente que tiene más de 40 nietos, a quienes Nicaragua Investiga describió como posibles futuros integrantes de la estructura de poder.

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