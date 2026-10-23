Milei habló de la causa $LIBRA tras ser sobreseído: “Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

Javier Milei en la Fundación Faro

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Invitado a hablar a la Fundación Faro, think tank que comanda Agustín Laje, Javier Milei aprovechó el inicio de su discurso para referirse de manera contundente a la decisión de la Justicia de sobreseerlo a él y a su hermana Karina en la causa $LIBRA por inexistencia de delito.

“¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor? La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas", comenzó el mandatario.

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Y remató: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios! Por ende, celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".

La decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi alcanzó también a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”.

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Santiago Caputo, Luis Caputo y Peter Lamelas

Entre los presentes al evento están Peter Lamelas (embajador de Estados Unidos en la Argentina), Alec Oxenford (embajador argentino en Estados Unidos), Rubén Cherñajovsky (fundador y presidente de Newsan), Martín Migoya (cofundador y CEO de Globant), Horacio Marín (presidente y CEO de YPF), Diego Santilli (jefe de Gabinete de Ministros), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Patricia Bullrich (senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado), Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia), Luis “Toto” Caputo (ministro de Economía), Mario Lugones (ministro de Salud), Pablo Quirno (canciller argentino), Adrián Ravier (vocero presidencial), Carlos Alberto Presti (ministro de Defensa), Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad Nacional), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), María Ibarzabal Murphy (secretaria Legal y Técnica de la Presidencia), Santiago Caputo (asesor presidencial), Joshua “Josh” Temblador (consejero político de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina).

Luego de la introducción, Milei comenzó un discurso que mezcló historia e ideología, haciendo hincapié en las diferencias entre la izquierda y la derecha en materia económica. “Le devolvimos a los argentinos, entre el ajuste fiscal y la baja de impuestos, diecinueve puntos del PBI. Le dimos a los argentinos más de cien mil millones de dólares. Vaya que sí estamos haciendo liberalismo en serio”, dijo el Presidente.

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Y continuó: “Así es como empezó la traición de Occidente contra sí mismo. Olvidó la sacralidad de la propiedad, olvidó la sacralidad de los contratos y olvidó que en la base de todo lo que construyó está la llama de la libertad. De la mano del bolchevismo y del fascismo, ese olvido le costó al mundo cientos de millones de vidas. Y a los argentinos nos costó más de un siglo de decadencia, de la que recién hoy empezamos a salir. Al comunismo no le alcanzó con quedarse con medio mundo después de la guerra. Se dedicó a infiltrar al mundo libre, formó intelectuales, compró artistas, compró artistas, compró artistas. Entrenó guerrilleros y apoyó a dictadores hasta corromper a nuestras instituciones”.

Críticas a economistas

El jefe de Estado, como de costumbre, también apuntó contra los “econochantas” que critican su modelo: “Nosotros estamos discutiendo que se desacelera el crecimiento y que, como consecuencia de eso, la demanda de dinero crece menos y, por ende, la tasa de inflación baja más lento. Cuando en el escenario alternativo hubiéramos volado por los aires. Ahora, digo, los economistas locales no solo no reconocen el shock externo negativo, no reconocen que del otro lado tenemos los orcos. Recuerden que el año pasado veníamos creciendo al ocho y los orcos tiraron cuarenta proyectos para intentar voltear el equilibrio fiscal, siete intentos de juicio político, la pudrieron en la calle. Y ahí, digamos, lo que hicieron fue planchar el crecimiento. Por eso el año pasado terminó con cuatro coma dos por ciento de crecimiento”.

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Y añadió: “La única solución que se les ocurre frente a un shock de oferta negativo, a los cráneos locales se le ocurre combatirlo con shocks de demanda. Es decir, tirar más nafta al fuego. O sea, no van a lograr impacto en actividad y van a lograr acelerar la tasa de inflación. Es decir, tengo sobrante monetario y quieren que emita. Hace más de diez meses que no crece la cantidad de dinero y quieren que tire más guita a la calle cuando todavía hay inflación. Son piromaníacos. Sinceramente, no puedo entender el nivel de brutalidad e ignorancia y mala intención que veo en los economistas”.

El conflicto por Malvinas

Milei ratificó su discurso sobre recuperar las islas y lanzó duras críticas a Inglaterra: “Van a volver a ser nuestra por historia, por derecho, por geografía. Van a volver a ser nuestras porque hemos ganado relevancia en lo económico. Y van a volver a ser nuestra porque Gran Bretaña se está desarmando, se está cayendo a pedazos, por el problema fiscal, por el problema de impuestos, por el problema vinculado a la demografía y el problema de la invasión. Por lo tanto, hemos iniciado el camino que va a hacer que las, las Malvinas vuelvan a pertenecer a su legítimo dueño, es decir, Argentina”.

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