Evita conectar estos dos aparatos eléctricos a una regleta: podrían causar un incendio en casa

Varios enchufes conectados a una regleta en el suelo muestran una posible sobrecarga eléctrica doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conectar varios dispositivos a una misma regleta es una práctica habitual en hogares y oficinas, pero también puede convertirse en un riesgo si se utilizan equipos de alto consumo eléctrico. Especialistas advierten que electrodomésticos como las planchas y los aires acondicionados nunca deberían funcionar al mismo tiempo conectados a una regleta, ya que pueden superar la capacidad máxima del dispositivo, provocar un sobrecalentamiento e incluso originar un incendio.

La advertencia cobra importancia porque muchas personas utilizan regletas para ampliar el número de enchufes disponibles sin tener en cuenta el límite de potencia que estos accesorios pueden soportar.

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Aunque resultan prácticas para alimentar computadoras, cargadores o equipos de bajo consumo, no están diseñadas para suministrar energía a varios electrodomésticos de gran potencia de forma simultánea.

Una plancha y un aireacondicionado conectado a una regleta que se sobrecalienta y produce un incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las planchas y los aires acondicionados representan un riesgo

Las planchas eléctricas y los aires acondicionados figuran entre los aparatos domésticos que más energía demandan durante su funcionamiento.

Cuando ambos se conectan a una misma regleta, el consumo conjunto puede superar fácilmente la capacidad máxima para la que fue diseñada la extensión eléctrica. Como consecuencia, los cables internos comienzan a calentarse y aumenta el riesgo de que el plástico se derrita, aparezcan chispas o incluso se produzca un cortocircuito.

En los casos más graves, el sobrecalentamiento puede desencadenar un incendio que no solo afecte la regleta, sino también los dispositivos conectados y la instalación eléctrica del inmueble.

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La plancha y el aireacondicionado pueden calentar la regleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de una regleta tiene un límite

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que al elegir una regleta no basta con fijarse en el número de enchufes o en la presencia de puertos USB.

El aspecto más importante es conocer la potencia máxima que puede soportar. Esta información suele encontrarse impresa en la carcasa del producto y representa el límite que nunca debe superarse al sumar el consumo de todos los dispositivos conectados.

En términos generales, una regleta convencional admite entre 1.200 y 2.000 vatios, una capacidad inferior a la de un enchufe de pared con toma de tierra. Superar ese valor incrementa considerablemente el riesgo de sobrecarga.

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Por ello, antes de conectar varios equipos al mismo tiempo conviene revisar el consumo eléctrico de cada uno y asegurarse de que la suma no exceda el máximo permitido.

Existen más de un electrodoméstico que puede calentar la regleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales que indican una posible sobrecarga

Existen varios síntomas que pueden alertar sobre un problema antes de que ocurra un accidente.

Uno de los más evidentes es el calentamiento excesivo de la regleta o de los enchufes. También pueden aparecer chispas al conectar o desconectar un aparato, olor a plástico quemado o pequeñas deformaciones en la carcasa debido al calor acumulado.

Si cualquiera de estas señales se presenta, lo recomendable es desconectar inmediatamente los dispositivos y dejar de utilizar la regleta hasta comprobar que se encuentra en buen estado.

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Ignorar estas advertencias puede provocar daños permanentes en los equipos electrónicos e incluso afectar el sistema eléctrico de la vivienda.

Un hombre enciende una regleta con varios enchufes. (Alberto Ortega / Europa Press)

Cómo utilizar una regleta de forma segura

Los especialistas recomiendan reservar las regletas para dispositivos de bajo consumo, como computadoras, monitores, televisores, cargadores de teléfonos móviles o equipos de entretenimiento.

Los electrodomésticos que requieren una gran cantidad de energía, como planchas, aires acondicionados, calefactores, hornos eléctricos o microondas, deberían conectarse directamente a un enchufe de pared siempre que sea posible.

También resulta conveniente distribuir la carga entre diferentes tomas de corriente en lugar de concentrar todos los equipos en una sola extensión.

Otra medida útil consiste en utilizar regletas que incorporen protección contra sobretensiones o reguladores de voltaje, ya que ayudan a proteger los dispositivos frente a variaciones inesperadas del suministro eléctrico.

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Las regletas de enchufes con interruptor son prácticas para desconectar rápidamente varios aparatos de la red eléctrica. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Qué hacer si una regleta se sobrecalienta

Si una regleta presenta signos de sobrecalentamiento, lo primero es desconectar todos los equipos conectados y revisar si existen daños visibles, como cables deteriorados, plástico deformado o marcas de quemaduras.

En caso de detectar cualquiera de estos problemas, lo más seguro es reemplazar la regleta por una nueva y evitar seguir utilizándola.

Si las sobrecargas se repiten con frecuencia o afectan la instalación eléctrica de la vivienda, los especialistas aconsejan solicitar la revisión de un electricista calificado. Una inspección profesional puede identificar fallas en el sistema eléctrico y prevenir incidentes que podrían poner en riesgo tanto los equipos como la seguridad de quienes habitan el inmueble.

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