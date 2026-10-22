La burda agresión del arquero del Milán que terminó con expulsión y penal para su rival: el dardo de su entrenador

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Milán sufrió una dolorosa caída 3-0 contra el Bournemouth de Inglaterra por la tercera fecha de la Fase Liga de la UEFA Europa League. La derrota del cuadro italiano estuvo marcada por una expulsión insólita del arquero Mike Maignan, quien es uno de los referentes del plantel con 31 años. El francés golpeó en el rostro a Tyler Adams en un tiro de esquina y, además de ver la roja, el árbitro cobró penal.

Con el 1-0 en el marcador en el Vitality Stadium por el gol de Justin Kluivert —también de penal—, Maignan protagonizó una acción llamativa a la media hora de partido. El autor del primer tanto ejecutó un tiro de esquina y, al segundo de poner en juego la pelota, el arquero francés impactó con los dos puños la cara de Adams, quien se encontraba cerca de él para obstruirlo y que no pudiera atrapar el balón con comodidad.

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El árbitro griego Vassilis Fotias divisó el golpe y sancionó penal de inmediato, a la vez que le mostró la tarjeta roja al experimentado arquero sin tener que recurrir al VAR. “No podemos conceder un penal de córner y acabar con diez hombres. Estos errores no se pueden cometer, especialmente por jugadores con más experiencia”, explotó el entrenador Rúben Amorim en la conferencia de prensa, según reprodujo el portal La Gazzetta dello Sport.

Vale remarcar que el guardameta francés fue titular en los ocho partidos de Francia en el último Mundial 2026 y acumula 51 partidos con su selección. Con un jugador menos, Marcus Tavernier convirtió el segundo tanto para el Bournemouth ante el arquero suplente Lorenzo Torriani y encaminó la victoria del cuadro de la Premier League.

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El Bournemouth conservó la ventaja durante el segundo tiempo y el Milán tuvo dificultades para superar la mitad de la cancha. La primera ocasión clara de los visitantes llegó a los 75 minutos, cuando Lewis Cook rechazó un cabezazo de Koni De Winter y Strahinja Pavlovic falló el remate posterior tras un córner.

Amine Adli selló el 3-0 a los 84 minutos con un tiro libre que atravesó una barrera milanesa abierta. Torriani evitó una diferencia mayor con una atajada frente a Rayan, mientras que Adrien Truffert estuvo cerca del cuarto gol con un remate lejano.

Ruben Amorim atribuyó el rumbo del partido a las dos infracciones dentro del área y cuestionó los errores de sus jugadores más experimentados. “El primer penalti cambió el partido. No tuvimos ninguna posibilidad de recuperarnos de esos dos penales. No fue un partido, no se trata de hablar de un ritmo diferente al del Salzburgo. Ahora tenemos que pensar en el próximo. Tuvimos que correr mucho con diez hombres. Fue un partido negativo en todos los sentidos. Ahora estamos pensando en el próximo”, expresó el técnico.

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Mike Maignan golpeó en el rostro a su rival a la media hora del partido y fue expulsado (Reuters/Peter Cziborra)

Sobre la expulsión del arquero, Amorim explicó que todavía no había conversado con él: “Ahora tenemos que volver a Milán lo antes posible, hablaremos de ello cuando lleguemos a casa. Lo que pasó es parte del camino. Viendo la historia del AC Milan, está claro que estamos en una situación diferente, pero aún así aprecié la forma en que intentamos luchar y ayudarnos mutuamente”.

La derrota profundizó el mal antecedente de Amorim frente al Bournemouth, ya que el entrenador portugués nunca había conseguido vencerlo, ni siquiera durante su etapa al frente del Manchester United. Además, quedó en el centro de las críticas tras tener un inicio irregular en el cuadro italiano: cayó 2-0 contra el Benfica y, con un triunfo 4-0 sobre Red Bull Salzburgo, se ubica 24° en la tabla de posiciones de la Fase Liga de la Europa League. El próximo jueves 5 de noviembre recibirá en el Stadio Giuseppe Meazza al Ferencvaros de Hungría.

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En el plano local, Milán se ubica en la cuarta posición de la Serie A con 15 unidades, a cuatro de los líderes Inter y Lazio. A pesar de que se mantiene invicto, el Rossoneri solo ganó cuatro partidos y empató los restantes tres. Su siguiente presentación en la liga italiana será el domingo 25 de octubre contra el Udinese en condición de visitante.