Deportes

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

Un ex futbolista, que jugó en el Galo antes de pasar por Real Madrid y Roma, se adelantó al duelo del 21 de noviembre en Barranquilla y bancó al equipo brasileño como candidato al título

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana (Mandatory Credit: Photo by Kieran Galvin/Shutterstock)
“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana (Mandatory Credit: Photo by Kieran Galvin/Shutterstock)
Guardar

A un mes de la final de la Copa Sudamericana 2026, el exlateral brasileño Cicinho marcó posición sobre el duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro con una frase categórica: “Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo”. La declaración, realizada en su rol de comentarista para la cadena Jogo Aberto, se suma a las primeras voces del ambiente futbolístico brasileño que comenzaron a posicionar al Galo como candidato al título.

El exfutbolista tiene un vínculo directo con uno de los protagonistas de la definición: disputó 70 partidos con Atlético Mineiro antes de dar el salto a San Pablo, equipo con el que se consagró campeón del mundo. Desde ahí emigró al fútbol europeo, donde pasó por Real Madrid y Roma, dos de los clubes más importantes del continente.

PUBLICIDAD

El exfutbolista del Real Madrid Cicinho
Cicinho, que jugó en el Galo antes de pasar por Real Madrid y Roma, se adelantó al duelo del 21 de noviembre en Barranquilla y bancó al equipo brasileño como candidato al título

Esa trayectoria lo convierte en una de las voces con experiencia directa en el Galo que opinó sobre la final. Su pronóstico no fue el único: Kevin Castaño, exrefuerzo récord de River Plate y actual jugador de Mineiro, también se refirió al Xeneize como un rival difícil al que hay que respetar. Por su parte, el técnico del equipo de Belo Horizonte, Eduardo Domínguez, eligió un tono más cauteloso y dijo ser consciente del poderío de Boca.

Cicinho, cuyo nombre completo es Cícero Joao de Cézare, llegó al Real Madrid en enero de 2006 con 25 años, tras ganar la Copa Libertadores con San Pablo. El club español pagó 7,8 millones de euros por su fichaje, aunque su adaptación no fue sencilla y su paso duró menos de dos años. Posteriormente fue transferido a la Roma por 15 millones de euros, club en el que permaneció hasta 2012, con cesiones a San Pablo y Villarreal.

PUBLICIDAD

Cicinho palpitó la final entre Boca y Atlético Mineiro (Photo by Giuliano Bevilacqua/Shutterstock)
Cicinho palpitó la final entre Boca y Atlético Mineiro (Photo by Giuliano Bevilacqua/Shutterstock)

El brasileño, hoy convertido en referente mediático en su país, también fue noticia en mayo de este año al revelar públicamente su adicción al alcohol y al tabaco durante su etapa como futbolista profesional. “Me enamoré de la cerveza como si fuera una mujer, cuando llegué al Real Madrid pensé, ahora puedo irme de fiesta para siempre”, relató en aquella oportunidad. El exjugador llegó a confesar que su récord personal fue de 70 cervezas y 15 caipirinhas en un solo día.

Tras un proceso de rehabilitación, pasó 14 años sin beber alcohol y desde hace poco más de un año ejerce como pastor evangélico, actividad que combina con su labor como comentarista deportivo para distintos medios brasileños.

Composición de dos imágenes de un hombre: a la izquierda, con auriculares y micrófono en estudio de radio; a la derecha, en un podio dando un discurso
Cicinho, ex futbolista y actual comentarista deportivo. Además, es pastor evangélico

La final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia, una sede que se caracteriza por las altas temperaturas que deberán enfrentar ambos equipos. Boca llegó a la instancia decisiva tras eliminar a Vasco da Gama en semifinales, mientras que Atlético Mineiro clasificó después de superar a Montevideo City Torque.

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridAtlético MineiroBoca JuniorsCopa SudamericanaCicinho

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

El Pincha va por un triunfo para meterse en el duelo decisivo ante Palmeiras. Arrancará a las 21.30

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Roberto Bonano analizó el presente del guardameta que se afirmó en la titularidad del equipo millonario. Por qué es el reemplazante natural del Dibu Martínez

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Cabezazo del Diablito Echeverri, grito de Prestianni y zurdazo de Maher Carrizo: las perlitas de los argentinos en los torneos europeos

El Benfica y el Copenhague disfrutaron de los atacantes surgidos de River Plate y Vélez Sarsfield

Cabezazo del Diablito Echeverri, grito de Prestianni y zurdazo de Maher Carrizo: las perlitas de los argentinos en los torneos europeos

La burda agresión del arquero del Milán que terminó con expulsión y penal para su rival: el dardo de su entrenador

El francés Mike Maignan le pegó con las dos manos a Tyler Adamas y sentenció al cuadro italiano en la caída por 3-0 contra el Bournemouth en la UEFA Europa League

La burda agresión del arquero del Milán que terminó con expulsión y penal para su rival: el dardo de su entrenador

Los dos gigantes de Europa que quedaron hechizados con Nico Paz tras su gran actuación en la Champions

El doblete, la asistencia y el premio al mejor jugador del partido ante el Manchester United confirmaron el salto de nivel que atraviesa el mediocampista argentino en el Como

Los dos gigantes de Europa que quedaron hechizados con Nico Paz tras su gran actuación en la Champions

MALDITOS NERDS

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

‘Pratfall’, el rescate cooperativo, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2

‘RV There Yet?’ llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 con juego cruzado

Gabriel Basso actuará en el thriller de Apple TV ‘Guilty Creatures’

Bloody Hell Hotel se retrasa a 2027 y cancela su acceso anticipado

ENTRETENIMIENTO

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

“El Zar de la belleza” destaca a la nicaragüense, Jasmine Blandford entre sus favoritas rumbo a Miss Universo 2026

INFOBAE AMÉRICA

Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

Guatemala: Presentan una acción contra el presidente Bernardo Arévalo por la seguridad ciudadana

El ministerio religioso que el gobierno cubano persigue por repartir desayunos y almuerzos a personas vulnerables

República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

¿Para qué casos aplica la amnistía fiscal aprobada en El Salvador?