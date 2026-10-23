“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana (Mandatory Credit: Photo by Kieran Galvin/Shutterstock)

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A un mes de la final de la Copa Sudamericana 2026, el exlateral brasileño Cicinho marcó posición sobre el duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro con una frase categórica: “Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo”. La declaración, realizada en su rol de comentarista para la cadena Jogo Aberto, se suma a las primeras voces del ambiente futbolístico brasileño que comenzaron a posicionar al Galo como candidato al título.

El exfutbolista tiene un vínculo directo con uno de los protagonistas de la definición: disputó 70 partidos con Atlético Mineiro antes de dar el salto a San Pablo, equipo con el que se consagró campeón del mundo. Desde ahí emigró al fútbol europeo, donde pasó por Real Madrid y Roma, dos de los clubes más importantes del continente.

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Cicinho, que jugó en el Galo antes de pasar por Real Madrid y Roma, se adelantó al duelo del 21 de noviembre en Barranquilla y bancó al equipo brasileño como candidato al título

Esa trayectoria lo convierte en una de las voces con experiencia directa en el Galo que opinó sobre la final. Su pronóstico no fue el único: Kevin Castaño, exrefuerzo récord de River Plate y actual jugador de Mineiro, también se refirió al Xeneize como un rival difícil al que hay que respetar. Por su parte, el técnico del equipo de Belo Horizonte, Eduardo Domínguez, eligió un tono más cauteloso y dijo ser consciente del poderío de Boca.

Cicinho, cuyo nombre completo es Cícero Joao de Cézare, llegó al Real Madrid en enero de 2006 con 25 años, tras ganar la Copa Libertadores con San Pablo. El club español pagó 7,8 millones de euros por su fichaje, aunque su adaptación no fue sencilla y su paso duró menos de dos años. Posteriormente fue transferido a la Roma por 15 millones de euros, club en el que permaneció hasta 2012, con cesiones a San Pablo y Villarreal.

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Cicinho palpitó la final entre Boca y Atlético Mineiro (Photo by Giuliano Bevilacqua/Shutterstock)

El brasileño, hoy convertido en referente mediático en su país, también fue noticia en mayo de este año al revelar públicamente su adicción al alcohol y al tabaco durante su etapa como futbolista profesional. “Me enamoré de la cerveza como si fuera una mujer, cuando llegué al Real Madrid pensé, ahora puedo irme de fiesta para siempre”, relató en aquella oportunidad. El exjugador llegó a confesar que su récord personal fue de 70 cervezas y 15 caipirinhas en un solo día.

Tras un proceso de rehabilitación, pasó 14 años sin beber alcohol y desde hace poco más de un año ejerce como pastor evangélico, actividad que combina con su labor como comentarista deportivo para distintos medios brasileños.

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Cicinho, ex futbolista y actual comentarista deportivo. Además, es pastor evangélico

La final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia, una sede que se caracteriza por las altas temperaturas que deberán enfrentar ambos equipos. Boca llegó a la instancia decisiva tras eliminar a Vasco da Gama en semifinales, mientras que Atlético Mineiro clasificó después de superar a Montevideo City Torque.