Cuba

El ministerio religioso que el gobierno cubano persigue por repartir desayunos y almuerzos a personas vulnerables

Una alianza de iglesias no registradas documenta vigilancia, detenciones e interrogatorios contra dos pastores. La razón detrás de la ofensiva oficial sorprende por su brutalidad

Pintura de siete personas con biblias en una habitación junto a una vela, con tres policías uniformados visibles a través de una ventana.
La Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas denunció el acoso estatal contra los líderes del Ministerio Internacional Viento Recio por repartir alimentos a personas vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas (AICNOR) denunció el miércoles 21 de octubre el hostigamiento contra el apóstol Mario Jorge Travieso Medina y la pastora Velmis Adriana Mariño González, fundadores del Ministerio Internacional Viento Recio, por brindar desayunos y almuerzos a personas vulnerables.

La organización afirmó que las restricciones de viaje, las detenciones y una campaña de descrédito buscan castigar el ejercicio de su ministerio, según publicó DIARIO DE CUBA.

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El matrimonio tiene prohibido salir de Cuba por vía aérea o marítima y tampoco puede acceder a pasaportes ordinarios, de acuerdo con el comunicado difundido por AICNOR en Facebook.

La Alianza contrastó esa situación con los pasaportes oficiales que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ofrece a dirigentes de denominaciones reconocidas por el Estado.

Travieso Medina y Mariño González “llevan años regulados. No pueden salir de Cuba ni por aire ni por mar. Su libertad de movimiento ha sido convertida en un arma de castigo por el simple hecho de ejercer su ministerio y servir a los más vulnerables”, sostuvo AICNOR.

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Restricciones de viaje y presión contra Viento Recio

La organización denunció que el acoso incluye vigilancia constante, citaciones, detenciones, interrogatorios, confiscación y demolición de bienes vinculados con la obra religiosa. También señaló presiones reiteradas para que ambos líderes abandonen el país y no regresen.

Las autoridades cubanas prohibieron la salida del país y negaron pasaportes ordinarios al apóstol Mario Jorge Travieso Medina y a la pastora Velmis Adriana Mariño González. (Imagen retomada de Diario de Cuba)
Las autoridades cubanas prohibieron la salida del país y negaron pasaportes ordinarios al apóstol Mario Jorge Travieso Medina y a la pastora Velmis Adriana Mariño González. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

AICNOR atribuyó la campaña de descrédito en redes sociales a perfiles presuntamente manejados por oficiales de la Seguridad del Estado. Esas cuentas publican contenidos contra la reputación de Travieso Medina y, según la denuncia, la ofensiva “se intensifica cada semana”.

Las publicaciones comenzaron después de que Viento Recio empezara a entregar alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, la Alianza contabilizó al menos ocho publicaciones de ese tipo y consideró que la escalada busca “fabricar una causa” contra el apóstol.

La organización pidió a las iglesias inscritas oficialmente en Cuba y a sus dirigentes que se pronuncien ante el caso. AICNOR sostuvo que el silencio frente a la imposibilidad de Travieso Medina de abandonar el país y ante las acusaciones en redes sociales constituye “una declaración”.

El reclamo a las iglesias registradas

El llamado de AICNOR aludió a la reacción de las denominaciones registradas ante el proceso contra la influencer Ana Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron acusadas de un delito contra la intimidad personal y familiar de un policía que les entregó una citación de la Seguridad del Estado.

Ilustración en acuarela de una fila de personas que reciben platos de sopa y pan frente a un puesto con un cartel de comida gratis.
Las medidas contra la congregación Viento Recio incluyen citaciones policiales, interrogatorios y la demolición de bienes vinculados a la obra religiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Benítez y Silvente recibieron una sanción de dos años de limitación de libertad. Las iglesias reconocidas por las autoridades criticaron ese procedimiento, a diferencia de lo que AICNOR describió como una práctica habitual de silencio ante violaciones de derechos humanos e incluso fusilamientos en Cuba.

La situación de Travieso Medina y Mariño González se extiende desde hace varios años. En abril de 2022, ambos fueron detenidos por organizar un encuentro destinado a madres de cubanos encarcelados tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio, informó DIARIO DE CUBA.

Un mes antes, la congregación de Travieso Medina había recibido y acompañado a la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, encarcelado por intervenir en aquellas manifestaciones. En febrero de 2022, el apóstol también figuró entre más de 20 integrantes de la sociedad civil que suscribieron la Carta por la Vida, una petición pública que exigía excluir la pena de muerte del nuevo Código Penal, aprobado meses después.

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