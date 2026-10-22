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Cabezazo del Diablito Echeverri, grito de Prestianni y zurdazo de Maher Carrizo: las perlitas de los argentinos en los torneos europeos

El Benfica y el Copenhague disfrutaron de los atacantes surgidos de River Plate y Vélez Sarsfield

Echeverri, Prestianni y Maher Carrizo pudieron gritar
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Hubo acción decisiva argentina en las competencias europeas. Claudio Echeverri participó de forma decisiva en la goleada del Benfica por 4-1 ante Omonia de Nicosia al igual que lo hizo Gianluca Prestianni, por la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League, mientras que Maher Carrizo convirtió su segundo gol con la camiseta del Copenhague en el empate 2-2 frente a Estrella Roja de Belgrado, por la Conference League.

El exjugador de River Plate, cedido por el Manchester City hasta fin de temporada, tuvo su primera titularidad oficial con las Águilas en el estadio GSP de Nicosia. A los 13 minutos, Fredrik Aursnes recibió en la banda derecha tras una jugada colectiva y envió un centro preciso al área. Echeverri saltó y conectó de cabeza; el balón rozó a un defensor chipriota antes de entrar en el arco, lo que llevó a que la autoría quedara registrada como autogol de Loïc Négo, aunque el cabezazo del argentino fue el que originó la jugada.

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Andronikos Kakoulli igualó para el local a los 41 minutos, pero el Benfica retomó el control en el complemento. Vangelis Pavlidis anotó el segundo a los tres minutos de la segunda mitad y el propio Aursnes marcó el tercero a los 30. Echeverri dejó su lugar a Georgiy Sudakov y, ya sobre el final, Gianluca Prestianni estableció el 4-1 definitivo con el arco a su merced.

El festejo de Prestianni (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
El festejo de Prestianni (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Fue el tercer partido de Echeverri desde su llegada al club portugués. En los dos encuentros previos ya había sumado dos asistencias, una de ellas ante el Vitória de Guimarães, cuando ingresó a los 61 minutos y participó de la jugada que terminó en gol de Sudakov tras una combinación con Prestianni. Con esta victoria, el Benfica se ubicó en la primera posición de la fase de liga de la Europa League, mientras que Omonia cayó al puesto 11. Prestianni, en tanto, lleva nueve goles y cinco asistencias en los 15 partidos que lleva disputados en esta temporada.

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En paralelo, Maher Carrizo fue protagonista en Belgrado en el empate de Copenhague frente a Estrella Roja, por la Conference League. El exjugador de Vélez Sarsfield, a préstamo desde el Ajax, entró en un partido en el que su equipo había quedado en desventaja tras dos remates de media distancia de los locales que dieron vuelta un resultado inicial favorable.

A los 70 minutos, Carrizo encaró a un rival lejos del área, se acomodó hacia el centro y sacó un remate potente con la pierna izquierda que, tras desviarse de manera leve en un defensor, se clavó junto al poste más lejano del arquero serbio. El gol selló el 2-2 definitivo y le permitió al Copenhague sumar un punto como visitante.

Se trató del segundo tanto de Carrizo con la camiseta danesa. El primero lo había marcado en su debut, frente al Odense Boldklub. Desde entonces, el extremo argentino había tenido participación limitada en el equipo que dirige Bo Svensson, que con este resultado llegó a cuatro puntos en las dos primeras jornadas de la fase de liga de la Conference League. Se trató del gol número 13 del argentino en su carrera profesional tras los 11 que marcó en el Fortín. En el elenco neerlandés no logró tantos.

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