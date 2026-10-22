Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) suspendió hasta nuevo aviso la publicación de los resultados del examen de admisión que estaba prevista para el 22 de octubre de 2026. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

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Miles de estudiantes costarricenses enfrentan incertidumbre sobre su futuro universitario después de que el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) anunciaran atrasos en la publicación de resultados de admisión y becas, respectivamente, ante los posibles recortes presupuestarios que se discuten en la Asamblea Legislativa.

Las decisiones, según ambas instituciones, responden a la necesidad de conocer los recursos financieros con los que contarán en 2027 antes de asumir compromisos académicos y económicos.

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El TEC tenía previsto publicar este jueves 22 de octubre los resultados de su Prueba de Aptitud Académica (PAA), realizada por 16,227 aspirantes durante agosto y septiembre. Sin embargo, la institución decidió suspender su divulgación hasta nuevo aviso.

“Esta decisión responde a que la Asamblea Legislativa analiza una serie de recortes presupuestarios para las universidades públicas durante el mes de noviembre”, explicó el TEC mediante un comunicado.

UNED también retrasa publicación de resultados de becas

La situación se extiende a la Universidad Estatal a Distancia, que anunció el 20 de octubre que postergará la comunicación de los resultados de las becas socioeconómicas correspondientes a 2027.

La Oficina de Atención Socioeconómica, adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, explicó que necesita conocer la disponibilidad presupuestaria definitiva antes de asignar los beneficios.

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Según indicó la institución, “la definición del financiamiento universitario para el próximo año es un elemento fundamental para determinar la disponibilidad de recursos destinados a los programas de apoyo estudiantil”.

La universidad aseguró que comunicará los resultados cuando disponga de la información oficial necesaria para efectuar una asignación responsable.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) también anunció que postergará los resultados de las becas socioeconómicas para 2027 hasta conocer su presupuesto definitivo. Fuente: UNED

Recortes de más de ₡8,000 millones generan incertidumbre

La controversia se concentra en la propuesta de reducir ₡8,048 millones (USD 17 millones) del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dentro del presupuesto nacional de 2027.

La medida fue aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, mediante una moción impulsada por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), para trasladar esos recursos a obligaciones patronales relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

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La reducción representaría aproximadamente ₡1,899 millones (USD 4millones) menos para cada una de cuatro universidades públicas, entre ellas el TEC y la UNED.

Sin embargo, el recorte todavía no es definitivo, pues el presupuesto deberá continuar su trámite en el Plenario Legislativo, donde las asignaciones podrían modificarse.

Rector de la UNED advierte que podrían reducirse los cupos estudiantiles

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, advirtió sobre las posibles consecuencias de una disminución de recursos para el funcionamiento de la institución.

En declaraciones recogidas por La Nación, señaló que, si se concretan los recortes, la universidad podría verse obligada a disminuir significativamente el ingreso de nuevos estudiantes.

“Es altísimo el recorte para la UNED, entonces no podemos trabajar normalmente el otro año”, manifestó Arias.

Según sus estimaciones preliminares, la afectación podría superar el 50% de los aproximadamente 11,000 estudiantes que la universidad recibe anualmente.

El jerarca aclaró que todavía no existe un cálculo definitivo y que las consecuencias dependerán de las asignaciones presupuestarias finalmente aprobadas.

Las universidades estatales advierten sobre las consecuencias de una propuesta de reducción de ₡8.048 millones en los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Fuente: Universidad de Costa Rica

TEC también denuncia afectaciones en su sede de Limón

La incertidumbre presupuestaria ocurre mientras el TEC advierte sobre una reducción adicional de ₡492,9 millones correspondiente a recursos destinados al Centro Académico de Limón, donde estudian 417 personas.

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Según la universidad, esos fondos son necesarios para mantener las operaciones de la sede. El centro continúa funcionando, pero la institución ha tenido que utilizar recursos propios para cubrir salarios y becas.

El TEC sostiene que, de mantenerse la falta de financiamiento, podría producirse un cierre técnico de esa sede regional.

¿Los atrasos se deben realmente a los recortes presupuestarios?

Tanto el TEC como la UNED han vinculado expresamente sus decisiones con la incertidumbre sobre el financiamiento de 2027.

No obstante, existe una diferencia importante: los atrasos ya fueron anunciados, mientras que los recortes presupuestarios para el próximo año todavía no han concluido su trámite legislativo.

Las instituciones argumentan que requieren conocer la cantidad definitiva de recursos disponibles antes de publicar los resultados y tomar decisiones sobre admisión y becas.

Por ahora, ninguna de las dos universidades ha comunicado una fecha definitiva para divulgar la información pendiente.