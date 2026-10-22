Video en vivo para viajes de adolescentes, opción Extra Comfort y más actualizaciones hoy de Uber y Cabify

La nueva función de Uber permite que padres y tutores accedan a una transmisión de video en vivo del interior del vehículo. REUTERS/Hannah McKay

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Dos plataformas de movilidad incorporaron cambios que apuntan directamente a la seguridad y el bienestar de sus usuarios. Por un lado, se habilitó una función que permite a padres y tutores observar en vivo los trayectos de adolescentes a través del interior del vehículo.

Por otro, se reforzaron los protocolos de calidad y atención en una categoría premium de viajes, junto con un esquema de reconocimiento para los conductores. Estas novedades corresponden a Uber y Cabify, respectivamente.

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Video en vivo para supervisar trayectos de adolescentes en Uber Teens

La nueva función de Uber permite que padres y tutores accedan a una transmisión de video en vivo del interior del vehículo mientras un adolescente de entre 14 y 17 años realiza un viaje a través de Uber Teens.

El video en vivo ofrece justamente esa posibilidad, al permitir observar lo que ocurre dentro del vehículo durante todo el recorrido. (Composición Infobae: Uber)

El funcionamiento es directo: al iniciar el trayecto, el padre, madre o tutor recibe una notificación en la aplicación y, desde su propia cuenta, puede acceder a la transmisión que capta el teléfono del conductor.

Esta herramienta busca responder una inquietud habitual entre las familias: cómo acompañar en tiempo real los desplazamientos de los más jóvenes sin estar físicamente presentes. El video en vivo ofrece justamente esa posibilidad, al permitir observar lo que ocurre dentro del vehículo durante todo el recorrido.

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La disponibilidad de esta opción depende de que el conductor la tenga habilitada y de las condiciones técnicas del dispositivo, por lo que no estará presente en todos los viajes. Si la transmisión se interrumpe, los padres pueden intentar reconectarse o recurrir al chat grupal para comunicarse directamente con el adolescente y el conductor.

Controles de privacidad y herramientas de seguridad adicionales

La actualización contempla mecanismos para proteger la privacidad de quienes participan en el trayecto. Solo el padre o tutor vinculado a la cuenta del adolescente puede acceder a la transmisión, y ese acceso se cierra automáticamente cuando finaliza el viaje.

Solo el padre o tutor vinculado a la cuenta del adolescente puede acceder a la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de reportarse un incidente, Uber puede revisar las grabaciones correspondientes como parte de sus procesos internos de seguridad y soporte.

Esta función se suma a un conjunto de más de 40 herramientas de seguridad ya disponibles en Uber Teens. Entre ellas figuran el seguimiento en tiempo real del trayecto, el chat grupal para coordinar recogidas, la verificación mediante código PIN para confirmar que el adolescente aborda el vehículo correcto y la tecnología RideCheck, que detecta paradas anómalas durante el recorrido.

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Además, los viajes de esta categoría solo se asignan a conductores con las calificaciones más altas dentro de la plataforma.

Cabify refuerza su categoría premium con foco en la comodidad del pasajero

En Bogotá, Cabify anunció la renovación de su categoría Extra Comfort, con la que busca ofrecer una experiencia estandarizada y predecible para quienes priorizan la calidad y el espacio durante sus desplazamientos.

En Bogotá, Cabify anunció la renovación de su categoría Extra Comfort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de Cifras y Conceptos citado por la compañía señala que el 55% de los usuarios de plataformas de movilidad las utiliza a diario o varias veces por semana. Ese mismo informe ubica la calidad y la comodidad como el segundo atributo más valorado al momento de elegir cómo moverse, solo detrás de la seguridad.

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La propuesta renovada se sostiene en cuatro pilares. En materia de seguridad, los conductores asignados a esta categoría han superado filtros exigentes y cuentan con respaldo de un canal de soporte especializado.

En cuanto a calidad, la compañía implementará un modelo de verificación continua mediante “mystery shoppers”, personal que viaja de forma anónima para evaluar el servicio desde la perspectiva del usuario.

Las apps de movilidad son plataformas digitales que conectan a usuarios con conductores independientes para facilitar traslados de un punto a otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilar de comodidad incluye una flota exclusiva de camionetas tipo SUV, con mayor espacio, botellas de agua durante el trayecto y la incorporación futura de conexión WiFi y tablets interactivas a bordo. El cuarto pilar, personalización, contempla una línea telefónica de atención directa para resolver cualquier inconveniente durante el viaje.

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Programa de reconocimiento para conductores en Bogotá

Para sostener este estándar de servicio, la empresa de red de transporte y tecnología proyecta conformar una flota de 1.000 conductores en la categoría Extra Comfort durante su primer año de operación en la ciudad.

En paralelo, la compañía presentó el programa de Embajadores Conductores, una iniciativa que busca distinguir a quienes mantienen un desempeño constante. Un grupo de 100 conductores integrará este nivel, para lo cual deben acreditar más de un año de actividad en la aplicación, una calificación mínima de 4,9 sobre 5,0 y estar libres de reportes.

La actualización contempla mecanismos para proteger la privacidad de quienes participan en el trayecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes alcancen esta distinción pueden aumentar sus ganancias hasta en un 30% por viaje, además de recibir prioridad en los trayectos más rentables, asistencia telefónica permanente con atención preferencial y acceso a alianzas para servicios de lavado de vehículos y capacitaciones.

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El programa incluye también reconocimientos a través de la iniciativa “Cumpliendo Sueños”, cuyos beneficios se extienden a las familias de los conductores. Bogotá funciona como ciudad piloto para este proyecto, con planes de extenderlo de forma progresiva a otras ciudades del país.