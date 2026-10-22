La agresión a Mercedes Ninci en vivo que provocó el enojo de Moria Casán: “Es un acto absoluto de violencia”

Después de ganar en el Martín Fierro de Radio, la periodista vivó un desagradable momento (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

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Mercedes Ninci fue agredida durante un móvil en vivo de La mañana con Moria (Eltrece) cuando intentaba entrevistar a Candela Arizaga a la salida de la fiscalía, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La cronista recibió tirones de pelo de un camarógrafo en medio de empujones, insultos y amenazas contra el equipo de eltrece.

El episodio ocurrió este jueves en la peatonal Suipacha, donde Arizaga había declarado por la causa vinculada con Facundo Moyano. Varios equipos de televisión aguardaban su salida y la cobertura derivó en un cruce entre trabajadores de prensa.

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El momento sucedió en vivo en el ciclo de Moria Casán mostraron un momento de confusión alrededor de la entrevistada. En medio de los gritos y los reclamos entre los presentes, el equipo del programa de la diva tuvo dificultades para sostener la transmisión.

El tirón de pelo que recibió Mercedes Ninci en pleno móvil del programa de Moria Casán (La mañana con Moria, Eltrece)

Durante el incidente se escuchó una amenaza dirigida al equipo de eltrece: “Te rompo la cabeza”. También se produjeron empujones entre camarógrafos y cronistas que cubrían la salida de Arizaga.

Ninci quedó en medio de la aglomeración y, según se vio en el móvil, primero recibió un manotazo en la cabeza para que se corra y después un tirón de pelo que provocó su reacción. El camarógrafo que la acompañaba también sufrió agresiones durante el altercado.

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Desde el estudio, Moria Casán siguió la situación con preocupación y señaló que era difícil comprender lo que sucedía por los gritos que se escuchaban. “No se entiende nada”, expresó mientras el móvil continuaba al aire.

“¿Y quién le dice que deje de preguntar? Qué atrevido”, reaccionó la diva al ver los empujones, manotazos y el tirón de pelo que sufrió la periodista

La conductora cuestionó además que una cronista le pidiera a Ninci que dejara de hacer preguntas. “¿Y quién le dice que deje de preguntar? Qué atrevido”, afirmó la diva. Aunque reconoció que todos los equipos buscaban obtener declaraciones, sostuvo que cortar el micrófono y obstaculizar el trabajo de una periodista excedía la competencia por una primicia.

Moria también rechazó la violencia física durante la cobertura. “Nada está bueno que tenga que ver con la violencia y pegarse”, planteó antes de consultarle a la cronista si le habían tirado del pelo. Después del móvil, Mercedes Ninci confirmó la agresión, aunque le quitó dramatismo. “Me tiraron el pelo, sabemos quién es, pero está todo bien. Son amigos de otro canal”, dijo.

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"Horrible. Señores, la mano, métaselo en otro lado, atrevido", estalló Moria Casán

De todos modos, remarcó las dificultades que enfrentó el equipo para trabajar. “Me molesta que no te dejen trabajar”, sostuvo. Luego ironizó sobre el episodio: “Por suerte no tengo extensiones, porque si no me dejaban pelada”. La periodista señaló que lleva tres décadas realizando este tipo de coberturas y atribuyó lo sucedido a la dinámica de los cruces entre cronistas en los denominados scrums, cuando varios medios intentan obtener declaraciones en un mismo lugar.

Cuando en el programa repitieron las imágenes y se vio con claridad el desagradable episodio, la conductora expresó su desagrado sin perder su estilo. “Horrible. Señores, a mano, métaselo en otro lado, atrevido”, lanzó. “Maleducado. Qué barbaridad. Nos vamos a un corte. Estoy indignada. Asombro, asombro, asombro”, concluyó, para después definirlo como “un acto absoluto de violencia hacia vos”.

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La felicidad de Mercedes Ninci al ganar el Martín Fierro de Radio 2026 (RSFotos)

Mercedes Ninci venía de vivir una gran noche en el Martín Fierro de Radio 2026 al ganar en la categoría Movilero por su trabajo en Mitre informa primero, de Radio Mitre. El premio, que entregó el miércoles la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) y contó con transmisión de Infobae, reconoció su labor.

En la previa de la ceremonia, Ninci llegó a la alfombra roja acompañada por su hija Florencia, a quien presentó públicamente. “Vine por primera vez con mi hija. Yo nunca mostré a mis hijos”, afirmó. La joven destacó la constancia de su madre y dijo que la acompaña en su actividad profesional.

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Mercedes Ninci posó junto a su hija Victoria en la previa de los Martín Fierro de la Radio 2026 (Adrian Escandar)

Flor contó que admira la intensidad con la que su madre encara cada jornada de trabajo. “Ella no para nunca, es muy manija, siempre sigue y nunca va a parar. Por eso se merece el premio”, expresó durante la cobertura de la alfombra roja