Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

Cayó una banda narco de Florencio Varela: la Policía Bonaerense detuvo a 20 sospechosos

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Cocaína oculta debajo de una bañera y dólares dentro de un oso de peluche fueron algunos de los hallazgos durante 27 allanamientos realizados en las últimas horas en el partido de Florencio Varela. La investigación apunta a una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en el barrio Santa Rosa, conocido como Las Casitas, y la localidad de Bosques.

La causa se inició hace un mes, el 21 de septiembre. El principal investigado es Víctor Galván Condori, alias “El Peruano”, a quien las autoridades ubican como supuesto proveedor y referente de la estructura.

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En el allanamiento de su casa, los agentes de la Dirección de Investigaciones Delitos Federales de la Policía Bonaerense encontraron sustancias estupefacientes debajo de una bañera ubicada en el dormitorio. Y parte del efectivo, entre el que había dólares, estaba guardado dentro de un oso de peluche.

La requisa en la casa del hombre señalado como líder de la banda

Según fuentes policiales, la investigación reconstruyó un circuito de abastecimiento desde Bosques hacia Santa Rosa. Los investigadores atribuyen a los sospechosos tareas de traslado, acopio, fraccionamiento, distribución y vigilancia, con puntos de venta fijos, móviles y bajo la modalidad conocida como “pasamanos”.

El resultado de los procedimientos fue de 11 detenidos y nueve aprehendidos. La causa está a cargo de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes Nº2 Descentralizada de Florencio Varela, dirigida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial Quilmes.

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En total, fueron 27 los allanamientos

Durante los operativos, la fuerza bonaerense incautó 5.000 dosis de cocaína, con un peso total de un kilogramo, y 200 dosis de marihuana, que pesaban 260 gramos. También secuestró dos revólveres calibres .32 y .38, 22 teléfonos celulares, una computadora, una balanza digital y 19 envoltorios de nylon que, de acuerdo con el parte, se utilizaban para el fraccionamiento.

Además, se incautaron $12 millones, USD 15.000 y EUR 1.600, junto con cuatro vehículos de alta gama. Todo el material será sometido a peritajes para analizar las comunicaciones, los movimientos de dinero y los vínculos entre las personas investigadas.

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Parte de la droga y dos de las armas secuestradas en los operativos

En el despliegue participaron más de 800 efectivos policiales, con integrantes de Jaguar UTOI, R1 UTOI, Halcones, Grupo de Apoyo Departamental, Infantería, Caballería, Policía Rural y otras unidades. El operativo también contó con un helicóptero, una ambulancia y equipos de comunicaciones.