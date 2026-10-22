Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Roberto "Tito" Bonano analiza el presente y futuro del arquero Santiago Beltrán (Súper Deportivo Radio)

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El ex arquero de River Plate, Roberto Bonano, comparó a Santiago Beltrán, guardameta de 22 años del club de Núñez, con el histórico español Iker Casillas y proyectó al juvenil como una futura alternativa para la selección argentina. Las declaraciones llegan en un momento de ascenso para el arquero, que se ganó la titularidad en el Millonario tras un arranque auspicioso en Primera División.

“A mí me gustaría verlo muchos años en River, sería algo bueno para el fútbol argentino porque tiene futuro de Selección, ya que Dibu Martínez con suerte llega al próximo Mundial, por eso imagino a Beltrán como posible arquero de la Selección”, sostuvo Bonano en diálogo con el periodista Emiliano Nunia en Súper Deportivo Radio. Cabe recordar que Beltrán ya fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina.

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El ex futbolista profundizó en las similitudes que encuentra entre el estilo de juego del juvenil y el del histórico guardameta español. “En cuanto a su estilo lo veo muy sobrio, muy del Real Madrid. En ciertos aspectos me hace acordar a Iker Casillas, un arquero legendario de Real Madrid y que admiro mucho porque lo he visto hacer atajadas increíbles”, explicó Bonano, campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 1996 y defensor del arco del club entre ese año y 2001, en un período en el que ganó otros seis títulos incluida la Supercopa de 1997.

Casillas fue campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 y protagonizó una etapa de gran éxito en el club merengue, donde conquistó títulos nacionales e internacionales durante más de una década. Beltrán, en cambio, recién comienza a construir su recorrido en la máxima categoría del fútbol argentino.

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Bonano, surgido de Rosario Central, también puso el foco en las condiciones físicas y la personalidad del joven arquero como factores determinantes para explicar su rápida adaptación al puesto. “Tiene un físico bastante parecido, no muy alto, pero sí muy potente y transmite mucha tranquilidad. Aunque debutó hace poco, se lo ve súper tranquilo. No entró en un buen momento del equipo y así y todo supo ganarse el puesto”, detalló el ex arquero.

Santiago Beltrán se consolidó en la Primera de River Plate (REUTERS/Agustín Marcarían)

La trayectoria de Bonano respalda la relevancia de sus palabras dentro del ambiente futbolístico. Durante su etapa en River Plate disputó 169 encuentros. Posteriormente jugó en el Barcelona de España durante dos años y medio, y vistió en 13 oportunidades la camiseta de la selección argentina, con la que integró el plantel del Mundial de 2002 como tercer arquero.

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En paralelo a los elogios recibidos, el futuro de Beltrán continúa siendo un asunto prioritario para la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. El arquero mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, aunque las partes negocian una extensión hasta fines de 2029, con una cláusula de rescisión que podría llegar a los 100 millones de euros.

El juvenil debutó de manera oficial en la primera fecha del Torneo Apertura de este año, después de sumar su primera experiencia en un amistoso disputado durante 2024.

Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Jeremías Ledesma, le abrieron la posibilidad de ocupar el arco titular, oportunidad que supo capitalizar. Desde entonces, Beltrán acumula 42 partidos disputados en Primera División, con 35 goles recibidos, 17 vallas invictas y una expulsión, cifras que alimentan las expectativas sobre su proyección dentro y fuera del club de Núñez.

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Beltrán es una de las figuras emergentes del fútbol argentino y alguien que ocupó su puesto y también jugó en River Plate como Roberto Bonano es una voz autorizada para analizar la proyección en su carrera.