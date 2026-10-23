La Noche de las Embajadas abrirá más de 20 sedes diplomáticas en la Ciudad de Buenos Aires

La sede de la Embajada de Italia permanecerá iluminada en el marco de las actividades culturales de la Noche de las Embajadas.

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La Noche de las Embajadas abrirá más de 20 representaciones diplomáticas, residencias y centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires el sábado 24 de octubre, con acceso gratuito a recorridos, actividades artísticas y propuestas gastronómicas. La programación se extenderá durante cuatro horas, entre las 18 y las 22 hs, aunque algunas sedes tendrán horarios propios y exigirán reserva previa por sus cupos limitados.

El evento permitirá ingresar a edificios habitualmente reservados para funciones diplomáticas, conocer espacios patrimoniales y acercarse a expresiones culturales de América, Europa, Asia y África. Las visitas incluirán salones protocolares, jardines, bibliotecas, exposiciones de trajes, muestras audiovisuales, danzas y degustaciones.

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La iniciativa forma parte de BA24HS, la propuesta de la Ciudad destinada a ampliar la oferta nocturna cultural, gastronómica, comercial y de entretenimiento. Cada representación definirá su modalidad de acceso, pero todas las actividades previstas serán gratuitas.

Residencias históricas y recorridos por sedes diplomáticas

Las residencias de España, Italia, Portugal y Uruguay estarán entre los edificios que podrán visitarse. La Residencia de la Embajada de España, en Avenida del Libertador 2075, recibirá al público de 18 a 20 con recorridos guiados por sus instalaciones, siempre con reserva previa.

A pocos metros, la Residencia de la Embajada de Italia abrirá el Palacio Alvear, ubicado en Avenida del Libertador 2100, esquina Billinghurst. La programación prevé visitas guiadas entre las 18 y las 22 para conocer el inmueble.

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La iniciativa forma parte del programa BA24HS para ampliar la oferta cultural y gastronómica nocturna porteña.

Portugal propondrá una recorrida por su residencia en Avenida Ortiz de Ocampo 2831, de 18 a 22. La actividad combinará explicaciones sobre historia y cultura portuguesa, música tradicional en vivo, degustaciones y una exposición de vajilla.

La Residencia de la República Oriental del Uruguay, en Avenida Figueroa Alcorta 3300, estará disponible de 18 a 21:30. El público podrá recorrer la planta baja y el primer piso, además de asistir a un espectáculo de clásicos de la murga uruguaya interpretado por La Cantora.

Chile abrirá su Embajada en Tagle 2762 entre las 18 y las 21. El itinerario incluirá una recepción en el hall, una presentación sobre la historia del edificio, recorridos por comedores y salones protocolares con introducción a las obras de arte, el Salón Rojo y la terraza con vista a Plaza Chile.

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El recorrido chileno también incorporará el Centro Cultural MATTA, identificado como CCMATTA, con ingreso por Plaza Chile. Todas las propuestas de esa sede requerirán inscripción previa.

Los salones de las embajadas recibirán al público durante la jornada cultural de La Noche de las Embajadas.

La Embajada de Paraguay, en Avenida General Las Heras 2545, ofrecerá una visita dedicada a la historia de su sede y al vínculo con Argentina y Recoleta. Los asistentes recibirán un pasaporte ficticio para reunir sellos en tres salas, además de recorrer el jardín y acceder a gastronomía, bebidas y música de arpa.

La Embajada de Colombia, situada en Carlos Pellegrini 1363, piso tres, organizará visitas guiadas de 18 a 22. La actividad repasará las relaciones entre Colombia y Argentina mediante exhibiciones históricas y material audiovisual.

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Costa Rica permitirá recorrer su representación en Avenida Córdoba 612, primer piso A, durante el mismo horario general. Argelia, en Montevideo 1889, combinará una visita guiada con proyección audiovisual y degustación.

Música, gastronomía y tradiciones de distintos países

La programación incorporará danzas, comidas típicas, exposiciones y propuestas participativas. Bolivia, en Avenida Corrientes 545, piso dos, ofrecerá degustaciones gastronómicas, muestras de baile, una exhibición de trajes folclóricos y fotografías entre las 18 y las 22.

El Salvador concentrará su actividad en Avenida Santa Fe 1385, primer piso, de 18 a 20. Allí habrá recorridos por la sede, degustación de café, música, coro, danzas tradicionales, un taller de cocina y pintura de bolsas de tela.

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Indonesia recibirá visitantes en Mariscal Ramón Castilla 2901 de 18 a 21. Su agenda contempla un recorrido por la planta baja, danzas tradicionales, degustación de aperitivos y café, además de espacios para fotografías con títeres y vestimentas típicas.

La Embajada del Líbano, en Avenida del Libertador 2354, organizará visitas entre las 18 y las 21. La propuesta cultural contará con el pianista Gustavo Llomplat y una presentación de dabke, danza tradicional, a cargo de Rimah.

Malasia dividirá sus actividades en dos turnos de dos horas, de 18 a 20 y de 20 a 22, en Villanueva 1040. Cada sesión incluirá una presentación turística, exhibiciones de juegos e instrumentos musicales, demostraciones de elaboración de roti canai y teh tarik, comidas, bebidas y una recorrida por la sede.

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Panamá, en Avenida Santa Fe 1461, combinará danzas tradicionales, gastronomía, una exposición fotográfica y recorridos institucionales. República Dominicana, en Avenida Santa Fe 911, sexto B, propondrá de 18 a 21 vestimentas típicas, trajes de carnaval, degustaciones, productos dominicanos, música en vivo y contenidos vinculados con turismo y cultura.

Guatemala ofrecerá música folclórica, exhibiciones, charlas, degustaciones de café y productos típicos en Paraguay 610, piso cinco A. También habrá espacios para fotografías y recuerdos destinados a los visitantes.

Pakistán abrirá su sede de Olleros 2143 desde las 19 hasta las 22. La agenda reunirá una proyección sobre turismo, exhibiciones de artesanías, textiles, indumentaria, accesorios y productos de exportación, junto con música y gastronomía.

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Serbia, en Montevideo 696, tendrá recorridos guiados, una exhibición sobre Nikola Tesla, piezas de patrimonio arqueológico e histórico, trajes tradicionales, proyecciones audiovisuales y degustaciones. Turquía desarrollará su programación en el Centro Cultural Yunus Emre, en 3 de Febrero 1365, con gastronomía, música en vivo y actividades vinculadas con la cultura turca.

Estados Unidos realizará su propuesta en el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, ubicado en Maipú 672. Entre las 18 y las 22 se podrá visitar la biblioteca del Lincoln Center, recorrer una exposición sobre los Padres Fundadores y participar de una trivia interactiva por los 250 años de la independencia estadounidense.

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La República Democrática del Congo abrirá su sede de Olleros 2067 con una muestra de vestimenta cultural, proyecciones sobre el país y degustación gastronómica. Honduras, en Avenida Santa Fe 936, presentará material audiovisual e impreso, una exhibición cultural y una visita guiada; la incorporación de una degustación gastronómica todavía está en evaluación.