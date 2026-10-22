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Revelaron un conmovedor video de Diego Maradona: “Titila esa luz, mirá a la Tota”

Cristian Bragarnik reconstruyó una escena ocurrida dentro de la concentración de Dorados de Sinaloa, club al que el Diez dirigió en 2018 y 2019

Cristian Bragarnik contó detalles de la convivencia con Diego Maradona en México

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El empresario Cristian Bragarnik recordó una anécdota de Diego Maradona durante la etapa del astro argentino como entrenador de Dorados de Sinaloa. El representante relató el episodio en La Noche de TyC Sports, al evocar los momentos en que acompañó al exfutbolista en México. El histórico 10 asumió como técnico del equipo en septiembre de 2018, en una experiencia que dejó escenas registradas dentro y fuera de la cancha.

En un video de aquel período, Maradona aparece dentro de un vestuario, con las dos manos dirigidas hacia arriba. “Mirá a la Tota, mirá. Titila la luz. Fijate alrededor si titila alguna...”, expresó el exfutbolista. “Para todo tenía esa... Ya él vio a Tota ahí. La tenía presente. A su padre, también. Su familia para él siempre fue muy importante, sus hijas... Era lo lindo de ver”, contó Bragarnik y señaló que esas menciones aparecían con frecuencia en la convivencia diaria que mantuvieron desde el ciclo en Dorados.

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Maradona en su etapa como técnico de Dorados de Sinaloa (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Cada 10 minutos, tenías una anécdota”, añadió Bragarnik. El paso de Maradona por tierras sinaloenses no solo dejó relatos de quienes compartieron el día a día con él, sino que también fue parte de una serie de siete capítulos producida por Netflix. Esa producción documentó la experiencia de la leyenda al frente de un equipo que buscaba ascender dentro del fútbol mexicano.

La llegada de Maradona produjo un aumento en la asistencia a los partidos de Dorados. De acuerdo con estimaciones de El Economista, durante un año acudieron 179,073 personas a los encuentros del club, una cifra superior a la registrada por la franquicia en los cinco años previos. La publicación calculó ingresos de 33,3 millones de pesos solo por la venta de boletos y señaló que la cantidad de abonados creció 30%.

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El equipo alcanzó las finales del Apertura 2018 y del Clausura 2019 bajo la dirección de Maradona. Esos resultados le permitieron competir por el ascenso, aunque no logró el objetivo de llegar a la primera división. La estadía del exfutbolista concluyó en septiembre de 2019 por motivos de salud. En los meses siguientes fue sometido a dos operaciones, una de hombro y otra de rodilla, antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Luis Islas
El astro argentino estuvo a cargo del plantel durante aproximadamente un año (REUTERS/Henry Romero)

Bragarnik también explicó cómo comenzó el vínculo que más tarde llevó a Maradona a Dorados. “Fue más de casualidad. Me tocó encontrarlo en el avión a Rusia, él estaba con ese proyecto de Bielorrusia pero íbamos al Mundial. Yo iba con Lemme, el presidente de Defensa, y nos tocó coincidir con Diego, él iba en el asiento de atrás. En un momento le digo yo a Diego Lemme: ‘Che, es Diego’. ‘¿Qué va a ser Diego? Estarían todos’ y le respondo ‘está dormido ahí, tapado, es Diego’. En un momento se para al baño y cuando vuelve me saluda, sabía de mi tema con el fútbol y me dice: ‘Escuchá, estoy en Bielorrusia, dame el teléfono porque voy a tener que llevar algún jugador’”.

El representante sostuvo: “Después nos encontramos dos o tres veces en Rusia y cuando volvimos del Mundial estoy en la oficina y me suena el teléfono, el asistente que estaba me dice: ‘Diego quiere hablar con vos’. Y me dijo ‘Christian, quiero dirigir, no me voy a quedar en Rusia, me agarró el bichito otra vez’. Le digo ‘mirá, déjame ver’ y me responde ‘dale, hiciste dirigir a Holan que tenía los palos de hockey, ¿no me vas a conseguir laburo a mí?’. Fuimos, tomamos un café, charlamos y surgió muy rápido la posibilidad. Una locura porque no proyectaba eso”.

La oportunidad se concretó poco después para ocupar el puesto de entrenador de Dorados. “Jorge Hank, que tiene Tijuana y Dorados, me dice ‘hay que sacar al técnico de Dorados’ y yo le digo ‘bueno, yo tengo el técnico’. Yo le digo solo ‘Diego’ y me responde ‘no, pero si a Cocca ya lo tengo en Tijuana’. ‘¿Qué Cocca? Diego hay uno solo’, contesto. ‘¿Maradona va a ir a Dorados?’, replica y yo le digo ‘este loco va a cualquier lado, yo le pregunto pero si querés lo llevamos’. Ahí me fui a hablar con Diego, para ver qué pensaba y me dijo ‘vamos donde quieras, yo quiero estar en una cancha’”, rememoró Bragarnik.

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