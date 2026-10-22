Cuba

Triciclos eléctricos, una alternativa para aliviar la crisis de basura en Cuba

Triciclos eléctricos recorren La Rampa, en el Vedado habanero, para recoger residuos de comercios, centros turísticos y viviendas. El servicio busca cubrir parte de las deficiencias en la recolección de basura, agravadas por la falta de combustible y los prolongados apagones

El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética. (Infobae Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)
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El proyecto de desarrollo local El Rampeño dispone de 15 vehículos y una estación de carga propia con 60 paneles solares y baterías de respaldo. Desde julio, sus equipos realizan dos recorridos diarios para retirar desechos de restaurantes, mercados, tiendas y puntos emblemáticos como el Hotel Nacional de Cuba.

La iniciativa, que emplea a 40 personas, aspira a ampliar su cobertura a otras zonas de El Vedado. Sus responsables solicitaron al Gobierno local más contenedores para depositar los residuos al terminar cada jornada.

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El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
Es el caso de unos 15 vehículos de este tipo pertenecientes al proyecto de desarrollo local (PDL) El Rampeño, nombre tomado de la zona donde se mueven (La Rampa) en el Vedado capitalino, para recoger los desechos. (Infoabe Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
El proyecto combina capital privado y tecnología sostenible para dar respuesta a una demanda social crítica y causante de enfermedades, pues en la ciudad se quema la basura, y lo hace ante la parálisis de los servicios comunales estatales, especialmente por la escasez de combustibles. (Infobae Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
El objetivo es "poder ampliar el servicio a otras zonas de El Vedado", para lo cual, indicó Hernández, han solicitado al Gobierno local aumentar la cantidad de contenedores en los cuales depositar los desechos al finalizar la recogida. (Infobae Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
La Habana ha sido por décadas una de las ciudades de Cuba más afectada por la acumulación de basura en sus calles, pero el problema no ha podido ser resuelto por el Estado cubano. (Infobae Cuba/EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
La basura que se amontona es foco de infecciones y prueba de ello fue una intensa campaña lanzada por el Gobierno cubano, que calificó en 2025 la "higienización" de La Habana como un asunto prioritario. (Infobae Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
El Rampeño ha dado trabajo a varios capitalinos que, ante la crisis, tuvieron que cambiar sus labores. (Infobae Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El "duro trabajo" de los triciclos eléctricos para aliviar la crisis de basura en Cuba
La flotilla de triciclos eléctricos de El Rampeño inició esta labor en julio pasado, dos veces al día -a las 08:00 hora local (11:00 GMT) y a las 20:00 horas (24:00 GMT)- y también recoge en viviendas para las cuales el precio por el servicio fue fijado por el Gobierno local en unos 100 pesos (unos 12 centavos dólar al cambio informal y 84 centavos al cambio formal). (Infobae Cuba/ EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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