El video de las obras en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata: la chance de que sea sede del Mundial 2030

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió las instalaciones del Estadio Ciudad de La Plata junto a su director, Fernando Islas Casares. Durante la visita institucional se observaron las mejoras del recinto que aspira a ser sede del Mundial 2030

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El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata continúa en fase de remodelación de cara a la reinauguración a fines de noviembre con el partido entre la selección argentina femenina y Alemania. El escenario, que también albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional el 12 de diciembre, avanza con las reformas pautadas y el intendente de la ciudad de Las Diagonales, Julio Alak, publicó un video en el que se observan las obras.

“Recorrimos las obras de remodelación del Estadio Ciudad de La Plata que lleva adelante la Asociación de Fútbol Argentino para recibir nuevas competencias deportivas y grandes espectáculos internacionales. La renovación del campo de juego, las tribunas y los vestuarios, junto con las mejoras en el techo y la iluminación, forman parte de una transformación integral de este espacio emblemático de nuestra ciudad. A 23 años de la inauguración que impulsamos, seguimos trabajando junto a la AFA para que el estadio continúe creciendo y La Plata se consolide como una referencia del deporte y la cultura”, escribió el dirigente en sus redes sociales junto al video.

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En el compacto también tomó la palabra Fernando Islas Casares, director del estadio y presidente de la Comisión de Ceremonial y Protocolo de la AFA, quien aseguró que el Único Diego Armando Maradona será uno de los escenarios de la próxima Copa del Mundo: “Estamos en un 25% de lo que va a ser este estadio terminado. Pensemos que este estadio va a ser sede del 2030, del Mundial”.

Avanzan las obras en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo

Más allá de la reveladora frase de Islas Casares, hasta el momento ni la FIFA ni la Conmebol hicieron oficial dónde se disputará el encuentro inicial de la selección argentina en el Mundial 2030. Lo que se sabe hasta ahora es que el torneo tendrá un partido de la primera fase en Argentina, Uruguay y Paraguay con motivo de la edición centenaria, mientras que el resto de la competencia se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. De esta manera, La Plata competiría, en principio, con el estadio Monumental de River Plate y el Gigante de Arroyito de Rosario Central, que se postuló recientemente como alternativa. En caso de que se concrete la idea de un Mundial con 64 equipos, Argentina podría tener una fase completa.

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El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, rebautizado oficialmente como “Tricampeones del Mundo”, atraviesa una etapa de remodelación integral que busca convertirlo en la sede permanente de todas las selecciones argentinas. Las obras, impulsadas mediante un convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, contemplan la renovación del campo de juego con césped natural, la instalación de un sistema de iluminación LED, el recambio de butacas, la restauración de palcos y la puesta en valor de vestuarios.

Claudio Tapia visitó el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que se encuentra en etapa de remodelación

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, visitó las instalaciones junto al gobernador Axel Kicillof a principios de octubre y destacó los avances del proyecto. “Falta cada vez menos para la inauguración de la nueva casa de las Selecciones Nacionales y de todo el fútbol argentino”, publicó el dirigente en sus redes sociales. Tapia también resaltó el trabajo conjunto con la administración bonaerense: “Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la AFA, estamos haciendo un espacio moderno, seguro y a la altura de los grandes espectáculos deportivos y musicales”. Durante la presentación del masterplan, en septiembre de 2025, el titular de la AFA había anticipado su intención de que el recinto platense fuera considerado como sede de la próxima Copa del Mundo: “Buscaremos que sea sede del Mundial 2030, si es que se juega una fase completa aquí”.

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“Además de ser la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, también se van a poder jugar instancias en etapas definitorias de los torneos de la liga, Copa Argentina y también para cuando algún club de los que sabemos que tienen en carpeta modificaciones edilicias en sus estadios, lo puedan utilizar, como los casos de Estudiantes de La Plata y otros clubes que van a realizar obras el año próximo”, apuntó ante los directivos el presidente de la AFA.