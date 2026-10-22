Las mipymes representan el 75% del sector turístico salvadoreño

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 75 % del sector turístico salvadoreño y enfrentan el reto de reducir la brecha digital. (Foto cortesía del MOP).

Guardar

Restaurantes, hoteles, agencias de viajes, transporte turístico, guías y operadores enfrentan el reto de mejorar sus servicios ante el crecimiento de visitantes, según planteó Morena Valdez, ministra de Turismo.

La funcionaria señaló que el 75 % del sector turístico salvadoreño está integrado por micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de carácter familiar, durante una entrevista radial en El corre corre.

PUBLICIDAD

Valdez señaló que las mipymes necesitan reducir la brecha digital, ampliar el uso de pagos electrónicos y acceder a formación para elevar la calidad de los servicios.

También planteó la necesidad de mejorar los insumos disponibles para el sector e incorporar productos elaborados por artesanos y productores locales en la oferta turística.

La calidad y la inocuidad como retos para el sector turístico

Valdez sostuvo que el aumento de visitantes debe acompañarse de mejoras en la atención y en los estándares de los establecimientos. “¿Qué queremos, más cantidad o más calidad? Ambos”, respondió ante una consulta sobre la evolución de la actividad turística.

La ministra afirmó que la experiencia de un turista abarca desde la recepción en un negocio hasta la presentación de una mesa, la ubicación de los cubiertos, los olores, los sonidos y el ambiente dentro de restaurantes, hoteles y otros establecimientos.

PUBLICIDAD

Según Valdez, las nuevas generaciones suelen ser exigentes con los servicios que reciben y comparten sus opiniones en redes sociales y plataformas de reseñas.

Una buena atención puede motivar el regreso de un visitante, mientras que una mala experiencia puede afectar la percepción sobre el negocio y el destino.

La funcionaria se refirió también a los controles sanitarios que deben mantener los negocios de alimentos y bebidas. Dijo que la Superintendencia de Regulación Sanitaria realiza inspecciones y sostuvo que la inocuidad alimentaria y el manejo de la cadena de frío requieren atención especial en la zona costera.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria realiza inspecciones de inocuidad alimentaria y control de la cadena de frío en negocios de la zona costera. (Foto cortesía del MOP).

Valdez advirtió que una enfermedad estomacal puede alterar la estadía de un visitante que permanece varios días en el país. Por esa razón, incluyó a la manipulación de alimentos dentro de los aspectos que deben cuidar los prestadores de servicios turísticos.

PUBLICIDAD

La ministra señaló que la experiencia del visitante depende de toda la cadena de atención. Mencionó a quienes reciben a los clientes, atienden mesas, estacionan vehículos, preparan alimentos, organizan recorridos o trabajan en agencias de viajes.

También se refirió a guías turísticos y operadores de excursiones. Según Valdez, estos prestadores deben certificarse y mejorar sus servicios, en especial cuando atienden a viajeros extranjeros.

Turismo busca integrar a proveedores locales con Surf City

Valdez señaló que algunos restaurantes de la zona costera deben comprar insumos agrícolas y alimentos en San Salvador porque no encuentran con facilidad proveedores cercanos. La ministra indicó que el Ministerio de Turismo trabaja con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para conectar las zonas rurales y agroindustriales de Comasagua y Jayaque con Surf City.

PUBLICIDAD

El proyecto busca que los negocios turísticos accedan a productos locales y que los productores encuentren nuevos canales de venta dentro de la oferta gastronómica de la costa. Valdez planteó que esta articulación requiere mayor comunicación entre restaurantes, proveedores, artesanos y otros sectores relacionados con el turismo.

La funcionaria mencionó las artesanías de Nahuizalco, la Ruta de las Flores y Panchimalco como ejemplos de productos que pueden incorporarse a la experiencia de los visitantes. “Que tener una artesanía de gente de Nahuizalco o de la Ruta de las Flores o de Panchimalco es una inversión, no un gasto”, afirmó.

El sector turístico impulsa la incorporación de artesanías de Nahuizalco, la Ruta de las Flores y Panchimalco bajo esquemas de precios justos. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Valdez añadió que los compradores deben reconocer el trabajo de los artesanos mediante precios justos. Según explicó, la actividad turística incluye a productores de alimentos, emprendedores, artesanos, comerciantes, transportistas y negocios de servicios.

PUBLICIDAD

Surf City Rural plantea circuitos hacia comunidades agrícolas

Alejo Campos, director de Surf City, adelantó que la institución trabaja en un proyecto denominado Surf City Rural para 2027. La iniciativa buscaría conectar las playas y los servicios turísticos de la costa con comunidades agrícolas situadas en la cordillera cercana.

Campos mencionó localidades como Guayuba, Talnique, Tamanique y Comasagua. Según explicó, algunas de estas comunidades se encuentran a entre 20 y 30 minutos de las playas de Surf City.

La propuesta contemplaría circuitos de turismo rural y ecoturismo. Los visitantes podrían conocer cultivos, productos artesanales y procesos de producción de alimentos en las comunidades de la zona.

PUBLICIDAD

El director puso como ejemplo a un turista que consume una mermelada en un hotel y luego quiere visitar la granja donde se elabora. La idea, según explicó, es que el visitante conozca el origen del producto y participe en actividades vinculadas con el cultivo y la preparación.

Campos sostuvo que los viajeros que buscan nuevas experiencias muestran interés por actividades de contacto con la naturaleza y con productores locales. El proyecto buscaría ampliar la oferta de Surf City más allá de la playa, el surf, los restaurantes y la vida nocturna.

Surf City prepara capacitaciones para residentes locales

La construcción del Surf City Training Center facilitará la preparación técnica de habitantes locales para cubrir vacantes en el sector privado. (Foto: cortesía)

Alejo Campos, director de Surf City, afirmó que se construye un Surf City Training Center cerca de la zona costera. El espacio buscaría capacitar a residentes locales en actividades vinculadas con el turismo, los servicios y la cultura del surf.

PUBLICIDAD

El centro prevé cursos de reparación de tablas, fotografía acuática, atención al cliente, activos digitales, mercadeo digital e idiomas. Campos mencionó formación en inglés para instructores y escuelas de surf, además de portugués y francés.

Según el director, las capacitaciones responden a necesidades detectadas en los últimos tres y cuatro años. Hoteles, restaurantes y otros emprendimientos requieren personal preparado en oficios y conocimientos específicos.

Campos afirmó que la formación busca facilitar el acceso de residentes locales a empleos del sector privado. “No es que Surf City los va a contratar”, aclaró.

El funcionario sostuvo que los inversionistas consultan por la disponibilidad de talento humano antes de desarrollar proyectos en la zona.

Mercadeo digital para negocios turísticos

Campos señaló que el centro incluiría formación en mercadeo digital para hoteles, restaurantes y operadores turísticos.

El director afirmó que publicar una fotografía en redes sociales no constituye por sí solo una estrategia de promoción. “La gente hoy en día no quiere ver publicidad, quiere ver experiencias”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Según Campos, la capacitación buscaría que los negocios comuniquen mejor sus servicios y mejoren la atención a visitantes extranjeros.