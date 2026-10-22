Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo ordena al Ejecutivo adoptar X-Road para conectar los registros estatales

La circular 004-2026, publicada de inmediato en el Diario de Centro América, impone a las dependencias ajustar sus sistemas conforme a la planificación de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

El mandatario guatemalteco afirmó que su prioridad es la construcción de escuelas y puestos de salud en lugar de medir su popularidad.
El presidente Bernardo Arévalo ordenó la adopción obligatoria de la plataforma X-Road en todas las dependencias del Organismo Ejecutivo. (Gobierno de Guatemala)
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El presidente Bernardo Arévalo de León ordenó a todas las dependencias del Organismo Ejecutivo de Guatemala adoptar de forma obligatoria X-Road, una plataforma para intercambiar datos entre instituciones y reducir la presentación repetida de documentos en los trámites estatales.

La medida entró en vigor inmediatamente después de la publicación del Oficio Circular número 004-2026 en el Diario de Centro América.

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La disposición, firmada el 12 de octubre, obliga a cada entidad a adecuar sus sistemas técnicos y operativos según una hoja de ruta elaborada por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.

Ese organismo coordinará y administrará la infraestructura común para conectar los registros estatales.

La orden presidencial se apoya en el artículo 183, literal e, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que faculta al mandatario a emitir disposiciones para organizar el funcionamiento del Ejecutivo.

También se vincula con los ejes de la Política General de Gobierno 2024-2028 orientados a una función pública eficaz y al cierre de la brecha digital mediante tecnología e innovación.

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El objetivo declarado es que los organismos públicos compartan información de manera coordinada, segura y descentralizada. Con esa conexión, una persona podría iniciar un trámite con su nombre completo y número de Documento Personal de Identificación, sin tener que adjuntar registros tributarios, certificados de nacimiento o datos vehiculares que otra entidad estatal ya posee.

Infografía con ilustraciones de edificios gubernamentales, diagramas de flujo de datos, iconos de identificación ciudadana y textos explicativos.
Una infografía resume las medidas del Gobierno de Guatemala para interconectar los registros públicos mediante la plataforma X-Road según el Oficio Circular 004-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una red para compartir registros estatales

X-Road es un bien público digital de código abierto que permite la comunicación directa entre sistemas informáticos de distintas instituciones. La plataforma fue utilizada previamente en países nórdicos y en varias naciones de América Latina para enlazar registros públicos con mecanismos de cifrado, firmas digitales, registro de accesos y auditorías.

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico evaluó 17 plataformas antes de seleccionar esta alternativa, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias. La coordinadora y directora ejecutiva de la comisión, Wendy Miranda, explicó que el sistema funcionará como una nube mediante la cual las entidades podrán compartir información cifrada.

La funcionaria describió el efecto esperado sobre los trámites: “Una vez han ingresado un documento o un dato, no tengan que ingresarlo muchas veces”. La plataforma ya había sido utilizada en Guatemala por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, experiencia que permitió intercambiar datos entre entidades en cuestión de segundos.

El modelo previsto para el Ejecutivo contempla un marco jurídico, semántico, organizativo y técnico. La infraestructura deberá permitir un intercambio controlado de datos, con sistemas escalables y herramientas que identifiquen quién accedió a la información y en qué momento.

La institución que procese una gestión podrá solicitar directamente los datos necesarios a otro organismo, en lugar de exigir que el ciudadano entregue documentos físicos o vuelva a presentar información ya registrada. El oficio sostiene que ese mecanismo busca reducir burocracia, mejorar los servicios públicos y optimizar recursos estatales.

La adopción progresiva bajo la hoja de ruta oficial

Cada dependencia deberá incorporar X-Road y realizar los ajustes necesarios conforme a la planificación técnica definida para su funcionamiento. La comisión tendrá la responsabilidad de brindar acompañamiento durante la implementación y de difundir entre las instituciones las guías que ordenarán la adopción gradual.

El Oficio Circular número 004-2026 no establece un plazo máximo para que todas las entidades completen el proceso. La incorporación de la plataforma se desarrollará progresivamente, según las necesidades y la hoja de ruta asignada a cada institución.

La iniciativa forma parte de la modernización digital del Ejecutivo. En julio, la comisión presentó avances del ecosistema de interoperabilidad junto con el Portal Unificado del Gobierno de Guatemala, que concentra información, programas y trámites de las instituciones gubernamentales en un espacio digital.

La publicación de la circular fue considerada de estricto interés del Estado y se realizó sin costo en el Diario de Centro América, conforme al artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 112-2015.

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