El plan de El Salvador para transformar 8,000 negocios: capital no retornable, crédito para rechazados por la banca y trámites en cuatro horas

CONAMYPE prevé respaldar a 8,000 negocios entre 2027 y 2028 con financiamiento del Banco Mundial. (Cortesía: Diálogo 21)

Guardar

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), presidida por Paul Steiner, prevé acompañar a 8,000 negocios entre 2027 y 2028 mediante un programa de incubación y aceleración financiado con un préstamo del Banco Mundial.

La iniciativa contempla capital no retornable para la mitad de los emprendimientos y busca atender una de las principales limitaciones de las micro y pequeñas empresas: la falta de recursos para iniciar o expandir sus actividades.

PUBLICIDAD

La micro y pequeña empresa representa el 99,7% del tejido empresarial salvadoreño y constituye una de las principales fuentes de empleo e ingresos familiares.

Steiner sostuvo en Diálogo 21 que este sector aporta cerca de la mitad del producto interno bruto de El Salvador y que el 25% de la población depende de sus actividades.

El funcionario vinculó las oportunidades para el sector con las mejoras en las condiciones de seguridad del país. Según explicó, ese escenario permite dinamizar el comercio local, ampliar las inversiones y facilitar la creación de nuevos negocios.

Capital no retornable y crédito para negocios rechazados por la banca

El programa Aldea concentra el componente empresarial del préstamo firmado por el presidente Nayib Bukele con el Banco Mundial. La otra parte de los recursos está destinada a educación vocacional bajo la administración del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF).

PUBLICIDAD

De los 8,000 negocios que recibirán acompañamiento, 4,000 obtendrán capital no retornable para poner en marcha planes empresariales o acelerar proyectos ya existentes. Los participantes deberán atravesar un proceso de asistencia técnica, formación y preparación de sus planes de negocio antes de presentarlos ante un panel de evaluación.

La micro y pequeña empresa concentra el 99,7% del tejido empresarial y aporta cerca de la mitad del producto interno bruto en El Salvador. (Cortesía: Diálogo 21)

Steiner señaló que la falta de capital de trabajo es una de las razones más frecuentes del fracaso de una micro o pequeña empresa. Bajo este esquema, los fondos estatales se entregan como una inversión condicionada al cumplimiento de los compromisos incluidos en cada proyecto.

Quienes no accedan al capital no retornable podrán solicitar financiamiento a través de los Fondos de Emprendimiento y Capital de Trabajo (FECAMYPE), un fondo administrado por el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario. El mecanismo está dirigido a emprendedores y empresarios que fueron rechazados por la banca tradicional.

PUBLICIDAD

El fondo también incorporó líneas de crédito rotativas para capital de trabajo. Este instrumento permite utilizar los recursos cuando el negocio los necesita y devolverlos cuando hay excedentes, con el objetivo de reducir la cuota pendiente y evitar el peso de créditos de pagos decrecientes.

CONAMYPE cuenta con más de 35 puntos de atención en el país. La red incluye 15 sedes MYPE articuladas con universidades y asociaciones de desarrollo económico local, cinco centros regionales propios, tres Centros de Desarrollo Artesanal y seis ventanillas de empresariedad femenina instaladas en los centros de atención a la mujer del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.

PUBLICIDAD

La institución también ofrece formación virtual para empresarios. Los cursos pueden realizarse desde el hogar o el negocio y otorgan certificación de INCAF, de acuerdo con el presidente de CONAMYPE.

El programa Aldea entregará capital no retornable a 4.000 emprendimientos seleccionados mediante paneles de evaluación. (Imagen de cortesía)

Sociedades simplificadas y trámites sanitarios para pequeños negocios

La política de integración económica para la microempresa fue elaborada con la participación de más de 20 instituciones y lanzada a finales de 2023. Su objetivo es vincular a los pequeños negocios con el resto de la economía mediante una estrategia nacional de formalización, capacitación, financiamiento y simplificación de trámites.

Uno de sus primeros resultados fue la creación de las sociedades por acciones simplificadas, conocidas como SAS. El sistema habilitado por el Centro Nacional de Registros permite constituir una persona jurídica en línea, sin escritura notarial, con un capital inicial de USD 1 y en un plazo de tres o cuatro horas, según Steiner.

PUBLICIDAD

Desde su implementación, se han creado más de 10 mil SAS y el 90% corresponde a micro y pequeñas empresas. El funcionario afirmó que la agilidad del procedimiento sitúa al país entre los mecanismos más rápidos para la creación de empresas.

La simplificación también alcanzó los registros sanitarios, que ahora concentran sus trámites en un solo lugar. Para los negocios de alimentos, CONAMYPE ofrece capacitaciones gratuitas sobre manipulación de productos, mientras que Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), puede cubrir sin costo los análisis de laboratorio requeridos.

El programa Aldea entregará capital no retornable a 4.000 emprendimientos seleccionados mediante paneles de evaluación. (Imagen de cortesía)

Las inspecciones sanitarias no derivan automáticamente en cierres, sostuvo Steiner. Los establecimientos reciben observaciones y un plazo para corregirlas, pero pueden ser clausurados si no cumplen las condiciones exigidas para proteger la salud de los consumidores.

PUBLICIDAD

Los productores de cosméticos naturales también cuentan con un reglamento para la producción artesanal. La norma permite comercializar productos a nivel nacional sin exigir los requisitos previstos para procesos de internacionalización.

El crecimiento de las tiendas de barrio y la competencia local

Las tiendas de barrio pasaron de 44 mil en 2018 a 60 mil al cierre de 2023 y llegaron a 85,000 al finalizar el año pasado. Steiner describió a estos comercios como una parte central de la economía comunitaria, por su papel en el abastecimiento cotidiano, el empleo local y el acceso al crédito informal para las familias.

El aumento de comercios también genera competencia entre negocios instalados en una misma zona. Para el presidente de CONAMYPE, la relación entre oferta y demanda termina por regular esa concentración, mientras algunos establecimientos optan por asociarse entre cuatro o cinco tiendas.

PUBLICIDAD

El funcionario comparó ese efecto con la aparición de los agromercados, que abren canales de venta para productores nacionales y presionan a la baja los precios en otros puntos de comercialización. Afirmó que vendedores de La Tiendona han reportado menores ventas frente a una competencia más amplia.

El programa Aldea entregará capital no retornable a 4,000 emprendimientos seleccionados mediante paneles de evaluación. (Imagen de cortesía)

La Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales preparan un estudio sobre la situación de las micro y pequeñas empresas, incluido un indicador sobre el optimismo de los empresarios del sector. Steiner consideró que esa medición permitirá diseñar políticas públicas con información actualizada.

La política de integración económica plantea que la formalización no debe comenzar con el pago de tributos, sino con la profesionalización, la capacitación en gestión, el acceso al financiamiento y la reducción de barreras legales. CONAMYPE trabaja con las instituciones participantes en una mesa de formalización para elaborar una ley de incentivos fiscales que, según Steiner, podría entrar en funcionamiento en 2027.

PUBLICIDAD