Ecuador reanuda sus exportaciones petroleras a Perú con contratos por USD 1.652 millones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrega a Keiko Fujimori la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina durante el Gabinete Binacional celebrado en el Palacio de Gobierno de Lima. (Presidencia de la República)

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Ecuador y Perú reactivaron sus relaciones comerciales petroleras mediante dos contratos que contemplan la exportación de 16,2 millones de barriles de crudo Oriente, por un valor estimado de USD 1.652 millones. La operación, adjudicada por la estatal Petroecuador a Petroperú, representa uno de los principales acuerdos recientes de suministro energético entre ambos países y permitirá abastecer la Refinería de Talara, ubicada en la costa norte peruana.

Según la información de Petroecuador, los contratos fueron adjudicados el 14 de octubre y anunciados públicamente el martes 20, durante la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Lima. El mandatario ecuatoriano participó en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional junto con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en una jornada dedicada a fortalecer la cooperación bilateral.

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El primer contrato establece la entrega de aproximadamente 4,32 millones de barriles durante seis meses, mientras que el segundo contempla 11,88 millones de barriles en once meses. Ambos instrumentos permiten suministros adicionales sujetos a las condiciones comerciales acordadas. Las adjudicaciones restablecen las operaciones entre las dos petroleras estatales después de cuatro años de interrupción.

Los ingresos anunciados corresponden a una estimación calculada con referencia al marcador internacional West Texas Intermediate (WTI). Por tanto, los USD 1.652 millones no constituyen recursos ya recibidos por Ecuador y podrían modificarse dependiendo de las cotizaciones internacionales y las condiciones aplicables durante las entregas.

Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador, 15 de agosto de 2017, REUTERS/Daniel Tapia/File Photo

La operación también tendrá consecuencias económicas para Perú. Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), la compra directa de petróleo ecuatoriano permitirá eliminar intermediarios y reducir entre ocho y diez dólares el costo por barril respecto de adquisiciones anteriores. La institución calcula que Petroperú podría ahorrar hasta USD 180 millones anuales mediante este mecanismo de abastecimiento.

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La reducción de los gastos logísticos constituye otro componente relevante. ProInversión estima que los costos de transporte marítimo, anteriormente situados entre siete y ocho millones de dólares por embarque, podrían disminuir a aproximadamente 1,8 millones. Los tiempos de traslado también pasarían de unos diecisiete días a tres, debido a la proximidad geográfica entre ambos países.

El petróleo ecuatoriano será procesado principalmente en la Refinería de Talara, una instalación estratégica para el suministro de combustibles en Perú. Petroecuador informó que, mediante los nuevos contratos, se convertirá en el principal proveedor de crudo de esa infraestructura. El abastecimiento contribuirá a sostener sus operaciones y facilitará la planificación de sus necesidades de materia prima.

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De acuerdo con ProInversión, Petroperú también busca incrementar progresivamente el procesamiento de Talara, desde aproximadamente 60.000 hasta 82.000 barriles diarios. La adquisición del crudo Oriente, de características compatibles con los requerimientos de la instalación, forma parte de los esfuerzos para mejorar su eficiencia operativa y disminuir los costos asociados al procesamiento.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, posan para una fotografía durante la visita oficial de Noboa a Perú, en Lima, Perú, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Paralelamente, ambas empresas suscribieron un memorando de entendimiento con una vigencia de cuatro años. El documento fue firmado por Sebastián Maag Pardo, gerente general de Petroecuador, y Luis Suárez Carlo, gerente general de Petroperú, durante el encuentro presidencial celebrado en Lima.

Según el comunicado oficial de Petroperú, el instrumento contempla identificar oportunidades de cooperación en comercialización de hidrocarburos, suministro de derivados, utilización de infraestructura de almacenamiento, transporte marítimo e intercambio de conocimientos técnicos. Estas iniciativas son independientes de los contratos de compraventa adjudicados previamente.

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La empresa ecuatoriana EP FLOPEC participará en las operaciones logísticas relacionadas con el transporte marítimo del petróleo, según la información difundida sobre los acuerdos.

Para Ecuador, la venta representa una oportunidad de ampliar sus mercados regionales de exportación y generar ingresos petroleros durante los próximos meses. Sin embargo, el resultado financiero definitivo dependerá del precio internacional del crudo, los volúmenes efectivamente entregados y las condiciones de ejecución contractual.

La reanudación del intercambio energético también establece una relación comercial directa entre la producción petrolera ecuatoriana y la capacidad de refinación peruana, mientras ambos gobiernos exploran nuevas posibilidades de cooperación en el sector de hidrocarburos.

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