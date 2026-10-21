Cultura

Woody Allen filma su nueva película en las calles de la "elegante y muy hermosa" Madrid

El director estadounidense inició el rodaje de su película número 51 en la capital española, que busca consolidarse como un polo cinematográfico internacional

Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid
Woody Allen filma su nueva película en las calles de la "elegante y muy hermosa" Madrid (AFP)
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El director estadounidense Woody Allen ha elegido las calles de Madrid, que aspira a convertirse en un polo cinematográfico mundial, como escenario de su nueva película, la número 51 de su carrera, cuyo rodaje comenzó este mes.

El miércoles, decenas de curiosos se agolpaban para intentar ver al veterano de 90 años en las calles del bullicioso centro de la ciudad, cerradas para la ocasión.

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El maestro de la comedia y la sátira social casi no rueda ya en su país natal, desde que prácticamente toda la industria le dio la espalda tras las acusaciones de agresión sexual formuladas por Dylan Farrow, a quien adoptó de niña junto con su exesposa Mia Farrow, si bien no ha sido procesado por la justicia.

El director, casado desde 1997 con Soon-Yi Previn, otra hija adoptiva de Mia Farrow, vive desde hace varios años en los márgenes del séptimo arte.

Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid
El director estadounidense inició el rodaje de su película número 51 en la capital española, que busca consolidarse como un polo cinematográfico internacional (AFP)

“Siempre he considerado Madrid una ciudad muy elegante y muy hermosa, perfectamente adaptada a la atmósfera diplomática que quería para la historia”, celebró en rueda de prensa a comienzos de octubre el creador de Annie Hall (1977), Manhattan (1979) y Medianoche en París (2011).

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Ganador de cuatro Óscar en sus seis décadas de carrera, Allen explicó que las ciudades europeas le parecen “exóticas”, con sus “grandes bulevares abiertos, sus calles arboladas” y su arquitectura antigua, en contraste con las ciudades estadounidenses donde se han rodado muchas de sus grandes obras, especialmente Nueva York.

Para Madrid, que en los últimos años se ha consolidado como un destino de primer nivel para los grandes eventos culturales y deportivos, acoger al cineasta es una apuesta para atraer aún más turistas e inversiones.

Según el Ayuntamiento, que participa junto con el gobierno de la región de Madrid en la financiación, el largometraje, cuyo título deberá incluir obligatoriamente la palabra “Madrid”, generará cerca de 1.200 empleos directos y unos 2.300 indirectos.

Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid
"Siempre he considerado Madrid una ciudad muy elegante y muy hermosa, perfectamente adaptada a la atmósfera diplomática que quería para la historia", dijo (AFP)

La industria audiovisual representa el 2,2% del PIB de la región de Madrid, donde en 2025 se llevaron a cabo 2.100 rodajes, según las autoridades.

A comienzos de este año, Madrid acogió un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en décadas y acogió una serie de conciertos muy esperados de estrellas como Shakira o Bad Bunny.

Madrid se ha situado a la cabeza del ranking mundial de bienes de lujo elaborado por la inmobiliaria Barnes durante dos años consecutivos, pero la ciudad sufre también, como toda España, una profunda crisis de acceso a la vivienda.

Fuente: AFP

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