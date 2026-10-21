América Latina

El Niño podría alcanzar una intensidad récord y prolongar las lluvias en Ecuador hasta marzo de 2027

Los pronósticos internacionales anticipan un calentamiento excepcional del Pacífico, mientras las precipitaciones de octubre ya provocan inundaciones y afectan a miles de familias

Las lluvias han causado inundaciones, derrumbes y aluviones. (Presidencia Ecuador)
IMAGEN DE ARCHIVO Y REFERENCIAL. Las lluvias han causado inundaciones, derrumbes y aluviones. (Presidencia Ecuador)
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Ecuador enfrenta la posibilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad oceánica sin precedentes durante los últimos meses de 2026 y prolongue las lluvias hasta el primer trimestre de 2027. La advertencia coincide con precipitaciones extraordinarias registradas en la Costa, donde las inundaciones ya afectan a comunidades, viviendas y actividades productivas.

Según la información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), difundida el 8 de octubre, la anomalía de temperatura superficial del océano Pacífico en la región Niño 3.4 podría alcanzar 3,7 grados centígrados entre octubre y diciembre. De concretarse, superaría los 2,6 grados registrados durante el episodio de 2015-2016, considerado una referencia histórica de intensidad.

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La proyección describe el calentamiento oceánico, no la cantidad de lluvia que recibirá Ecuador. Los especialistas advierten que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la magnitud de las inundaciones, pues las precipitaciones también dependen de la circulación atmosférica y de las condiciones meteorológicas locales.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 8 de octubre que existe un 83 % de probabilidad de que el índice relativo RONI alcance o supere el umbral de 2,5 grados durante el trimestre octubre-diciembre. Ese indicador permitiría clasificar al episodio entre los más intensos de los registros disponibles desde 1950.

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Mapa térmico del océano Pacífico y el continente americano con una franja roja central y una barra de escala cromática de temperatura inferior.
Un mapa térmico registra el incremento de la temperatura superficial en el océano Pacífico ecuatorial debido al fenómeno de El Niño junto con una escala en grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOAA también prevé que las condiciones de El Niño persistan durante los primeros meses de 2027. Sin embargo, el organismo no establece que Ecuador vaya a experimentar precipitaciones récord en todo su territorio ni fija una fecha definitiva para el término de las lluvias.

Los efectos ya son visibles en Guayaquil. Según información de Primicias, basada en registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de octubre cayeron 112,1 milímetros de lluvia en la estación del aeropuerto de la ciudad. Hasta el 20 de octubre, el acumulado mensual alcanzó 242,2 milímetros, frente a un promedio histórico de apenas 5,9 milímetros para octubre.

La comparación evidencia el carácter excepcional de las precipitaciones, aunque corresponde a una estación meteorológica específica y no representa automáticamente las condiciones de toda la provincia de Guayas.

Las lluvias también han provocado inundaciones en localidades costeras. Reportes recopilados por Primicias hasta el 21 de octubre identificaron aproximadamente 800 familias afectadas en Tenguel, más de 250 en Balao y unas 1.500 en Milagro. Los balances son preliminares y corresponden a diferentes localidades y momentos de evaluación.

Vista aérea de una de las zonas afectadas en el cantón.
Vista aérea de una de las zonas afectadas en el cantón Balao en marzo de 2026.

El Inamhi mantiene advertencias por precipitaciones intensas y tormentas eléctricas en provincias como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Entre los riesgos señalados figuran crecidas de ríos, acumulaciones de agua, deslizamientos e interrupciones del tránsito.

En declaraciones recogidas por Ecuavisa, el oceanógrafo Jhonatán Cedeño, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, explicó que un episodio especialmente fuerte puede debilitarse lentamente y favorecer la persistencia de lluvias hasta marzo de 2027. Se trata de un escenario probable, sujeto a la evolución del océano y la atmósfera.

El sector agropecuario figura entre los más expuestos. Documentos del Ministerio de Agricultura identifican riesgos de inundación y afectaciones para cultivos de arroz, maíz, banano y caña de azúcar, además de daños potenciales a caminos rurales y sistemas de transporte.

El mapa interactivo habilitado por el gobierno de Ecuador para monitorear las alertas del fenómeno de El Niño.
El mapa interactivo habilitado por el gobierno de Ecuador para monitorear las alertas del fenómeno de El Niño.

El antecedente de 1997-1998 ilustra la dimensión de la amenaza: Guayaquil acumuló entonces 4.797 milímetros de lluvia entre septiembre y junio, según registros históricos citados por Primicias. Sin embargo, las autoridades todavía no pueden establecer si el episodio actual producirá impactos equivalentes.

La persistencia de las precipitaciones también podría comprometer la conectividad entre zonas agrícolas y centros de comercialización, especialmente donde los caminos rurales atraviesan áreas inundables. Estas interrupciones representarían dificultades adicionales para el abastecimiento y elevarían los costos logísticos de productores y transportistas.

La evolución de El Niño durante noviembre y diciembre será decisiva para precisar su intensidad y actualizar las perspectivas de lluvia en Ecuador, donde las emergencias de octubre ya exigen respuestas de prevención y atención.

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