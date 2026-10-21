Estados Unidos eleva su alerta de viaje a nivel 3 para este país y pide reconsiderar los desplazamientos

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó al nivel 3 su alerta de viaje para Kenia con la recomendación de reconsiderar las visitas a ese territorio. (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó su alerta de viaje para Kenia al nivel 3, con la recomendación de que los ciudadanos estadounidenses reconsideren los viajes al país africano. La actualización menciona riesgos sanitarios, delincuencia, secuestros, terrorismo, disturbios y problemas de seguridad vial, además de restricciones específicas para varias regiones.

La medida, comunicada el lunes 19 de octubre, reemplazó la recomendación previa de nivel 2, que sugería ejercer mayores precauciones. El Departamento de Estado indicó que la decisión responde a preocupaciones de salud y mantuvo advertencias vinculadas con delitos violentos, agresiones sexuales, protestas, secuestros y posibles ataques terroristas.

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La alerta no prohíbe los viajes a todo el territorio keniano, pero establece zonas a las que los estadounidenses no deben desplazarse. El aviso también pide adoptar precauciones antes de partir, como contar con un plan de comunicación familiar, revisar la cobertura médica y contemplar medidas para situaciones de emergencia.

Los cuatro niveles del sistema de alertas para viajeros

El sistema estadounidense de alertas para viajeros tiene cuatro niveles. El nivel 1 aconseja aplicar precauciones normales; el nivel 2 pide aumentar las precauciones; el nivel 3 recomienda reconsiderar el viaje, y el nivel 4 indica no viajar.

En el caso de Kenia, la actualización la sitúa en el tercer nivel. El Departamento de Estado incluyó en su evaluación riesgos relacionados con la atención médica, los delitos, los secuestros, el terrorismo, los disturbios civiles y la circulación en rutas.

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La advertencia agrega que las autoridades estadounidenses pueden tener una capacidad limitada para prestar asistencia consular en algunas áreas del país. Esa limitación se relaciona con los riesgos de seguridad y con las restricciones de movimiento en determinados territorios.

El aviso oficial distingue entre la recomendación general para el país y las zonas que reciben una advertencia más alta. En esas regiones, Estados Unidos recomienda directamente no viajar debido a amenazas concretas de delincuencia, secuestro, terrorismo o disturbios.

El gobierno estadounidense aconsejó evitar los barrios de Eastleigh y Kibera en Nairobi debido a los peligros de delincuencia y secuestro. (REUTERS/Marco Bello)

Delitos violentos, estafas y disputas de propiedad

El Departamento de Estado señaló que los delitos violentos pueden ocurrir en cualquier momento en Kenia. Entre los riesgos mencionados figuran robos a mano armada, asaltos, invasiones de viviendas, secuestros con pedido de rescate y agresiones sexuales.

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La agencia estadounidense advirtió que la delincuencia menor es frecuente en distintas partes del país. También indicó que la Policía local suele carecer de capacidad para responder de manera efectiva ante algunos delitos.

La recomendación pone especial atención en las personas que viajan solas. Según el documento oficial, algunos ciudadanos estadounidenses sufrieron agresiones sexuales en bares, complejos turísticos y hoteles.

La advertencia aconseja mantener un perfil bajo, no exhibir objetos de valor y permanecer atentos en espacios turísticos, bares, hoteles y medios de transporte. También recomienda evitar desplazamientos nocturnos y no abrir la puerta de una habitación de hotel o una residencia a personas desconocidas.

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Otro punto incluido en la advertencia son las estafas. El Departamento de Estado indicó que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de fraudes vinculados con inversiones en oro y otras mercancías de alto valor. La agencia indicó que las autoridades kenianas pueden tener una capacidad limitada para ayudar a recuperar el dinero perdido.

La advertencia también menciona disputas por propiedades. Según el gobierno estadounidense, algunos extranjeros que compraron terrenos, iglesias o negocios en Kenia perdieron sus inversiones o fueron expulsados de las propiedades por personas que reclamaron derechos sobre esos bienes.

Nairobi y varios condados figuran entre las zonas con restricciones

Estados Unidos recomendó no viajar a los barrios de Eastleigh y Kibera, en Nairobi, debido a los riesgos de delincuencia y secuestro. La capital keniana es uno de los principales puntos de ingreso al país y concentra actividades comerciales, diplomáticas y turísticas.

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La advertencia de no viajar también alcanza a los condados de Garissa, Wajir, Mandera, Lamu y Tana River, con excepción del Parque Nacional Tsavo. El Departamento de Estado cita riesgos de secuestro y terrorismo en esos territorios.

La lista incluye la parte norte del condado de Kilifi, por encima de la carretera C103, y las zonas costeras ubicadas al norte de Malindi. Esas áreas también figuran en la advertencia estadounidense por amenazas de secuestro y ataques terroristas.

Estados Unidos recomendó evitar West Pokot y la parte occidental de Turkana a causa de la delincuencia. A su vez, pidió no viajar a zonas de Marsabit y Turkana que se encuentran dentro de un radio de 50 km de la frontera con Etiopía, donde identifica riesgos de disturbios e incursiones transfronterizas.

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Estas restricciones no significan que los riesgos señalados se limiten a esos puntos. La advertencia nacional afirma que los delitos violentos pueden ocurrir en cualquier momento y que los viajeros deben tomar precauciones en todo el país.

El aviso oficial advirtió sobre fraudes financieros vinculados con oro y disputas por tierras que afectaron a inversores extranjeros en Kenia. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El gobierno estadounidense advierte sobre protestas y terrorismo

El Departamento de Estado indicó que las manifestaciones, huelgas y protestas son frecuentes en Kenia. Según la advertencia, algunas movilizaciones han derivado en violencia, bloqueos de vías y ataques contra vehículos.

El documento menciona incidentes contra vehículos en los que viajaban estadounidenses, incluidos automóviles de safari y mototaxis. También señala que los manifestantes pueden arrojar piedras y que las fuerzas de seguridad pueden usar fuerza letal ante episodios de violencia.

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La recomendación para quienes viajen al país es evitar protestas y multitudes, seguir la información local y mantener planes alternativos de traslado. El gobierno estadounidense aconseja prever posibles bloqueos en rutas y cambios repentinos en la situación de seguridad.

La alerta también incluye el riesgo de terrorismo. El Departamento de Estado advierte sobre la posibilidad de atentados con explosivos, ataques con granadas, secuestros, asaltos armados y atentados suicidas.

Entre los posibles objetivos de esos ataques figuran edificios gubernamentales, hoteles, complejos turísticos, sitios de transporte, centros comerciales, mercados, lugares de culto y otros espacios concurridos. La advertencia no identifica una amenaza específica o inminente contra un sitio determinado, pero mantiene la recomendación de extremar las precauciones.

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La seguridad vial y la atención médica forman parte de la advertencia

La seguridad vial es otro de los puntos incluidos en la alerta de viaje. El Departamento de Estado sostuvo que los accidentes de tránsito están entre las principales causas de lesiones y muertes de estadounidenses en Kenia.

La agencia menciona riesgos en carreteras entre Nairobi y Nakuru, así como en la ruta que une Nairobi con Mombasa. Algunas vías tienen tramos de dos carriles, donde los adelantamientos pueden generar situaciones peligrosas, sobre todo de noche.

La advertencia aconseja evitar conducir fuera de las ciudades después del anochecer. También recomienda no utilizar transporte público informal y evaluar cuidadosamente las condiciones de seguridad al contratar servicios de traslado.

En materia de salud, el Departamento de Estado indicó que los servicios médicos son limitados, en especial fuera de los grandes centros urbanos. Muchas instalaciones pueden carecer de medicamentos esenciales, equipamiento o atención especializada.

El aviso señala que algunas clínicas privadas de las grandes ciudades tienen mayores capacidades, aunque una enfermedad o lesión grave puede requerir evacuación médica. Además, las instalaciones médicas pueden negar atención si el paciente no paga por adelantado.

Por ese motivo, Estados Unidos recomienda contratar un seguro de viaje que incluya cobertura para emergencias, evacuación médica y repatriación. La agencia también aconseja llevar los medicamentos necesarios y consultar antes del viaje los requisitos sanitarios y de vacunación.

La advertencia pide no viajar a los condados de Garissa, Lamu y Mandera ante el riesgo constante de ataques terroristas. (REUTERS/Megan Varner)

Estados Unidos recomienda preparar un plan de emergencia

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que decidan viajar a Kenia inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP. El sistema permite recibir alertas y facilita el contacto con viajeros o familiares durante una emergencia.

La guía oficial recomienda acordar un plan de comunicación con familiares, empleadores o personas de confianza. Ese protocolo debe establecer con qué frecuencia se realizarán contactos y qué pasos seguirán si el viajero deja de comunicarse.

Entre las medidas de preparación, el Departamento de Estado aconseja elaborar un testamento, designar beneficiarios de seguros y otorgar un poder legal cuando sea necesario. También pide establecer un protocolo de prueba de vida con familiares, basado en preguntas y respuestas que permitan confirmar la identidad de una persona en caso de secuestro.

La advertencia incluye la sugerencia de dejar muestras de ADN con un proveedor médico, para que los familiares puedan acceder a ellas si fueran necesarias en una situación de emergencia.