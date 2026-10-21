El provocador posteo de una figura de Boca contra Vasco da Gama que tuvo que borrar tras el reto en vivo de Arruabarrena

El director técnico de Boca Juniors retó al joven delantero de Boca Juniors tras clasificar a la final

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La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana dejó una escena que excedió el resultado en el Maracaná. Luego del triunfo 3-1 ante Vasco da Gama, el juvenil Leonel Flores publicó una imagen en sus redes sociales que replicaba la provocación de Thiago Mendes tras el encuentro de ida. El delantero eliminó el posteo minutos más tarde y recibió el reto de Rodolfo Arruabarrena, entrenador del conjunto xeneize.

Flores, de 19 años, compartió una historia de Instagram en la que aparecía con la camiseta de Boca y rompía el escudo del conjunto brasileño. La imagen mostraba dos emojis de silencio y tenía una referencia directa a la publicación que había realizado Mendes luego del 1-0 de Vasco da Gama en la Bombonera.

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El mensaje del atacante xeneize tuvo una circulación breve en su cuenta, pero alcanzó para instalarse en las redes sociales. La captura comenzó a difundirse entre los hinchas de Boca y Vasco da Gama, hasta que el futbolista decidió borrarla. El episodio llegó a la conferencia de prensa posterior al partido.

“Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito”, expresó el entrenador de Boca ante los periodistas. El DT también contextualizó el clima que rodeó la serie, aunque subrayó que el incentivo deportivo debía estar puesto en la instancia que se disputaba. “Es un partido de fútbol y sabemos que hay pica, que es normal, pero no hay más incentivo que jugar una semifinal en Brasil”, agregó Arruabarrena.

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El poste que luego borró Leo Flores tras eliminar a Vasco da Gama

La imagen que subió Flores tuvo como antecedente un posteo de Thiago Mendes, mediocampista de Vasco da Gama. Después de la victoria brasileña por 1-0 en el duelo de ida, disputado el 14 de octubre en la Bombonera, el jugador compartió en Instagram un montaje elaborado con inteligencia artificial. En esa imagen, Mendes aparecía con la indumentaria de Vasco da Gama mientras rompía el escudo de Boca. La publicación generó cuestionamientos entre los simpatizantes del club argentino y se volvió uno de los temas de la previa de la revancha en Río de Janeiro.

El futbolista brasileño eliminó el contenido y difundió un mensaje de disculpas. Explicó que había republicado varias imágenes en medio de la celebración por el triunfo y sostuvo que no había advertido el detalle del escudo xeneize partido. “En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, su historia o sus fans”, afirmó Mendes en el descargo que publicó después de la polémica. El volante añadió que la rivalidad forma parte del fútbol, aunque sostuvo que el respeto debe estar por encima de los resultados.

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El posteo de Flores no fue la única reacción de Boca al antecedente con Mendes. Tras el pitazo final en el Maracaná, Ángel Romero y otros integrantes del plantel xeneize se acercaron al mediocampista brasileño para recriminarle la publicación.

El delantero paraguayo le reclamó de forma directa por la imagen que había circulado durante la semana. “Rompelo ahora, dale”, le gritó Romero, de acuerdo con imágenes que se difundieron después del encuentro. Jugadores de Vasco da Gama intervinieron de inmediato y se produjeron empujones entre futbolistas de ambos equipos. La discusión no escaló. Integrantes de los planteles lograron separar a los protagonistas y Arruabarrena también se acercó para bajar la tensión. Tras ese momento, los jugadores de Boca fueron hacia la tribuna ocupada por sus simpatizantes para festejar el pase a la final.

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En la zona mixta, Romero explicó su reacción y habló sobre los límites de las burlas entre futbolistas profesionales. “Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta”, declaró el atacante. El paraguayo hizo hincapié en el peso histórico del club al referirse a la publicación de Mendes. “Pero sobre todo la de Boca, que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir”, sostuvo.

La clasificación a la final de la Copa Sudamericana dejó al Xeneize con la posibilidad de competir por hasta cinco títulos en 2026. Además de ese torneo, el equipo que dirige el Vasco Arruabarrena continúa en carrera en la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield en una de las semifinales, con la definición prevista para el 2 de diciembre; disputa la Tabla Anual, que encabeza con 54 puntos junto a Argentinos Juniors, aunque con una diferencia de gol superior; y busca confirmar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, cuya final se jugará el 12 de diciembre. En caso de ganar ese certamen, también accederá al Trofeo de Campeones, programado para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes frente a Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura.

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