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Tesla y SpaceX estudian una fusión por USD 3,5 billones, la mayor de la historia corporativa

La operación necesitará el aval de la mitad de todos los accionistas de Tesla, un requisito que el propio Musk calificó de obstáculo alto

Tesla - SpaceX - empresas - IA - tecnología - 18 de octubre
Los directorios de Tesla y SpaceX crearon comités especiales para analizar una fusión valorada en 3,5 billones de dólares. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)
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El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, confirmó el martes que los directorios de ambas compañías formaron comités especiales para evaluar una fusión que crearía la empresa más valiosa de la historia corporativa, con un valor combinado cercano a los USD 3,5 billones.

Musk hizo el anuncio durante la presentación de resultados trimestrales de SpaceX. Los comités, integrados por directores independientes de cada empresa, se formaron a pedido de los accionistas y todavía no llegaron a un acuerdo sobre los términos de una eventual operación.

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La posibilidad venía ganando fuerza entre analistas bursátiles: días antes, un informe de Barclays había anticipado que las compañías podrían anunciar la fusión antes de la junta de accionistas de Tesla, prevista para el 6 de diciembre. El martes (20 de octubre de 2026), Musk la confirmó por primera vez de forma directa.

Elon Musk quedó fuera de las negociaciones de los comités por su condición de director ejecutivo y máximo accionista en ambas firmas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Elon Musk quedó fuera de las negociaciones de los comités por su condición de director ejecutivo y máximo accionista en ambas firmas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

“Es una especie de extraño baile kabuki, en el que dos grupos hablan y yo no puedo estar en la conversación”, dijo Musk, quien no integra ninguno de los comités por ser, según remarcó, una parte en conflicto al ser director ejecutivo y principal accionista individual de las dos firmas.

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Según el valor de cierre de sus acciones el martes, SpaceX está valuada en unos USD 2 billones y Tesla en cerca de USD 1,5 billones. Juntas alcanzarían la mayor fusión corporativa jamás concretada.

Un obstáculo mayor del lado de Tesla

Musk explicó que, a diferencia de SpaceX, donde controla más de la mitad del poder de voto desde la salida a bolsa de la compañía en junio, en Tesla la operación necesitaría el respaldo de la mitad de la totalidad de las acciones en circulación, no solo de los votos emitidos.

“Es un obstáculo bastante alto de alcanzar”, admitió. Tesla presentó el lunes su informe anual para accionistas y no incluyó ninguna propuesta de fusión para votar, lo que indica que, de avanzar, el proceso recién estaría comenzando.

SpaceX reportó una ganancia neta trimestral de 4.400 millones de dólares, cifra que superó las proyecciones de los analistas. (REUTERS/Dado Ruvic)
SpaceX reportó una ganancia neta trimestral de 4.400 millones de dólares, cifra que superó las proyecciones de los analistas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Las razones que esgrime Musk para combinarlas

Pese a las trabas, Musk se mostró a favor de unir las compañías. Dijo que hay “mucho mérito” en combinarlas porque, según planteó, la industria atraviesa el inicio de una “singularidad de superinteligencia”.

Ambas firmas, agregó, podrían ganar al cooperar en software de inteligencia artificial, diseño de chips y robótica. También señaló que ya se superponen en varios frentes, incluida la fabricación de semiconductores.

Esa relación no es nueva. En enero, Tesla invirtió unos USD 2.000 millones para adquirir una participación en la subsidiaria de inteligencia artificial de SpaceX, según informó NBC News.

El año pasado, Musk fusionó su red social X con xAI, la startup de IA que SpaceX terminó comprando y rebautizó SpaceXSI. Las versiones sobre una fusión mayor circulaban desde antes de que SpaceX debutara en bolsa con una oferta récord en junio.

Tesla destinó 2.000 millones de dólares en enero para adquirir una participación en el área de inteligencia artificial de SpaceX. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Tesla destinó 2.000 millones de dólares en enero para adquirir una participación en el área de inteligencia artificial de SpaceX. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Comités sin nombres propios, por ahora

Musk no reveló la integración de los comités, pero el informe que Tesla presentó el lunes ante los reguladores detalla que la automotriz cuenta con siete directores independientes, entre ellos la presidenta del directorio, Robyn Denholm, el excodirector de tecnología Jeffrey Straubel y James Murdoch.

SpaceX, por su parte, tiene seis directores independientes, incluido Ira Ehrenpreis, quien además preside los comités de compensación de las dos compañías. El anuncio llegó horas después de que SpaceX reportara una ganancia neta trimestral de USD 4.400 millones, muy por encima de los USD 1.880 millones que esperaban los analistas.

Los ingresos de su división de inteligencia artificial, llamada Super Intelligence, se multiplicaron por nueve respecto del año anterior y alcanzaron los USD 7.560 millones.

Los suscriptores de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, llegaron a 13,6 millones hacia fines del tercer trimestre, por debajo de lo que esperaban los analistas. Las acciones de Tesla y SpaceX subieron tras los comentarios de Musk, tanto en la rueda regular como en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Nueva York.

Musk evitó dar un plazo para una eventual propuesta formal y pidió cautela: “Creo que algunas personas asumen que una fusión entre SpaceX y Tesla es un hecho, y creo que sería exagerar”, dijo. El resultado del trabajo de los comités deberá someterse después a votación de los accionistas de ambas empresas.

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