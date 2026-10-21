“Queremos crear una red de mujeres que puedan sostenerse”: UNIDAS impulsa emprendimientos con capacitación y mentoría

Foto: Infobae Perú

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La Universidad César Vallejo (UCV) desarrolló en su campus Ate una jornada de UNIDAS, iniciativa orientada al emprendimiento femenino que incorpora capacitación, acompañamiento y una red de mentoría. Durante la actividad fueron reconocidas las primeras 10 mentoras, quienes acompañarán a mujeres en el desarrollo de sus negocios.

“A través de UNIDAS queremos dar un paso más allá. Queremos crear una red de mujeres que puedan sostenerse”, señaló Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la UCV.

El modelo plantea que las participantes no solo reciban orientación, sino que algunas puedan posteriormente acompañar a otras mujeres. Acuña explicó que la expectativa es que las emprendedoras que hoy forman parte del programa puedan convertirse en futuras mentoras.

Según las cifras proporcionadas por la universidad, más de 4.000 mujeres participaron en la iniciativa durante 2026. Entre los resultados reportados, el 25 % asumió roles de liderazgo, el 30 % mejoró su situación laboral, 280 desarrollaron sus propios emprendimientos y 245 iniciaron estudios universitarios.

La jornada incluyó además el panel “La tecnología como motor de desarrollo de las mujeres”, con la participación de Acuña y Jessica Freundt, representante de Women in Tech Latinoamérica, entre otras invitadas.

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Talleres, tutorías y una ruta para los emprendimientos

Carmen Aparcana Vizarrreta, directora de Responsabilidad Social Universitaria y Vallejo en la Comunidad de la UCV, explicó que los resultados corresponden al trabajo conjunto de los 13 campus presenciales y el campus virtual. Las participantes asisten una vez por semana a talleres y cuentan con tutores encargados de acompañarlas durante su proceso.

La formación continuará después de la jornada. Aparcana detalló que las emprendedoras pasarán por un taller de preincubación, otro de incubación y posteriormente una etapa de aceleración con acompañamiento personalizado, desarrollada junto con el Centro de Emprendimiento de la UCV.

“Hoy están aquí reunidas, van a pasar por un taller de preincubación, luego por el taller de incubación y luego serán acompañadas de manera personal a través del taller de aceleración”, explicó.

Entre las dificultades identificadas durante el trabajo con las participantes, Aparcana mencionó la falta de confianza en las propias capacidades, la dificultad que algunas mujeres encuentran para reservar tiempo para su formación y las brechas en el manejo de herramientas tecnológicas.

“Siempre tener esa voz interna que te dice: ‘Tú no puedes’”, señaló al referirse al denominado síndrome del impostor. Sobre las capacidades digitales, agregó: “Quien no maneja la tecnología en este momento realmente se queda atrás”.

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De pedir ayuda a gestionar sus propios contenidos

La experiencia de Ketty Kelly Tello Jaimes, creadora de Tejiendo sueños con Ketty, muestra una de esas dificultades. La emprendedora, dedicada a elaborar piezas tejidas a mano, recuerda que tenía conocimientos limitados sobre herramientas tecnológicas y necesitaba recurrir a su hija para realizar determinadas tareas.

“Ya no necesito pedir ayuda: ‘Hija, ayúdame’. Ahora ya yo puedo entrar a la computadora, puedo generar mis contenidos, puedo subir mis fotos, puedo editarlas. Lo que no sabía, ahora yo ya lo puedo hacer”, relató.

Tello reconoce que todavía necesita mejorar en herramientas como TikTok y la creación de videos. Su incorporación a esta nueva etapa de UNIDAS es reciente: participó en la apertura y señaló que ahora comenzará las capacitaciones.

La emprendedora también identifica la posibilidad de trabajar desde casa como uno de los cambios que le ha permitido combinar su actividad económica con el cuidado de sus hijos. “Me ha cambiado la vida porque con esto puedo ayudar a mis hijos ya desde casa, ya no los puedo descuidar. Estoy al pendiente de ellos, de su crecimiento escolar y a la vez puedo darme tiempo en emprender con mi pequeño negocio”, afirmó.

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De un hobby a un emprendimiento formalizado

Rocío Rodríguez Vera, creadora de Creaciones J y S, llevando emociones instantáneas, presenta un recorrido más prolongado. La emprendedora de Cajamarquilla afirma que lleva cuatro años vinculada al proceso que comenzó bajo UCV Empodera y continúa actualmente con UNIDAS.

Rodríguez cuenta que comenzó elaborando flores y arreglos hechos a mano como un hobby desde casa, después de acercarse a una actividad de la universidad en la Casa del Emprendedor de su zona. Actualmente señala que maneja redes sociales y herramientas virtuales, cuenta con RUC y recibe solicitudes de empresas para sus productos.

Durante ese proceso también participó en clases de oratoria y aprendió herramientas relacionadas con las ventas. “Yo antes no era tan desenvuelta. O sea, yo no hablaba mucho, pero ahora gracias a eso, gracias a las clases de oratoria que también nos han dado, entonces aprendí a desenvolverme y también aprendí a vender, que es muy importante”, sostuvo.

Rodríguez destaca especialmente el cambio que experimentó en su dinámica laboral y familiar. Antes de desarrollar su emprendimiento, asegura que debía dejar a sus hijos en casa para cumplir jornadas laborales de ocho o doce horas.

“Ahora, gracias a este emprendimiento y gracias a la Universidad César Vallejo, lo hago en casa, en mis tiempos libres y en tema de ingresos gano muy bien”, afirmó.

Tras cuatro años vinculada a estas iniciativas, Rodríguez considera que una siguiente etapa debería enfocarse también en mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas que dependen económicamente de sus parejas, además de incorporar acompañamiento psicológico frente a esas circunstancias.

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Una red que busca ampliar su alcance

Acuña señaló que la actividad desarrollada en Ate tuvo alcance nacional, con la conexión de los 13 campus físicos y UCV Virtual, y explicó que la meta es que más mujeres se incorporen, completen los módulos de formación y posteriormente desarrollen sus emprendimientos.

La presidenta ejecutiva adelantó además que la universidad ha mantenido reuniones con varias empresas interesadas en sumarse a UNIDAS.

La participación de actores externos ya incluye a Women in Tech Latinoamérica, cuya representante Jessica Freundt estuvo presente en la jornada. “Esto no es una iniciativa de la universidad, sino una iniciativa de la comunidad”, sostuvo Acuña.

La presidenta ejecutiva también invitó a mujeres del país que tengan acceso a una sede de la UCV a participar en las capacitaciones, que, según destacó, son gratuitas.

El objetivo planteado es que el acompañamiento no termine con la formación de las actuales participantes, sino que algunas puedan convertirse posteriormente en mentoras y acompañar a nuevas emprendedoras. Acuña resumió esa lógica durante la jornada: “Cuando una mujer ayuda a otra, el camino es más fácil”.