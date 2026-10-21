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Panamá celebrará sus desfiles patrios, pero varias comunidades suspenden sus festividades por el terremoto

Los recorridos del 3 y 4 de noviembre se mantienen en la capital, mientras agrupaciones cívicas transforman sus actividades folclóricas en iniciativas de asistencia humanitaria.

El Ministerio de Educación confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en las rutas tradicionales del Casco Antiguo y Vía España. Tomada de SRTV
El Ministerio de Educación confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en las rutas tradicionales del Casco Antiguo y Vía España. Tomada de SRTV
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El Gobierno de Panamá confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la ciudad capital, pese a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las celebraciones estarán acompañadas de un mensaje de solidaridad hacia las comunidades damnificadas, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

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La decisión contempla mantener las dos rutas tradicionales de los desfiles capitalinos: la primera en el Casco Antiguo, cerca de la Presidencia de la República, y la segunda en Vía España. El titular de Educación sostuvo que los estudiantes podrán participar en las actividades programadas, después de meses de preparación junto a docentes, instructores y padres de familia.

En el resto del territorio nacional, la realización de los actos dependerá de las autoridades locales, considerando las condiciones de seguridad y los daños registrados en cada comunidad. Para Colón, el comunicado oficial establece que la decisión corresponderá al gobernador de la provincia, mientras los gobiernos municipales determinarán la celebración de otras festividades tradicionales de noviembre.

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El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció que los gobiernos locales tendrán la responsabilidad de decidir sobre las celebraciones patrias en sus respectivas comunidades. Tomada de Presidencia
El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció que los gobiernos locales tendrán la responsabilidad de decidir sobre las celebraciones patrias en sus respectivas comunidades. Tomada de Presidencia

El ministro Ventura Vega explicó que las celebraciones también buscan ofrecer un espacio de esparcimiento a la población, después del impacto emocional del terremoto y sus réplicas. Consideró que la preparación de los estudiantes y sus familias debe ser tomada en cuenta, siempre que existan condiciones adecuadas para desarrollar los recorridos.

La decisión del Ministerio de Educación contrasta con la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia, anunciada por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario canceló esa actividad como muestra de respeto hacia las familias afectadas por el terremoto, aunque la medida no supone la eliminación de todas las celebraciones patrias.

También en el corregimiento de Juan Díaz, las autoridades locales suspendieron el tradicional desfile del 10 de noviembre, que conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. El representante David Bernal explicó que la actividad será sustituida por una caravana de ayuda humanitaria hacia las comunidades damnificadas de la provincia de Los Santos.

En San Miguelito, la Asociación Cívica de Santeños Residentes canceló los desfiles de carretas y las actividades folclóricas previstas para esa misma fecha. Su presidente, Jorge Aquiles Domínguez, anunció que los esfuerzos se concentrarán en recolectar alimentos, agua y artículos de primera necesidad para trasladarlos a las familias afectadas por el movimiento sísmico.

Las celebraciones del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos han sido suspendidas en varias comunidades debido a las consecuencias del terremoto. (AP Foto/Matías Delacroix)
Las celebraciones del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos han sido suspendidas en varias comunidades debido a las consecuencias del terremoto. (AP Foto/Matías Delacroix)

La iniciativa denominada Gran Caravana de la Solidaridad Santeña reunirá a organizaciones de distintas comunidades, entre ellas Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo de Colón y Capira. Las agrupaciones buscan transformar los recursos y esfuerzos destinados a las festividades en asistencia directa, mediante donaciones de productos de higiene, ropa, insumos médicos y otros suministros esenciales.

En Panamá Oeste, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera suspendió sus actividades previstas entre el 5 y el 10 de noviembre. Asimismo, la Alcaldía de San Carlos canceló celebraciones patrias y festejos locales, incluida la realización de dianas en espacios públicos, para priorizar la atención de más de 117 familias afectadas por el terremoto.

La Junta Comunal de Las Lajas, en Chame, también anunció la suspensión de sus festividades de los días 9 y 10 de noviembre, en solidaridad con las comunidades damnificadas. Estas decisiones reflejan las diferentes respuestas adoptadas por las autoridades y organizaciones comunitarias, mientras el país intenta recuperar la normalidad después de los daños ocasionados por el sismo.

En el ámbito educativo, Vega informó que 770 centros escolares han sido inspeccionados y habilitados para retomar las clases, tras evaluaciones realizadas por ingenieros, arquitectos y personal técnico. Para los planteles que todavía presentan dificultades, los 16 directores regionales podrán aplicar alternativas contempladas en la normativa educativa, con el propósito de garantizar la continuidad del año escolar.

El terremoto del 9 de octubre ocasionó daños en viviendas, centros educativos e infraestructura de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Agencia de prensa
El terremoto del 9 de octubre ocasionó daños en viviendas, centros educativos e infraestructura de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Agencia de prensa

El ministro reconoció que persisten temores entre estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que las revisiones estructurales continuarán antes de autorizar nuevos retornos. Mientras tanto, los desfiles del 3 y 4 de noviembre seguirán programados en la capital, en medio de un escenario en el que distintas comunidades han decidido sustituir las celebraciones por acciones de solidaridad.

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