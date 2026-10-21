América Latina

Un documento oficial filtrado genera expectativa por un posible show de Coldplay en Montevideo

Una resolución del Ministerio de Turismo prevé actuaciones en el Estadio Centenario los días 9, 10, 13 y 14 de octubre de 2027. La banda británica aún no confirmó su presencia

Chris Martin
Chris Martin
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La posibilidad de que la banda británica Coldplay se presente en Uruguay en los próximos meses ganó fuerza esta semana, cuando se conoció un trámite iniciado ante el Ministerio de Turismo del país. El documento permitió conocer que la eventual participación tiene fecha: octubre de 2027.

La resolución del Ministerio de Turismo está fechada en diciembre de 2025, pero fue dada a conocer esta semana por el noticiero Info Capital de Tv Ciudad. El texto informa que la solicitud fue presentada por la sociedad anónima Tecnoking, razón social de la ticketera Acceso Ya.

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La solicitud informaba que los shows musicales de Coldplay están previstos para el 9, 10, 13 y 14 de octubre de 2027 en el Estadio Centenario. Además, el documento señala que el Área de Planeamiento Estratégico en Turismo informó que “se trata de un show musical internacional de alto impacto a nivel promocional, que reunirá a una de las bandas más reconocidas del mundo, generando una importante movilización turística y mediática”.

Chris Martin (REUTERS/Amanda Perobelli)
Chris Martin (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Este evento redundará en una amplia difusión de la imagen del país y en especial de la ciudad de Montevideo, atrayendo público tanto del interior como del exterior del país, dada la magnitud del espectáculo y su relevancia internacional”, agrega la resolución.

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Los shows musicales de Coldplay –aunque no confirmados por la banda– ya fueron declarados de “interés nacional” por parte del Ministerio de Turismo del país.

La posibilidad de que Coldplay toque por primera vez en Uruguay con una serie de conciertos se viene manejando públicamente desde hace meses. En mayo, Búsqueda informó que las productoras que trabajan en la llegada del grupo ya avanzan en el armado de varias fechas en Montevideo para el regreso de la banda a América Latina.

Coldplay se despide de Argentina
Coldplay se despide de Argentina en 2022 (RS Fotos)

La publicación señalaba que el operativo será el más ambicioso que haya tenido el mercado uruguayo a nivel de espectáculos porque se apostará a atraer público de toda la región, principalmente desde Argentina y el sur de Brasil. A estos orígenes se le debe sumar la demanda uruguaya.

El mismo medio había anunciado que había conversaciones para la llegada del grupo liderado por Chris Martin desde antes. Las negociaciones se realizaron entre Live Nation Entertainment, DF Entertainment y la productora uruguaya AM, que es la que tiene la concesión exclusiva del Estadio Centenario para este tipo de eventos. Las tres partes trabajan en la escala uruguaya desde hace meses.

Esta cantidad de funciones sería inédita para el país que, hasta ahora, ha tenido en Paul McCartney al artista internacional con más shows en el Centenario: fueron tres, en distintos años. En forma más reciente en el tiempo, Shakira llenó dos estadios de manera consecutiva.

Paul McCartney en Uruguay
El músico inglés Sir Paul McCartney actúa como parte de su gira «Got Back» en el estadio Centenario de Montevideo, el 1 de octubre de 2024. (Foto de DANTE FERNANDEZ / AFP)

La eventual llegada, informó Búsqueda, está atada al regreso de la gira Music of the Spheres World, que continuará en 2027 según el propio Martin adelantó.

La última vez que la banda pasó por la región fue en 2022, cuando llegó al récord de 10 presentaciones en el Monumental de Buenos Aires.

Pero, ¿el Estadio Centenario estará disponible para octubre de 2027? Es una de las dudas que queda planteada porque el escenario está planificado como una de las sedes para el Mundial 2030. Si bien todavía las obras no han comenzado, la expectativa es que esto suceda a partir de abril de 2027.

Sin embargo, ese medio uruguayo informó que la organización de la Copa del Mundo ya está al tanto de la posible llegada de la banda británica. El equipo de arquitectos que coordina la reforma del estadio comunicó que el eventual despliegue que será necesario para el concierto no interferirá en las obras necesarias para el primer partido del torneo.

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