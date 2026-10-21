La provincia de Buenos Aires aprobó una ley que restringe el uso de celulares en las aulas de escuelas primarias y secundarias

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La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que restringe el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar en establecimientos públicos y privados de nivel primario y secundario. Las pantallas solo podrán utilizarse para actividades pedagógicas que cuenten con autorización expresa de los docentes.

La sanción amplía al nivel secundario las limitaciones que ya regían para las escuelas primarias. La norma busca reducir las distracciones en el aula, favorecer el aprendizaje y recuperar espacios de socialización entre los estudiantes.

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El proyecto fue aprobado este martes en la sexta sesión ordinaria del 154° período legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense. La iniciativa modifica la Ley 15.534, que había sido aprobada en septiembre de 2025 y fijaba restricciones para los alumnos de primaria.

La ley establece que los estudiantes podrán usar teléfonos, tabletas u otros dispositivos digitales únicamente ante un requerimiento o una autorización explícita del docente y siempre que el uso responda a objetivos pedagógicos.

La disposición alcanza a las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia de Buenos Aires, en los niveles primario y secundario. Comprende los equipos que permitan acceder a redes sociales, intercambiar mensajes, consumir contenidos audiovisuales o participar de juegos durante el horario escolar.

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El texto fija como regla general la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa. La restricción, por lo tanto, no queda limitada al tiempo de clase, aunque las autoridades educativas deberán definir los mecanismos de aplicación para los recreos, la organización de las actividades y las situaciones excepcionales.

La nueva redacción del artículo 3° señala: “Entiéndase como uso responsable la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente”.

La iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad. El legislador sostuvo que el objetivo es establecer pautas para el uso de la tecnología sin desconocer su valor como recurso educativo.

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El diputado bonaerense Martín Rozas, autor de la ley que regula el uso de celulares en las escuelas

“Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria, que es indispensable que los alumnos sepan manejarla como tiene que ser. También sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejadas otro tipo de situaciones que les hacen un perjuicio a todos los adolescentes, por eso es necesario que el alumno vuelva a tener ese espacio de socialización en el momento de estar en la escuela”, afirmó Rozas.

La regulación se suma a restricciones ya vigentes en la Ciudad de Buenos Aires

El uso de teléfonos en las aulas se convirtió en un tema de debate en distintos sistemas educativos, ante las dificultades de concentración, la exposición a redes sociales y los efectos sobre la convivencia escolar.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri regula la utilización de dispositivos digitales desde agosto de 2024 y profundizó las restricciones en marzo de 2026. Desde entonces, los teléfonos celulares están prohibidos en las aulas de las escuelas secundarias.

En los niveles inicial y primario porteños, los dispositivos personales deben permanecer fuera de uso durante toda la jornada, incluso en los recreos. En secundaria, no pueden utilizarse durante las clases y cada escuela define las condiciones para los momentos de descanso.

Los estudios internacionales también analizaron el impacto de los celulares en el desempeño académico. La prueba PISA 2022, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que cerca del 30% de los estudiantes de los países miembros dijo distraerse con dispositivos digitales durante todas o la mayoría de las clases de Matemática.

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Según esa evaluación, los alumnos que reportaron distracciones frecuentes obtuvieron, en promedio, resultados 15 puntos inferiores a los de quienes casi nunca atravesaban esas situaciones, aun después de considerar factores socioeconómicos.

Una investigación de Louis-Philippe Beland y Richard Murphy en escuelas secundarias de Inglaterra también detectó mejoras en los resultados académicos después de aplicar restricciones al uso de celulares, en particular entre los estudiantes con menor rendimiento previo.

La Unesco informó que, hacia marzo de 2026, 114 sistemas educativos habían adoptado prohibiciones nacionales sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas. El organismo planteó que esas medidas deben complementarse con políticas de alfabetización digital y formación para un uso responsable de las tecnologías.

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La Cámara de Diputados bonaerense aprobó otras dos leyes educativas

La sesión legislativa incluyó otras dos iniciativas vinculadas con la educación y la convivencia escolar. Una de ellas, impulsada por la diputada Mayra Mendoza, crea un marco para garantizar el derecho de los estudiantes del Sistema Educativo Provincial a una convivencia digital segura, denominada “Ley Ema”.

La norma prevé políticas, acciones y herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en entornos tecnológicos. Además, promueve el derecho a una educación digital libre de violencias en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.

El proyecto dispone la creación de un programa provincial para brindar recursos a las instituciones educativas, fortalecer la convivencia digital y facilitar la intervención ante agresiones, hostigamiento u otras formas de violencia a través de plataformas tecnológicas.

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La iniciativa de Mendoza había recibido modificaciones en el Senado bonaerense y volvió a la Cámara de Diputados, donde obtuvo sanción definitiva.

La tercera ley fue presentada por la diputada Luciana Padulo y modifica la Ley 13.688, que regula el sistema educativo provincial. La reforma incorpora la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario.

La propuesta busca sumar herramientas para el reconocimiento, la comprensión y la gestión de las emociones en la formación de los estudiantes. El objetivo es fortalecer las habilidades personales y sociales de niños y adolescentes, así como la convivencia en los establecimientos.

“Acá hay una urgencia y nosotros, que somos adultos y que deberíamos facilitarle la vida a los chicos y a las chicas, tenemos que dejar de mirar para otro lado y festejar que se haya votado esta ley para que se ponga en práctica”, expresó Padulo durante el debate.

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Con la sanción de las tres normas, las autoridades educativas bonaerenses deberán definir la implementación de las nuevas reglas sobre dispositivos digitales en las escuelas secundarias y los instrumentos previstos para la prevención de la violencia digital y la incorporación de contenidos de educación emocional.