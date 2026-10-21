Marguerite Yourcenar, escritora francesa: “A veces hace falta un ramalazo de locura para construir un destino”

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La existencia, para los espíritus mediocres, suele ser un carril prefabricado, una sucesión de estaciones diseñadas por el mandato familiar, las convenciones sociales y el peso de las épocas. Sin embargo, para quienes deciden convertir su biografía en una obra de arte, el camino exige una violencia creadora. Nadie entendió esto con mayor nitidez que Marguerite Yourcenar, quien hacia el final de sus días dejó grabada esta sentencia: “A veces hace falta un ramalazo de locura para construir un destino”.

Una declaración que no brotó de la ficción histórica de sus célebres emperadores ni de la alquimia de sus personajes renacentistas. Pertenece al terreno de la confesión pura. La frase forma parte de Con los ojos abiertos (Les Yeux Ouverts), un volumen fundamental publicado en 1980 que recopila las conversaciones que la escritora mantuvo con el periodista Matthieu Galey. Para dimensionar el impacto de este pensamiento, es necesario situarse en el contexto de su aparición.

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Cuando Con los ojos abiertos ve la luz, Marguerite Yourcenar ya es una leyenda viviente. Ese mismo año, rompiendo una tradición misógina de siglos, se convierte en la primera mujer incorporada a la Academia Francesa, un hito que sacude los cimientos del establishment literario europeo. El libro funcionó como un desmontaje de su propio mito. En él, la autora de Memorias de Adriano se despoja de las máscaras académicas para reflexionar sobre su infancia, sus amores, sus viajes y su visión del mundo.

"Con los ojos abiertos": conversaciones de Marguerite Yourcenar con Matthieu Galey (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta obra ofrece la llave maestra para leer toda su literatura: la revelación de que sus grandes novelas históricas no eran meros ejercicios de erudición, sino proyecciones de sus propias batallas personales contra las prisiones del tiempo y las costumbres. Al analizar el aforismo, queda claro que la “locura” a la que refiere Marguerite Yourcenar no es una patología ni un desvarío caótico, sino un sinónimo de audacia sagrada. Para la autora, el “destino” no es algo que se padece o se hereda; se construye.

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Para edificar ese destino en libertad se requiere un quiebre, un instante de aparente sinrazón que permita saltar al vacío. La escritora plantea una paradoja: la supuesta cordura de la sociedad no es más que una parálisis elegante. Seguir las reglas garantiza la paz social, pero aniquila la individualidad. El “ramalazo de locura” es ese chispazo de desobediencia que empuja a un ser humano a decir “no” cuando todo su entorno le exige un “sí”, y fundar un territorio propio, gobernado únicamente por el deseo y el intelecto.

Marguerite Yourcenar aplicó ese “ramalazo de locura” en cada encrucijada de su biografía. En una época que confinaba a las mujeres al ámbito doméstico, ella decidió adoptar un apellido que era un anagrama del suyo, dilapidar su herencia viajando sola por el mundo, instalarse en una remota isla de Estados Unidos junto a su compañera Grace Frick y escribir sobre el deseo homosexual masculino con una naturalidad que escandalizó a los puritanos en novelas como Alexis o el tratado del inútil combate.

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Marguerite Yourcenar (Bruselas, 1903 – Mount Desert, 1987), nacida como Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, fue una de las novelistas, ensayistas y poetas más monumentales del siglo XX

Toda su obra literaria es un canto a esos personajes que desafiaron las corrientes de su tiempo. Lo vemos en el emperador que reconstruye el Imperio Romano a la medida de sus convicciones en Memorias de Adriano, y en el médico perseguido por la Inquisición por negarse a encadenar su pensamiento en Obra en negro. Para la gran escritora francesa, la verdadera tragedia humana no es la muerte, sino llegar al final de los días habiendo vivido una vida ajena, conservando un resto de esa bendita locura.

¿Quién es Marguerite Yourcenar?

Marguerite Yourcenar (Bruselas, 1903 – Mount Desert, 1987), nacida como Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, fue una de las novelistas, ensayistas y poetas más monumentales del siglo XX. Criada en Francia por su padre tras la temprana muerte de su madre, recibió una educación humanista y privada que despertó su fascinación por la cultura clásica. El estallar la Segunda Guerra Mundial se instaló en la Isla de Mount Desert, en Maine, Estados Unidos.

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Su consagración llegó en 1980 al convertirse en la primera mujer en ingresar a la Academia Francesa en casi tres siglos, un acontecimiento que consolidó su estatus como faro de las letras universales. Algunos de sus libros son Memorias de Adriano, Obra en negro, Fuegos, y su trilogía autobiográfica El laberinto del mundo, integrada por Recordatorios, Archivos del norte y ¿Qué? La eternidad. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, la autora falleció a los 84 años en el hospital de Bar Harbor, Maine.