Guatemala

Capturan en Guatemala a un presunto implicado de amenaza con explosivos tras una alerta internacional

El operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil detuvo a Sergio David Monterroso, de 21 años, tras una orden judicial vigente emitida por un juzgado de la capital

Investigadores de la unidad de Ciberdelitos y agentes antiexplosivos allanaron un inmueble en la colonia Roosevelt de la zona 11 capitalina.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a Sergio David Monterroso tras una alerta internacional por supuestas amenazas con explosivos. (PNC de Guatemala)
Guardar

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a un hombre de 21 años tras una alerta internacional emitida por una presunta amenaza con artefactos explosivos.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), culminó con la detención de Sergio David Monterroso, quien contaba con una orden judicial vigente emitida por un juzgado de la capital.

PUBLICIDAD

La diligencia judicial se desarrolló en un inmueble ubicado en la 5ª calle “A” y 10ª avenida de la colonia Roosevelt, en la zona 11 de la capital guatemalteca.

En la intervención participaron investigadores de la unidad de Ciberdelitos de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) junto con agentes especializados de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).

Durante la inspección, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, una tableta y varias computadoras, dispositivos que quedaron bajo resguardo forense para el peritaje técnico de sus comunicaciones.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a Sergio David Monterroso tras una alerta internacional por supuestas amenazas con explosivos.
Las autoridades decomisaron teléfonos, una tableta y varias computadoras para someter sus registros a peritajes forenses. (PNC de Guatemala)

El Código Penal contempla hasta diez años de prisión por intimidación pública agravada

El proceso contra el detenido se fundamenta en el artículo 393 del Código Penal guatemalteco, el cual tipifica la intimidación pública agravada.

La legislación establece que este delito ocurre cuando los actos destinados a infundir pánico colectivo, generar tumultos o amenazar públicamente con emergencias de peligro común se cometen frente a una concurrencia numerosa o en circunstancias de desastre o calamidad.

PUBLICIDAD

Bajo este marco jurídico, los tribunales locales pueden imponer una condena de entre tres y diez años de prisión. Sin embargo, después de su captura el MP tiene que demostrar la culpabilidad de Monterroso, posteriormente un juzgado decidirá la condena.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a Sergio David Monterroso tras una alerta internacional por supuestas amenazas con explosivos.
Investigadores de la unidad de Ciberdelitos y agentes antiexplosivos allanaron un inmueble en la colonia Roosevelt de la zona 11 capitalina. (PNC de Guatemala)

Por su parte, la figura simple de este ilícito, prevista en el artículo 392 del mismo cuerpo normativo, castiga con penas de seis meses a dos años de reclusión a quienes hagan detonar artefactos explosivos o lancen advertencias falsas sobre desastres que atenten contra la seguridad general de la población.

La justicia acumula miles de denuncias anuales mientras la legislación contra ciberdelitos sigue estancada

La persecución de amenazas propagadas a través de redes y entornos digitales enfrenta vacíos normativos en el país centroamericano.

Según registros del Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Información Forense de la DEIC, las autoridades recibieron 2.407 denuncias de ilícitos digitales en 2024 y 2.741 en 2025, la mayoría vinculadas a redes sociales y plataformas de mensajería electrónica.

Dispositivos electrónicos sobre un escritorio conectados por líneas luminosas azules con nodos digitales en una habitación.
El Congreso de la República suma casi dos décadas sin aprobar una normativa integral para castigar la ciberdelincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a este crecimiento en las denuncias y a que evaluaciones internacionales sitúan a Guatemala entre las naciones de la región con mayores niveles de exposición a incidentes informáticos, el Congreso de la República acumula casi dos décadas sin aprobar un marco integral contra la ciberdelincuencia.

Desde 2009 se presentaron al menos ocho proyectos legislativos sin éxito definitivo. Entre ellos figuró el Decreto 39-2022, archivado antes de su sanción presidencial tras diversos cuestionamientos, mientras que la iniciativa 6347, que tipifica delitos informáticos y busca la adhesión al Convenio de Budapest, fue devuelta a comisiones en abril de 2026 para una nueva revisión técnica.

Temas Relacionados

GuatemalaAmenaza de bombaCiberdelincuenciaCódigo PenalPolicía Nacional Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agricultura alerta que el frío amenaza cultivos jóvenes en cuatro departamentos del occidente guatemalteco

La cartera agrícola prevé descensos térmicos nocturnos y humedad, con mayor exposición para semilleros de maíz, frijol y hortalizas en San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá, según el análisis agroclimático oficial

Agricultura alerta que el frío amenaza cultivos jóvenes en cuatro departamentos del occidente guatemalteco

Guatemala reúne 96 compradores internacionales en la feria turística centroamericana y proyecta negocios por más de USD 25 millones

El encuentro, organizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Cámara de Turismo de Guatemala, prevé unas 3,600 reuniones comerciales hasta el 21 de octubre en Ciudad de Guatemala

Guatemala reúne 96 compradores internacionales en la feria turística centroamericana y proyecta negocios por más de USD 25 millones

Guatemala define la agenda: así será el regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias

El Nobel de Literatura de 1967, fallecido en Madrid en 1974, será trasladado desde el cementerio Père-Lachaise de París para cuatro jornadas de homenajes y una sepultura estatal en la capital guatemalteca

Guatemala define la agenda: así será el regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias

Guatemala: Familiares y amigos despiden a Juan Francisco Solórzano Foppa tras su asesinato en Campo Marte, el pasado sábado

El exsuperintendente de Administración Tributaria, de 43 años, fue sepultado este martes en Mixco, luego del ataque armado del sábado en Campo Marte, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro y tres personas resultaron heridas

Guatemala: Familiares y amigos despiden a Juan Francisco Solórzano Foppa tras su asesinato en Campo Marte, el pasado sábado

Entre lluvia y lágrimas: Imágenes del último adiós al ex Fiscal y abogado Francisco Solórzano Foppa

Organizaciones sociales, de indígenas, colectivos de derechos humanos, sindicatos, familiares y amigos se reunieron en la Plaza de las Niñas, frente al Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala, para despedir los restos del abogado, exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa.

Entre lluvia y lágrimas: Imágenes del último adiós al ex Fiscal y abogado Francisco Solórzano Foppa

TECNO

Carros más inteligentes: ahora recordarán correos, mapas y más gracias a la IA de Gemini

Carros más inteligentes: ahora recordarán correos, mapas y más gracias a la IA de Gemini

Lista de celulares que perderán WhatsApp el 31 de octubre de 2026

Netflix superó las expectativas de ganancias, pero sus acciones cayeron por el temor a perder audiencia

El banco más grande de India confirmó un ciberataque que expuso datos de casi 4.000 clientes

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este miércoles 21 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Erik von Detten, exactor de Disney, acusado de estafar a una pareja de ancianos con USD 2 millones en oro

Erik von Detten, exactor de Disney, acusado de estafar a una pareja de ancianos con USD 2 millones en oro

David Fincher confiesa que tuvo que recortar más de 60 páginas del guion de Tarantino para ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’: “Eran dos películas”

Lo dejamos acá, la película argentina que llegó al primer puesto mundial en Netflix

‘Un lugar tranquilo 3′ ya está en marcha con Jack 0’Connell, Cillian Murphy y una gran revelación: “Tiene un auténtico ambiente familiar”

Charlie Cox habló sobre la reacción de su hijo tras conocer el final de Daredevil: “El color se le fue de la cara”

MUNDO

Quiénes son los Black Bloc, los violentos que encabezaron el caos y los saqueos en Francia

Quiénes son los Black Bloc, los violentos que encabezaron el caos y los saqueos en Francia

Miran a los ojos como los humanos, pero prefieren los de su especie: qué descubrió un estudio sobre la mirada de los gibones

Zelensky aceptó que Ucrania necesita negociar con Rusia pese a perder territorio: “Es una manera realista de terminar la guerra”

Tras el acuerdo entre Trump y Putin, Rusia enviará a Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel

Vladimir Putin anunció la liberación del prisionero estadounidense Stephen Hubbard