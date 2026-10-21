Tecno

El banco más grande de India confirmó un ciberataque que expuso datos de casi 4.000 clientes

Una organización de derechos digitales india cuestionó que la entidad monetaria no haya confirmado si avisó a los afectados y exigió medidas

La entidad financiera notificó el incidente a la Bolsa de Bombay tras recibir alertas de la Agencia de Ciberdefensa y de CERT-In (REUTERS/Niharika Kulkarni/File Photo)
La entidad financiera notificó el incidente a la Bolsa de Bombay tras recibir alertas de la Agencia de Ciberdefensa y de CERT-In (REUTERS/Niharika Kulkarni/File Photo)
Guardar

El Banco Estatal de la India (SBI), la entidad financiera más grande del país, confirmó este miércoles que sufrió un ciberataque que expuso en la red oscura (dark web) información personal de casi 4.000 clientes, cinco días después de que un grupo de hackers asegurara haber robado cientos de miles de registros.

El banco lo informó en una presentación ante la Bolsa de Bombay, exigida por la ley de valores de la nación asiática cuando ocurre un incidente con impacto potencial en los inversores. Según el documento, el 16 de octubre recibió alertas de su proveedor de inteligencia de amenazas, de la Agencia de Ciberdefensa del país y del equipo nacional de respuesta a incidentes CERT-In sobre una posible filtración de datos.

PUBLICIDAD

El análisis preliminar de SBI revisó unos 375.000 registros disponibles en la red oscura y confirmó que 3.897 de ellos contenían información personal identificable de clientes. Entre los datos expuestos figuran números de teléfono, fechas de nacimiento, nombres, géneros, direcciones de correo electrónico, domicilios y códigos internos vinculados a préstamos.

El banco precisó que no se identificaron contraseñas, claves de seguridad ni códigos de un solo uso entre la información filtrada, y que no se reportaron pérdidas de dinero de los clientes. También aseguró que el incidente no tuvo impacto material en sus operaciones centrales ni en su continuidad de negocio.

PUBLICIDAD

Perfil de una persona con capucha oscura sentada frente a una computadora portátil sobre una mesa en un entorno oscuro.
El Banco Estatal de la India confirmó una filtración en la red oscura que expuso información personal de casi 4.000 clientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filtración salió a la luz el 16 de octubre, cuando un grupo que se identifica como Siriusim publicó en el foro de la red oscura BreachForums que poseía unos 375.000 registros en formato de planilla y 2.722 documentos en PDF, entre ellos solicitudes de préstamos y formularios de apertura de cuentas.

SBI dijo que activó sus protocolos de respuesta y contención ante incidentes cibernéticos y que contrató a una firma de ciberseguridad independiente, habilitada por CERT-In para determinar el origen y el alcance real de la exposición.

Una firma duda sobre la respuesta del banco

La Internet Freedom Foundation, una organización india de derechos digitales, cuestionó que la presentación del banco no aclare si los clientes afectados fueron notificados de manera directa. Entre la alerta inicial y la confirmación pública pasaron cinco días.

La organización pidió a SBI que avise a cada cliente afectado por mensaje de texto, correo electrónico y carta, en inglés, hindi y el idioma local, con una explicación de qué datos quedaron expuestos y qué pasos seguir. También reclamó un canal de consulta específico para las víctimas.

Además, exigió que el banco precise si los 2.722 documentos filtrados incluyen comprobantes de identidad como el número de Aadhaar o el pasaporte, y que explique cómo se produjo la filtración, incluida la posibilidad de que haya salido a través de un proveedor externo.

La fundación también pidió al Banco de Reserva de India, el regulador financiero del país, que fije un plazo obligatorio para que las entidades avisen a sus clientes ante una brecha de datos mientras no entre en vigencia la nueva ley de protección de datos personales del país.

El banco contrató a una firma independiente de ciberseguridad para determinar el origen y el alcance de los datos expuestos (REUTERS/Rupak De Chowdhuri/File Photo)
El banco contrató a una firma independiente de ciberseguridad para determinar el origen y el alcance de los datos expuestos (REUTERS/Rupak De Chowdhuri/File Photo)

Antecedentes de brechas en la banca india

No es el primer caso del sector bancario indio este año. En julio, el estatal Bank of Baroda reconoció una filtración que expuso información vinculada a cuentas de clientes y documentos internos, tras detectarse en la red oscura un paquete de datos de aproximadamente un terabyte.

En julio de 2025, el SBI ya había reportado una vulnerabilidad de su seguridad en Yono, su aplicación de banca móvil usada por decenas de millones de personas en India y por parte de su numerosa comunidad en el exterior, reportó Cyber Security News, destacado portal ligado a la ciberseguridad. La entidad bancaria aclaró que el fallo correspondía a una versión antigua y que la actualización ya no presentaba dicha fragilidad.

El banco dijo que continúa evaluando el incidente y que irá aplicando medidas preventivas y correctivas a medida que avance la investigación independiente sobre la autenticidad y el alcance real de los datos filtrados.

Temas Relacionados

IndiaCiberataqueCiberseguridadLo último en tecnologíaTecnología-NoticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carros más inteligentes: ahora recordarán correos, mapas y más gracias a la IA de Gemini

Android Auto contará con inteligencia personalizada para apoyarse en los datos del conductor y su celular

Carros más inteligentes: ahora recordarán correos, mapas y más gracias a la IA de Gemini

Lista de celulares que perderán WhatsApp el 31 de octubre de 2026

La relación incluye teléfonos populares de generaciones anteriores, pero cada usuario debe confirmar la edición del sistema instalada antes de decidir si necesita migrar sus datos

Lista de celulares que perderán WhatsApp el 31 de octubre de 2026

Netflix superó las expectativas de ganancias, pero sus acciones cayeron por el temor a perder audiencia

La compañía había despedido al 6% de su plantilla y reemplazado a su jefa de contenidos una semana antes del balance

Netflix superó las expectativas de ganancias, pero sus acciones cayeron por el temor a perder audiencia

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este miércoles 21 de octubre

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este miércoles 21 de octubre

Un juez obligó a Meta a revelar qué ejecutivos aprobaron piratear libros para entrenar su IA

La empresa había responsabilizado solo a empleados técnicos por el uso de BitTorrent para bajar material protegido

Un juez obligó a Meta a revelar qué ejecutivos aprobaron piratear libros para entrenar su IA

DEPORTES

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

El dardo de Leandro Paredes a Brasil tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

Ganó el premio mayor de Ahora Caigo y la reacción de su mamá conmovió al estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”

Se entregan los Martín Fierro de Radio 2026: quiénes son los nominados y los detalles de la ceremonia

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Retiran del mercado un queso cheddar en varios estados por posible contaminación con E. coli

Alianza cae en San Pedro Sula y complica su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027

“El fin último de la literatura es decir la verdad conforme a la manera en la que el autor del libro ve el mundo”: Julian Barnes, sobre la literatura y su propósito

En el Caribe panameño descubren enfermedad que ataca a los corales