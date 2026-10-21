Cerraron el complejo termal investigado por la muerte de un nene de 10 años infectado con la “ameba comecerebros”

El cierre provisorio de las termas se desarrolla mientras el ente sanitario provincial realiza estudios y análisis de agua en distintos puntos de la jurisdicción

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La Municipalidad de Fiambalá dispuso el cierre preventivo del Complejo Termal tras la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección causada por el microorganismo Naegleria fowleri. La medida busca permitir los estudios de agua que realiza el Ministerio de Salud de Catamarca mientras se investiga el posible sitio de exposición.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán mediante biología molecular. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden confundirse con los de una meningitis bacteriana, lo que dificulta su detección temprana.

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El comunicado de la Municipalidad de Fiambalá por el cierre provisorio de las Termas locales (@fiambala_catamarca)

La investigación epidemiológica reconstruye las actividades del niño durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas, un período coincidente con el intervalo de incubación documentado. Los equipos técnicos tomaron muestras de agua y superficies en los lugares indicados por familiares y personas cercanas, aunque el análisis general todavía no concluyó.

Un caso aislado bajo investigación sanitaria

Hasta el momento no se confirmó que la exposición haya ocurrido en las termas de Fiambalá. El municipio pidió a residentes y visitantes que sigan las comunicaciones oficiales, sin informar una fecha para la reapertura del predio.

El Ministerio de Salud de Catamarca indicó que no se detectaron otros casos vinculados y que la evaluación disponible apunta a un episodio aislado. La cartera también descartó riesgo para familiares, convivientes y personal sanitario porque el microorganismo no se transmite de persona a persona.

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El Ministerio de Salud de Catamarca indicó que no se detectaron otros casos vinculados y que la evaluación disponible apunta a un episodio aislado.

La infección ocurre exclusivamente cuando agua contaminada ingresa por la nariz, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Desde la cavidad nasal, el organismo puede desplazarse por las fibras nerviosas, atravesar pequeñas aberturas del cráneo y alcanzar el cerebro.

Beber agua que contenga la ameba no provoca la enfermedad. Los casos cerebrales asociados a Naegleria fowleri suelen registrarse después de nadar o bucear en lagos, ríos y otros cuerpos de agua dulce durante el verano, cuando períodos extensos de calor elevan la temperatura del agua y reducen su nivel.

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La hipótesis sobre aves migratorias y aguas cálidas

Una posible explicación para la presencia del microorganismo en Fiambalá es su traslado por aves migratorias procedentes del Caribe o de países de Centroamérica, donde la ameba es frecuente. La hipótesis fue planteada por Juan Barros, doctor en Biología y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, en declaraciones a El Ancasti, diario provincial.

Barros sostuvo que, durante sus desplazamientos anuales, las aves podrían transportar la ameba enquistada en forma de huevos, una condición que le permitiría resistir ambientes adversos. Al entrar en contacto con el agua termal, los organismos habrían encontrado condiciones favorables para eclosionar, desarrollarse y multiplicarse.

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Una representación celular describe las etapas de la ameba comecerebros asociada a infecciones cerebrales graves. (NIH / Indian J Microbiol)

El especialista propuso extender los análisis de manera transversal e interdisciplinaria a otros ambientes con características similares: aguas cálidas, con temperaturas de entre 35 °C y 46 °C, y con poco movimiento. La investigación se concentró inicialmente en las termas por un nexo epidemiológico.

Naegleria fowleri es un organismo unicelular de vida libre que puede habitar en aguas dulces templadas y cálidas, además del suelo y de piletas con mantenimiento deficiente. También se documentaron infecciones vinculadas al uso de agua de la canilla contaminada para irrigar los senos nasales o lavarse la nariz en prácticas religiosas.

Desde 1962 se informaron menos de 500 casos en el mundo y la tasa de mortalidad de la meningoencefalitis amebiana primaria ronda el 95%.

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