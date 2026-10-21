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Honduras: DAET niega detenciones de policías tras operativo en San Pedro Sula y alerta sobre posible atentado

La portavoz de la división antiextorsión aseguró que ningún agente permanece detenido por el caso de Villas del Merendón y atribuyó a una sustracción el origen de varios parches policiales hallados entre las evidencias.

La portavoz de la DAET negó que agentes de la división permanezcan detenidos tras el operativo realizado en Villas del Merendón, en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía redes sociales)
La portavoz de la DAET negó que agentes de la división permanezcan detenidos tras el operativo realizado en Villas del Merendón, en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía redes sociales)
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La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) rechazó que sus agentes enfrenten detenciones o requerimientos fiscales tras el operativo realizado en San Pedro Sula, Cortés, donde el Ministerio Público reportó el hallazgo de presuntas drogas, municiones y otros objetos vinculados con una investigación.

La postura de la institución policial contrasta con la información divulgada por el ente acusador sobre los indicios localizados durante un allanamiento en Villas del Merendón.

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En declaraciones, una portavoz de la DAET sostuvo que ningún funcionario permanece detenido por este caso y pidió que las evidencias sean investigadas para establecer su procedencia y posible relación con actividades ilícitas.

La controversia se centra, entre otros elementos, en varios parches e insignias policiales que aparecieron entre los objetos relacionados con el operativo. La vocera afirmó que esos artículos pertenecían a una bodega de la división y que habrían sido sustraídos por otras personas.

El Ministerio Público divulgó imágenes de los objetos que sus investigadores reportaron como evidencias localizadas durante el allanamiento en Cortés. (Foto: Cortesía redes sociales)
El Ministerio Público divulgó imágenes de los objetos que sus investigadores reportaron como evidencias localizadas durante el allanamiento en Cortés. (Foto: Cortesía redes sociales)

Durante la entrevista, la portavoz aseguró que los parches encontrados estaban almacenados en una bodega de la institución. Según su versión, personas ajenas a la división habrían sustraído los artículos, aunque no detalló quiénes serían los responsables ni cuándo ocurrió la supuesta sustracción.

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La funcionaria también sostuvo que la presencia de insignias policiales entre las evidencias no demuestra, por sí sola, que agentes de la DAET hayan participado en actividades delictivas.

En ese sentido, señaló que corresponde a los organismos de investigación determinar cómo llegaron esos objetos al inmueble intervenido y si existe alguna conexión entre su procedencia y los hechos investigados.

El pronunciamiento se produce después de que el Ministerio Público difundiera información sobre los indicios que sus investigadores habrían encontrado en la propiedad.

Los parches e insignias policiales hallados entre los objetos relacionados con el caso abrieron interrogantes sobre su procedencia y cómo llegaron al inmueble intervenido. (FOTO: Diseño Infobae)
Los parches e insignias policiales hallados entre los objetos relacionados con el caso abrieron interrogantes sobre su procedencia y cómo llegaron al inmueble intervenido. (FOTO: Diseño Infobae)

Las diferencias entre ambas versiones mantienen bajo escrutinio el origen de los artículos y las posibles responsabilidades que puedan establecerse durante las diligencias.

La investigación deberá precisar si los parches fueron sustraídos de la bodega policial, quiénes tuvieron acceso a ellos y si su presencia en el inmueble tiene alguna relación con las actividades que son objeto de investigación.

La funcionaria manifestó que desconoce dónde se encuentran actualmente esas sustancias y remitió las consultas al Ministerio Público, institución que divulgó imágenes de las presuntas evidencias.

De acuerdo con la información compartida por el ente acusador, entre los objetos localizados en el inmueble figuran presunta droga, 181 municiones, cargadores, un silenciador, prendas tácticas y documentos.

Entre los indicios divulgados por el ente acusador figuran 181 municiones, cargadores, un silenciador y prendas tácticas. (Foto: Cortesía redes sociales)
Entre los indicios divulgados por el ente acusador figuran 181 municiones, cargadores, un silenciador y prendas tácticas. (Foto: Cortesía redes sociales)

Para determinar si hubo participación de agentes policiales u otros individuos, las autoridades deberán sustentar sus conclusiones mediante las diligencias correspondientes.

Además de referirse al operativo en Villas del Merendón, la portavoz informó que una agencia internacional de inteligencia advirtió sobre un posible atentado contra varias instalaciones de la DAET, incluida la sede regional ubicada en San Pedro Sula.

Según explicó, la institución recibió la alerta aproximadamente a la 1:27 de la tarde del martes. Tras conocer la información, los agentes reforzaron la vigilancia en las instalaciones señaladas, como medida preventiva ante una eventual amenaza.

La vocera relacionó la advertencia con la captura de un hombre conocido con el alias de “Zombie”, detenido el sábado anterior en Choloma, Cortés.

Según su versión, los informes de inteligencia apuntan a posibles amenazas contra el detenido para impedir que revele información sobre la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

La regional de la DAET en San Pedro Sula reforzó sus medidas de vigilancia tras recibir una alerta sobre un posible atentado contra instalaciones policiales. (Foto: Cortesía redes sociales)
La regional de la DAET en San Pedro Sula reforzó sus medidas de vigilancia tras recibir una alerta sobre un posible atentado contra instalaciones policiales. (Foto: Cortesía redes sociales)

Sin embargo, los detalles sobre la naturaleza de la amenaza, sus posibles responsables y el alcance de la alerta no fueron precisados en la información proporcionada por la portavoz.

La negativa de la DAET sobre las supuestas detenciones y la explicación ofrecida acerca de los parches policiales deberán contrastarse con la información que maneja el Ministerio Público y los organismos encargados de las diligencias.

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