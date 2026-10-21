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Lista de celulares que perderán WhatsApp el 31 de octubre de 2026

La relación incluye teléfonos populares de generaciones anteriores, pero cada usuario debe confirmar la edición del sistema instalada antes de decidir si necesita migrar sus datos

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
WhatsApp dejará sin servicio a varios celulares antiguos desde octubre de 2026 (Reuters)
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La lista de celulares que perderán WhatsApp el 31 de octubre de 2026 incluye modelos antiguos de Samsung, Motorola, LG y Sony que no alcanzan los requisitos mínimos de la aplicación.

La pérdida de acceso no implica que las cuentas desaparezcan de forma automática. El problema afecta al dispositivo que ya no puede ejecutar una versión compatible del sistema operativo. Quien conserve su número, su copia de seguridad y su cuenta podrá restaurar sus conversaciones en otro teléfono que cumpla las condiciones técnicas exigidas por WhatsApp.

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WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte.
La aplicación exigirá sistemas más recientes para seguir funcionando en móviles antiguos (Imagen ilustrativa)

WhatsApp exige Android 6.0 y iOS 15.5 como mínimo

La aplicación de mensajería establece que los equipos con Android deben operar con Android 6.0 o una versión posterior. En los teléfonos de Apple, el requisito señalado es iOS 15.5 o una edición más reciente del sistema. Los móviles que no puedan actualizarse hasta esos niveles perderán la capacidad de instalar nuevas versiones o de mantener el funcionamiento del servicio.

La medida alcanza, sobre todo, a dispositivos lanzados hace más de una década. Muchos ya dejaron de recibir actualizaciones oficiales de sus fabricantes, una situación que limita el acceso a herramientas actuales y reduce las opciones de seguridad. El fin de la compatibilidad responde a la necesidad de que WhatsApp incorpore funciones nuevas sobre sistemas que aún reciben soporte técnico.

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No todos los teléfonos antiguos quedarán fuera por la misma razón. Algunos mantienen una versión de Android o iOS cercana al mínimo requerido, mientras que otros ya no admiten ningún tipo de actualización. Por ello, la fecha no debe interpretarse como una baja general para todos los móviles veteranos, sino como un aviso para verificar cada modelo y su software instalado.

Cómo comprobar si un celular podrá mantener el acceso a WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Cómo comprobar si un celular podrá mantener el acceso a WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estos son los modelos que podrían perder el acceso

Entre los equipos mencionados como posibles afectados aparecen varios teléfonos de Samsung, Motorola, LG y Sony. La lista incluye modelos que tuvieron amplia presencia en el mercado, pero que ya no cuentan con actualizaciones capaces de llevarlos a los requisitos actuales de la plataforma.

Los dispositivos son los siguientes:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.
  • Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.
  • LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.
  • Sony: Xperia Z y Xperia SP.

La presencia de un equipo en esta relación no sustituye la revisión individual. Algunas variantes, actualizaciones disponibles según el país o modificaciones previas del sistema pueden alterar la versión instalada. La clave consiste en comprobar si el teléfono ejecuta Android 6.0 o superior, o iOS 15.5 en el caso de los iPhone.

Cómo comprobar la versión del sistema operativo

En un móvil Android, el procedimiento comienza en Ajustes. Después hay que entrar en “Acerca del teléfono” y buscar “Información de software” o “Versión de Android”. Si la cifra mostrada es inferior a Android 6.0, conviene revisar si el fabricante ofrece alguna actualización. Si no existe una versión posterior, el teléfono podría dejar de utilizar WhatsApp.

El fin de la compatibilidad no elimina las cuentas de WhatsApp - WHATSAPP OFICIAL
El fin de la compatibilidad no elimina las cuentas de WhatsApp - WHATSAPP OFICIAL

En los iPhone, se debe abrir Ajustes, seleccionar General y entrar en Información. Allí aparece la versión de iOS instalada. También resulta conveniente acceder a “Actualización de software” para comprobar si hay una edición más reciente compatible con el dispositivo. Instalar la última versión disponible puede prolongar el uso de aplicaciones que aún admiten el modelo.

Las actualizaciones no solo determinan el acceso a la mensajería. También corrigen problemas de seguridad, mejoran la estabilidad y permiten utilizar herramientas recientes. Un equipo que ya no recibe soporte puede mantener funciones básicas, pero acumula limitaciones frente a aplicaciones que modifican sus requisitos con el paso del tiempo.

La copia de seguridad permite conservar los chats

Si el teléfono no cumple las condiciones, será necesario migrar a otro equipo compatible. Antes de hacerlo, es importante crear una copia de seguridad de conversaciones, fotografías y documentos. En Android, WhatsApp permite guardar ese respaldo en Google Drive. En iPhone, la alternativa es iCloud.

Para realizar el proceso, hay que abrir WhatsApp, entrar en Ajustes, seleccionar Chats y pulsar en Copia de seguridad. Después, el usuario podrá restaurar la información desde el nuevo teléfono con la misma cuenta y el mismo número. La incompatibilidad afecta al móvil antiguo, no elimina la cuenta de WhatsApp, siempre que el respaldo se haya creado antes del cambio.

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