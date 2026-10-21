Gemini se vuelve un asistente al volante: resuelve dudas de vuelos y rutas sin ver el celular

Gemini apunta a funcionar como un asistente de voz para quienes manejan. (Google)

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Gemini quiere convertirse en un copiloto de voz: ya está disponible en autos de todo el mundo y promete responder consultas personalizadas sin que el conductor tenga que mirar el celular.

La novedad lleva al volante la inteligencia personal, una función que adapta las respuestas del asistente a cada usuario.

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La herramienta apunta a resolver dudas durante el viaje (desde información sobre vuelos hasta rutas y planes) mediante comandos de voz. La idea es simple: que el conductor pueda pedir ayuda sin apartar la vista del camino.

La inteligencia personal permite que Gemini no responda de forma genérica, sino a partir de la información y las necesidades de cada persona. Ahora, esa capacidad llega al auto con una experiencia pensada para acompañar los trayectos sin sumar distracciones.

La herramienta ya puede usarse en vehículos de distintos mercados del mundo. (Google)

Qué puede hacer ahora Gemini en un auto

Con Gemini en el auto, los usuarios podrán hacer preguntas y recibir respuestas personalizadas mientras conducen. El asistente funciona con manos libres, por lo que evita la necesidad de desbloquear el teléfono o buscar información en una pantalla.

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La función puede servir para despejar dudas vinculadas con un viaje. Por ejemplo, permite consultar datos sobre vuelos, pedir orientación sobre una ruta o resolver preguntas que surjan antes de llegar a destino.

El foco está puesto en la interacción por voz. En lugar de interrumpir el recorrido para revisar el celular, el conductor puede formular una consulta y escuchar la respuesta de Gemini sin dejar de prestar atención al tránsito.

El sistema busca responder consultas sin obligar al conductor a mirar la pantalla del teléfono. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La propuesta también busca que el asistente entienda mejor el contexto personal de cada usuario. La inteligencia personal de Geminies la base de esa experiencia: respuestas diseñadas para ser útiles en el momento, incluso cuando la persona está al volante.

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Google cambia algunas funciones de Gemini

Google reorganiza varias funciones de Gemini y cambia la forma en que los usuarios crean instrucciones personalizadas, programan tareas o utilizan agentes de inteligencia artificial.

La modificación alcanza a Gems, Spark y Acciones programadas, con un despliegue que comenzó en octubre de 2026 y continuará hasta 2027 para cuentas empresariales y educativas.

El cambio principal es el reemplazo de los Gems por las Skills. Hasta ahora, los Gems funcionaban como asistentes personalizados independientes: se elegían desde una barra lateral y abrían una conversación separada.

Google modificó los nombres y la organización de varias herramientas de Gemini. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Con el nuevo sistema, las instrucciones se integran directamente en el chat principal de Gemini.

Para activar una Skill, el usuario debe escribir una barra diagonal en el cuadro de consulta y elegir la función que necesita.

Gemini puede aplicarla automáticamente si detecta que coincide con el pedido. Además, permite combinar varias Skills en una misma conversación, por ejemplo, una para definir la identidad de marca y otra para establecer el tono de escritura.

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Las Skills de Gemini utilizan el formato abierto SKILL.md, basado en Markdown, para crear y transferir instrucciones entre distintas herramientas.

Spark cambia de nombre y pasa a identificarse como Tarea, una función que puede continuar procesos aunque el usuario cierre la computadora. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Están disponibles tanto en la aplicación de Gemini como en Google Workspace, una integración que los Gems no ofrecían.

Sin embargo, algunas funciones todavía no pueden utilizarse dentro de una Skill. Entre ellas están Canvas, Investigación profunda, Aprendizaje guiado y la generación de video y música.

Tampoco se pueden compartir Skills ni adjuntar archivos de Google Drive, aunque Google prevé sumar esas opciones más adelante.

Spark, el agente capaz de seguir trabajando cuando el usuario cierra la computadora o bloquea el teléfono, pasa a presentarse como Tarea.

FILE PHOTO: The Google logo is displayed during a press conference in Berlin, Germany, November 11, 2025. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

La función opera en máquinas virtuales de Google Cloud y puede realizar procesos de varios pasos, como investigar competidores o monitorear precios de vuelos.

Antes de enviar mensajes, modificar datos, hacer compras o completar formularios, solicita aprobación del usuario.

Las Acciones programadas mantienen su nombre. Permiten definir una instrucción, establecer cuándo debe ejecutarse y elegir su frecuencia, con un límite de 10 acciones activas al mismo tiempo.

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El 17 de noviembre de 2026, Google comenzará a convertir automáticamente los Gems de cuentas personales en Skills. Para empresas, los Gems dejarán de estar disponibles el 1 de marzo de 2027; en educación, el cambio se completará el 1 de junio de 2027.