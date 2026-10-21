Marcelo Tinelli reveló qué carrera quiere estudiar su hijo Lolo: “Le encanta”

El conductor compartió en Dale Match una charla con el adolescente de 12 años en su ciclo de stream y contó que busca seguir sus pasos (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)

Guardar

Marcelo Tinelli contó que su hijo Lolo quiere estudiar periodismo deportivo, durante una charla sobre fútbol que compartieron en Dale Match, el ciclo de stream del conductor en Infobae en vivo. El adolescente de 12 años participó del programa para analizar los partidos de la semana, dio sus pronósticos y dejó en evidencia el interés que tiene por el deporte.

El intercambio se desarrolló con el tono distendido que suele caracterizar las apariciones del hijo menor de Tinelli. Mientras comentaban los próximos compromisos de los equipos argentinos, el conductor decidió contar que su hijo menor ya piensa en su futuro y que su intención es formarse para trabajar como periodista especializado en fútbol.

PUBLICIDAD

Lolo, de 12 años, habló de sus pronósticos futbolísticos junto a Tinelli

La conversación comenzó con una consulta sobre el partido entre Boca y Vasco da Gama. “¿Cómo lo ves, Lolo?”, preguntó Marcelo Tinelli. El joven se animó a anticipar un resultado y proyectó una definición ajustada para la serie.

“Para mí gana Boca 1 a 0 y, como empatan en el global, termina pasando Boca por penales”, respondió. Su análisis se centró tanto en el resultado del encuentro como en la posibilidad de que la clasificación se resolviera desde los doce pasos.

Luego, la charla pasó al cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Lolo expresó su confianza en los clubes locales y dejó una frase sobre los equipos brasileños: “Yo confío en los equipos argentinos porque los brasileros son pecho frío”.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli reveló que su hijo quiere estudiar periodismo deportivo

Fue entonces cuando Tinelli habló del vínculo de su hijo con el fútbol más allá de su rol como espectador. El conductor explicó que Lolo quiere estudiar periodismo deportivo, una carrera que también forma parte de sus propios antecedentes profesionales.

“A Lolo le encanta el fútbol, quiere estudiar para ser periodista deportivo, lo mismo que estudió el papá”, señaló Tinelli con orgullo. Anita Martínez, compañera del conductor en el ciclo, intervino con una broma: “Al fin uno en la casa que va a laburar”.

Tinelli se mostró orgulloso al contar cuál es el proyecto profesional de Lolo

La aparición de Lolo se produjo en el marco del nuevo proyecto de streaming de Tinelli en Infobae. El adolescente ya había acompañado a su padre en otras ocasiones y, esta vez, tuvo espacio para compartir sus opiniones sobre la actualidad futbolística y sus expectativas frente a los partidos de la semana.

PUBLICIDAD

La pasión de Lolo por el fútbol también remite a una etapa previa de la vida de su padre. En el debut de Dale Match, el conductor recordó que antes de dedicarse al periodismo tuvo el objetivo de llegar a Primera División. La confesión surgió cuando en el estudio exhibieron una foto de su infancia en Bolívar. Acompañado por Anita Martínez, Carito Müller y Baulo, Tinelli repasó sus años como futbolista y recordó que se desempeñaba como marcador de punta izquierdo y defensor central.

El conductor y su hijo coincidieron frente a cámara para hablar de su pasión por el fútbol

“Mi sueño era ser jugador de fútbol. Siempre fue”, afirmó el conductor. Según contó, tuvo un paso por San Telmo y luego integró la tercera división de Defensores de Belgrano, mientras intentaba avanzar hacia la máxima categoría del fútbol argentino.

PUBLICIDAD

Tinelli señaló que esa posibilidad se interrumpió cuando debió cumplir con el servicio militar obligatorio. “Cuando estaba por llegar a Primera, me tocó la colimba, el servicio militar”, relató. Tras esa experiencia, comenzó a trabajar en Radio Rivadavia y orientó su camino profesional hacia los medios de comunicación.

Marcelo Tinelli y su equipo de Dale Match (Gustavo Gavotti)

Durante la charla, también evocó un partido de su adolescencia frente a Diego Maradona, disputado en los Campeonatos Evita. “Yo jugué contra Maradona en el campeonato Evita. Nos ganó”, contó entre las bromas de sus compañeros de mesa.

Los Juegos Nacionales Evita fueron creados en 1948 por iniciativa de Eva Perón y del entonces ministro de Salud, Ramón Carrillo. El certamen nació con competencias infantiles de fútbol y se propuso promover la práctica deportiva y los controles sanitarios entre niños y adolescentes.

PUBLICIDAD