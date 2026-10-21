Lucas Bertero denunció que fue víctima de una estafa virtual: “Un infierno”

Lucas Bertero denunció en sus redes sociales que sufrió una estafa virtual el 7 de septiembre

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Lucas Bertero relató a través de sus redes sociales el calvario que atravesó tras ser víctima de una estafa virtual que describió como “un infierno” y que lo dejó con cuentas vacías, créditos a su nombre y amenazas de por medio. El conductor compartió el episodio en una serie de historias de Instagram, donde detalló cómo se desarrolló el engaño y agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso de resolución.

“El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla; fui víctima de una estafa virtual con modalidad nueva, muy creativa por cierto”, escribió Bertero en el primero de sus posteos, titulado “A mí no me va a pasar”. El conductor explicó que los estafadores lograron generar créditos a su nombre y realizar compras de todo tipo sin su autorización, lo que derivó en un estado de angustia permanente durante los días posteriores al hecho. “Solo tenía preguntas, pánico y culpa”, sumó.

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En su relato, Bertero cuestionó la facilidad con la que terceros pudieron acceder y manipular su información personal. “¿Cómo es que cualquiera puede hacer lo que quiera con mis datos?”, se preguntó el conductor, quien detalló que la maniobra incluyó el vaciamiento de sus cuentas bancarias, la generación de préstamos millonarios a su nombre y amenazas directas en su contra. “Cuentas vacías, préstamos millonarios y amenazas, un infierno”, escribió.

Los estafadores vaciaron las cuentas bancarias del conductor y tramitaron créditos millonarios a su nombre

Pese a la gravedad de la situación, Bertero remarcó que logró recomponer su vida con el acompañamiento de distintas personas e instituciones que intervinieron en la resolución del caso. El conductor agradeció de manera puntual a los abogados Martín Leguizamón y Fernando Burlando por el trabajo y la contención brindada durante el proceso. “Hoy, volviendo a mi vida, necesito decir gracias a Martín Leguizamón, a Fernando Burlando por el gran trabajo y contención”, expresó.

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El conductor también destacó la intervención de su banco, entidad con la que operaba y que colaboró en el esclarecimiento del hecho. Bertero cerró su descargo con un llamado a la prevención dirigido a sus seguidores, a quienes instó a mantenerse alerta frente a este tipo de maniobras delictivas. “Si les sirve mi experiencia, estén alerta siempre porque hay que pensar, lamentablemente, que a mí sí me puede pasar”, concluyó, en referencia al título que había elegido para la primera de sus historias.

La publicación del conductor generó una respuesta pública de Leguizamón, quien compartió su propia historia en Instagram para remarcar el trabajo conjunto realizado junto al banco y al estudio jurídico que intervino en el caso.

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Los abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón asumieron la asistencia legal y la contención del periodista

En su mensaje, Leguizamón agradeció de manera directa a las partes involucradas en la resolución del conflicto y remarcó la celeridad con la que se actuó para dar una respuesta al conductor. “Muchas gracias por escuchar el pedido y actuar con rapidez para darle tranquilidad a Lucas”, cerró el periodista en su publicación, que replicó el reclamo inicial de Bertero y sumó un respaldo público al proceso de reparación que atravesó el conductor tras la estafa.

El caso de Bertero se suma a una creciente lista de episodios de fraude virtual que afectan a figuras públicas y usuarios particulares, en los que los delincuentes recurren a modalidades cada vez más sofisticadas para acceder a datos personales y bancarios. El propio conductor remarcó en su publicación que la metodología utilizada en su caso resultaba novedosa, lo que dificultó en un primer momento la identificación del origen del fraude.

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Hasta el momento, ni Bertero ni las entidades mencionadas en sus publicaciones brindaron precisiones adicionales sobre el monto total involucrado en la maniobra ni sobre el estado de las actuaciones legales iniciadas a raíz del hecho.