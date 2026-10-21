Cuba

De acusación dudosa a celda de castigo: la SIP condena la persecución contra el periodista cubano Henry Constantín

La organización responsabilizó a las autoridades cubanas por la integridad física y psicológica del director de La Hora de Cuba, detenido desde el 16 de septiembre en Kilo 7

El periodista independiente Henry Constantin cumplió un mes de reclusión y las autoridades ordenaron su traslado a una celda de castigo./ (Diario de Cuba)
El periodista independiente Henry Constantin cumplió un mes de reclusión y las autoridades ordenaron su traslado a una celda de castigo./ (Diario de Cuba)
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantín, quien cumple una sanción de al menos 15 días en una celda de castigo de la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, según denunció la organización el 19 de octubre.

Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permanece detenido desde el 16 de septiembre. La entidad responsabilizó a las autoridades de Cuba por su integridad física y psicológica.

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De acuerdo con La Hora de Cuba, personal penitenciario afirmó que halló un cuchillo artesanal entre las pertenencias del periodista durante una requisa realizada el 15 de octubre. A partir de ese hallazgo, las autoridades le impusieron el confinamiento disciplinario.

Constantín sostiene que el objeto pudo haber sido colocado para incriminarlo y justificar nuevas sanciones en su contra. En una llamada desde el penal, relató que los funcionarios se dirigieron de forma directa al sitio donde dijeron haber encontrado el arma.

La medida también derivó en la suspensión de las visitas familiares y conyugales previstas para el 19 de octubre, además de la pérdida de la comunicación telefónica diaria que tenía autorizada.

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Hombre con gorra negra y barba junto a un poste de madera, frente a un automóvil blanco con baliza azul en una calle estrecha.
La SIP exigió su liberación inmediata y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad, tras denunciar que permanece detenido desde el 16 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Kilo 7. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dudas sobre las circunstancias del supuesto hallazgo

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que el traslado de Constantín a una celda de castigo ocurre en un contexto que, según la organización, plantea dudas sobre el procedimiento penitenciario.

“La decisión de enviar a Henry Constantín a una celda de castigo, en circunstancias que despiertan serias sospechas, constituye un nuevo y alarmante episodio de hostigamiento contra un periodista que nunca debió estar encarcelado”, afirmó Manigault.

El directivo, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, pidió que las autoridades cubanas pongan fin a las medidas disciplinarias y garanticen la seguridad del periodista. La SIP reclamó además su liberación incondicional.

Detención desde el 16 de septiembre y acusación de desobediencia

Dibujo de un hombre con gorra y esposas en las muñecas, frente a un coche patrulla rotulado y edificios coloniales.
El director de La Hora de Cuba sostiene que el objeto pudo haber sido colocado para incriminarlo, mientras la SIP pidió una investigación independiente sobre la requisa realizada el 15 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Constantín fue arrestado cuando acudió a una citación policial en Camagüey el 16 de septiembre. Las autoridades lo acusan de presunta desobediencia porque no se presentó a una convocatoria anterior, fijada para el 9 de septiembre.

El periodista rechaza esa acusación, según el comunicado de la SIP. La organización recordó que ha denunciado detenciones, restricciones y otros actos de hostigamiento contra Constantín vinculados con su actividad profesional.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió que el aislamiento y la restricción de contactos con la familia incrementan la vulnerabilidad del detenido.

“Nos preocupa especialmente que, además del aislamiento, se pretenda privar a Constantín del contacto con su familia y de sus comunicaciones telefónicas”, afirmó Ramos, quien dirige la Organización Editorial Mexicana (OEM). También solicitó una investigación independiente sobre la denuncia de que el arma fue colocada entre sus pertenencias.

La SIP, con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, sostuvo que el encarcelamiento de Constantín y las nuevas sanciones agravan la preocupación por las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba.

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