Felipe Fort reveló cómo conoció a su novia y el gesto clave con el que la conquistó: "Al principio no estaba interesada en mí"

Felipe Fort contó cómo conquistó a su novia Mary Di

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A tres meses de confirmar su noviazgo con la joven rusa Mary Di, Felipe Fort contó cómo la conoció y de qué manera logró conquistarla durante un viaje a España. El empresario relató que el vínculo comenzó a través de mensajes de Instagram y que, ante la falta de señales de interés de ella, decidió viajar hasta Málaga para verla en persona.

Fort explicó que Mary vivía en Madrid cuando empezaron a hablar, aunque ella se mostraba distante. “No estaba interesada en mí”, reconoció ante Nacho Elizalde y Luli González en Tapados de laburo (Olga). Entonces, aprovechó que ella conocía Málaga y le pidió que le mostrara la ciudad.

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La respuesta de la joven fue suficiente para que él organizara el viaje. “Le mandé un pasaje de tren. Fui a Málaga, la conocí y ella me mostró la ciudad”, recordó. Sin embargo, aseguró que durante el paseo todavía no encontraba la manera de avanzar en el vínculo porque no interpretaba señales claras de parte de ella.

El momento que lo impulsó ocurrió cuando un empleado de un restaurante abrazó a Mary con la intención de invitarla a comer. “Ya me estaba poniendo un poco celoso y no éramos nada”, admitió Fort. Poco después, un vendedor de flores se acercó a la pareja y él tomó una decisión espontánea: compró todas las que tenía.

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Felipe Fort compartió la intimidad de su día junto a su novia (Instagram)

“Eran como quince flores”, detalló. Con el ramo en la mano, se acercó a Mary, le tocó el hombro y se lo entregó. La reacción de ella le dio confianza para continuar el encuentro: “Me sonrió. Dije: ‘Listo, acá, punto positivo’”.

Después de ese gesto, siguieron caminando y terminaron en una terraza con vista a la ciudad. Mientras observaban el paisaje, Fort pensaba en besarla. Según relató, Mary cerró los ojos por unos instantes, una actitud que Luli González interpretó como parte de un juego de seducción. El empresario coincidió y dejó entrever que esa escena fue decisiva para el inicio de la relación.

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Semanas atrás, Felipe Fort volvió a compartir parte de su intimidad con Mary Di a través de sus redes sociales. En un video publicado por el empresario, ambos aparecen recostados al sol. La joven lo besa en la mejilla al comienzo de la grabación y él responde con un beso y un abrazo.

La publicación con la que el empresario presentó a su pareja superó los 30.000 me gusta en dos horas

También difundió una selfie en la que se los ve relajados durante la tarde. Fort musicalizó la imagen con “Nutshell”, de Alice in Chains, mientras la modelo aparece recostada sobre la espalda de su novio.

La pareja había hecho pública su relación con una serie de postales de sus vacaciones en España. La foto que concentró más comentarios mostraba a Fort de espaldas, abrazado a Mary en una calle nocturna de Málaga, mientras ella sostenía un ramo de rosas rojas. La publicación no incluía texto, salvo un emoji de gato negro.

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Felipe Fort confirmó su noviazgo con Mary Di tres meses después del viaje en el que se conocieron en España

Luego se conoció que se trataba de Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en Madrid, cuyo usuario de Instagram es @merneis. En su perfil alterna producciones de moda en blanco y negro con fotografías al aire libre. En el carrusel que compartió Fort, los dos se mostraron tomados de la mano dentro de un auto, junto al mar y en distintos puntos del litoral mediterráneo.

La publicación con la que el empresario presentó a su pareja superó los 30.000 “me gusta” en dos horas. Entre los mensajes se destacó el de Marta Fort, hermana melliza de Felipe, quien escribió: “Me enteré igual que ustedes”. Su comentario acumuló más de 10.000 reacciones y cerca de 200 respuestas.

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Amigos de Fort también se sumaron a la conversación con bromas sobre el idioma. Uno de ellos escribió: “Ah, así me cambiás nomás. Encima no habla español”, y luego agregó: “Yo te hablo hasta en italiano: ‘Vabbene fai cazzi tuoi’”.