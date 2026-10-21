Investigan a dos policías por quedarse presuntamente con droga incautada en Honduras

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas es una unidad policial creada para combatir la extorsión y las asociaciones terroristas en Honduras. (Foto: Cortesía redes sociales)

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Dos agentes de una unidad policial creada recientemente para combatir la extorsión y las asociaciones terroristas se encuentran bajo investigación en Honduras, luego de que surgieran sospechas sobre el manejo irregular de evidencias incautadas durante un procedimiento en San Pedro Sula, en el norte del país.

El caso involucra a funcionarios asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes presuntamente habrían conservado sustancias decomisadas en lugar de remitirlas a las autoridades correspondientes.

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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó este martes que se realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar si los agentes incurrieron en responsabilidades penales o administrativas.

La investigación se desarrolla mediante una inspección en una casa de seguridad ubicada en San Pedro Sula, con la participación de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado.

Las autoridades buscan establecer si durante el allanamiento y la inspección se encontraron indicios o evidencias que no fueron manejados conforme a los procedimientos establecidos.

El objetivo es identificar posibles irregularidades y determinar quiénes serían los responsables de cualquier incumplimiento.

La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado interviene en las diligencias orientadas a establecer posibles responsabilidades de los funcionarios investigados. (Foto: Cortesía redes sociales)

Velásquez explicó que coordinó las actuaciones con el fiscal general de la República y el director nacional de Lucha contra el Narcotráfico para garantizar que el proceso se desarrolle de manera transparente.

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El funcionario sostuvo que el caso se enmarca en los esfuerzos de depuración de la Policía Nacional y advirtió que no permitirá que las actuaciones indebidas de miembros de la institución comprometan la credibilidad de las fuerzas de seguridad.

“Y cuando ocurra una situación de esta, vamos a perseguirlo y vamos a procesarlo como cualquier otro criminal y si hay evidencia en su contra, pues que le caiga todo el peso de la ley”, manifestó el titular de Seguridad al referirse a las posibles consecuencias para los agentes investigados.

El ministro recordó que los funcionarios policiales tienen la obligación de entregar cualquier indicio o sustancia encontrada durante sus operaciones a las autoridades competentes.

Por ello, insistió en que las evidencias deben quedar bajo el control de las instancias encargadas de documentarlas, analizarlas y determinar su posible relación con actividades delictivas.

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La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico participa en las actuaciones para determinar si hubo irregularidades durante el procedimiento policial. (Foto: Cortesía redes sociales)

Uno de los aspectos que todavía permanece sin esclarecer es la cantidad y el tipo de sustancias que habrían quedado en poder de los agentes.

Según la información preliminar recibida por Velásquez, no se trataría de un cargamento de varios kilogramos, sino de pequeños paquetes que podrían contener distintas drogas.

Entre los indicios mencionados figuran posibles dosis de cocaína, envoltorios de marihuana y otras sustancias que presuntamente habrían sido incautadas a personas dedicadas a la distribución de estupefacientes.

Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer la naturaleza de cada sustancia mediante los análisis correspondientes. Tampoco se ha precisado cuántos paquetes fueron encontrados ni las circunstancias exactas en las que habrían quedado bajo el control de los policías.

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El secretario de Seguridad explicó que cualquier evidencia debe remitirse al Ministerio Público, incluso cuando el procedimiento no concluya con una persona detenida. De esta manera, los fiscales pueden ordenar los peritajes necesarios y documentar adecuadamente los hallazgos.

Las autoridades realizan diligencias en una casa de seguridad ubicada en San Pedro Sula para esclarecer el manejo de las sustancias incautadas. (Foto: Cortesía redes sociales)

El funcionario señaló que los investigados tendrán que explicar por qué conservaron las sustancias, en caso de confirmarse que permanecieron en su poder fuera de los procedimientos autorizados.

Velásquez reconoció que todavía desconoce cómo llegaron las evidencias a manos de los dos policías. Entre las posibilidades que mencionó figura que algunos indicios hayan quedado en poder de los funcionarios después de que un sospechoso escapara o durante la incautación de mochilas y otras pertenencias.

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No obstante, aclaró que estas son hipótesis y que, por ahora, no dispone de información precisa para confirmar cómo ocurrieron los hechos.