El excelso tiro libre de Enzo Fernández y el primer gol de Nahuel Molina en la Roma: dos perlitas de los argentinos en la Champions

Era un golazo de Enzo: Fernández la acarició, la pelota se estrelló en el travesaño y Anderson solo tuvo que empujarla para el 1-0 del Manchester City sobre AEK Atenas

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El inicio de la tercera fecha de la Champions League tuvo protagonismo argentino. Enzo Fernández participó en el gol que abrió el marcador para el Manchester City en la goleada por 5 a 1 sobre el AEK Atenas. Mientras, Nahuel Molina marcó su primer tanto en la Roma, en el triunfo 4-0 frente al Slovan Bratislava.

El equipo ciudadano jugó de local en el estadio Etihad y el ex River Plate ejecutó un tiro libre que impactó en el travesaño y le quedó servido a Elliot Anderson, quien definió para el 1 a 0 inicial.

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El equipo conducido por Enzo Maresca necesitaba una respuesta contundente tras la derrota sufrida la semana anterior ante el PSG, y la encontró con una actuación dominante de principio a fin frente al conjunto griego, que sumó su segunda caída en las primeras tres fechas de la competición continental. El resultado pudo haber sido más abultado, pese a que Erling Haaland no fue parte del encuentro.

A diferencia de otros encuentros recientes, Fernández tuvo menor protagonismo en la elaboración ofensiva y se concentró en tareas de contención en el mediocampo, aunque su aporte en la pelota parada resultó determinante para abrir el marcador. A partir de esa apertura, el equipo inglés profundizó su dominio sobre el rival.

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Phil Foden fue la figura del encuentro con un hat-trick y una asistencia, mientras que Rayan Cherki convirtió un gol adicional y exhibió gran manejo de pelota durante los 90 minutos. El lateral Rico Lewis también se destacó con dos pases gol. El único tanto del AEK llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Stavros Pilios aprovechó una desatención defensiva del City, aunque no alteró el desarrollo del partido.

Con este triunfo, el Manchester City escaló hasta la sexta posición de la tabla de la fase de liga, instancia en la que los primeros ocho equipos avanzan de manera directa a los octavos de final. El PSG y el Liverpool continúan como líderes con puntaje ideal. Por la cuarta fecha, programada para el miércoles 4 de noviembre, el equipo de Maresca visitará al RB Leipzig, dirigido por el argentino Martín Demichelis.

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En paralelo, el lateral derecho de la selección argentina Nahuel Molina marcó su primera conquista desde su llegada a la Roma en el último mercado de pases, procedente del Atlético de Madrid. El defensor apareció en el tramo final del primer tiempo del partido ante el Slovan Bratislava, disputado en el Estadio Olímpico, cuando el conjunto italiano ya se encontraba en ventaja.

El primer gol de Nahuel Molina en la Roma

La jugada se originó en un remate de Donyell Malen que el arquero Dominik Taká rechazó hacia el interior del área. Molina llegó por el segundo palo y definió de derecha, a quemarropa, para establecer el 2 a 0 parcial.

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El primer gol del encuentro también se produjo en una jugada de pelota parada. Mario Hermoso cabeceó desde cerca y colocó el balón en el ángulo izquierdo, tras una prolongación de cabeza de Daniele Ghilardi en un tiro libre ejecutado desde la banda.

En el complemento, Niccolò Pisilli amplió la diferencia con un remate de primera intención desde el centro del área, tras un pase de Malen que terminó en el ángulo izquierdo del arco rival. Minutos más tarde, el propio Malen convirtió de penal el cuarto tanto, luego de una infracción cometida por César Blackman sobre Wesley dentro del área.

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El triunfo representó el primero de la Roma en la actual fase de liga, luego de un empate y una derrota en las dos presentaciones anteriores. Con cuatro puntos, el conjunto italiano se ubicó en el puesto 13 de la tabla, dentro de la zona de clasificación directa a los dieciseisavos de final. El defensor Leonardo Balerdi fue titular, mientras que Matías Soulé ingresó en reemplazo de Lorenzo Pellegrini, lesionado, y Santiago Castro sustituyó a Malen durante el segundo tiempo.

La Roma volverá a presentarse en la Champions League el martes 3 de noviembre, cuando visite al Manchester United en el estadio Old Trafford, por la cuarta fecha de la fase de liga.

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