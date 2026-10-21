Maru Botana enfrentó las críticas por sus degustaciones en MasterChef Celebrity: “Como poquito igual que un pajarito”

La jurado respondió a los cuestionamientos por sus degustaciones en el reality de Telefe. Además, habló del hostigamiento que recibió Toto, participante de 9 años de MasterChef Junior (Video: SQP/ América TV)

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Maru Botana respondió a las críticas por su manera de degustar los platos en MasterChef Celebrity (Telefe) y se refirió al hostigamiento que recibió Toto, un participante de 9 años de MasterChef Junior, tras el estreno de la versión con niños del reality de cocina.

Consultada por los memes y videos que circulan en redes sociales sobre sus devoluciones en el ciclo que conduce Wanda Nara, Maru se desentendió de cualquier polémica. “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, respondió, en SQP (América TV).

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“Yo como muy poquito, como un pajarito”, dijo Maru Botana ante las críticas por sus degustaciones en MasterChef Celebrity (RSFotos)

Ante la insistencia por una escena que se volvió viral, en la que algunos usuarios observaron que apenas había probado una hamburguesa, la jurado explicó: “Yo como muy poquito, como un pajarito”. También defendió su forma de evaluar las recetas a partir de su trayectoria profesional: “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.

La participación de Botana en el reality de Telefe generó críticas entre parte del público en las redes sociales quienes cuestionaron que tome porciones pequeñas, separe ingredientes o revise los platos con los cubiertos antes de dar una devolución. El reclamo volvió a circular durante una prueba en la que Campi presentó empanadas de mondongo con salsa: los usuarios señalaron que la cocinera observó el relleno y probó la salsa, sin que se viera que mordiera la masa.

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Durante la presentación del plato de Campi, unas empanadas de mondongo, la cocinera fingió probar el plato (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

La famosa pastelera también fue consultada por la repercusión que tuvo el caso de Toto, participante de MasterChef Junior, quien grabó un video llorando luego de recibir mensajes hostiles por su debut. El niño quedó expuesto tras una prueba en equipos con Ámbar, otra niña, cuando señaló que su compañera había preparado una hamburguesa que el jurado cuestionó por su grosor.

“La verdad que lo sentimos un montón. No estamos preparados para estas cosas”, lamentó la cocinera. Luego remarcó el espíritu con el que, según planteó, debe seguirse el programa infantil: “La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal”.

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“Sé de cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, afirmó Maru sobre su experiencia como jurado (SQP, MasterChef Celebrity)

Toto pidió ver las repercusiones de su participación, pese a que no maneja sus redes sociales, que están a cargo de su familia. Tras leer los mensajes, publicó un video para pedir que cesaran los ataques. “Me están ‘hateando’ y la verdad que me está afectando mucho”, dijo entre lágrimas.

El participante explicó que ya le había pedido disculpas a Ámbar y volvió a hacerlo de forma pública. “No me gusta que me hagan hate. Por favor, ¿pueden parar de hacerlo? Acá detrás hay una persona”, expresó. La madre del niño señaló que Toto quiso conocer la reacción del público con la expectativa de encontrar mensajes positivos. También sostuvo que, después de la prueba, se acercó a abrazar a Ámbar y le dedicó palabras de apoyo, una situación que, según afirmó, no apareció en la emisión.

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“No estamos preparados para estas cosas”, lamentó Maru Botana por los mensajes hostiles que recibió un niño participante de MasterChef Junior (Prensa Telefe)

Además de defender su manera de degustar, Maru habló de su experiencia como jurado en la actual edición de MasterChef Celebrity. “Es la primera vez y estoy supercontenta”, dijo sobre su participación estable en el programa. También destacó el vínculo con los concursantes y el resto del equipo: “Los chicos son un amor. Wanda, el elenco. Lo estoy disfrutando muchísimo”.

Sobre MasterChef Junior, sostuvo que el formato tiene otra dinámica. “Es otra cosa, mucho más relajado”, señaló. Para la cocinera, los participantes infantiles concurren a vivir una experiencia lúdica: “Para los chicos es un juego, venís a jugar”. También rechazó que exista un jurado con un rol de dureza frente a ellos: “No hay malos”. Según explicó, las devoluciones y correcciones se realizan cuando corresponde, pero valoró la dedicación y la expresividad de los niños.

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