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La solución de Twitch para ponerse al día con streams extensos: resúmenes de los mejores momentos

Los streamers podrán crear clips durante sus transmisiones en directo. Cuando pronuncien “Twitch Clip That”, la plataforma generará un fragmento y lo añadirá automáticamente al resumen

Dos pantallas de teléfono móvil con menús de transmisiones en directo, vídeos y el perfil de una usuaria en la plataforma Twitch
Twitch lanzó una nueva función de resúmenes para sus directos. (Twitch)
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Twitch estrenó los resúmenes de transmisiones, una función pensada para que los espectadores puedan ponerse al día con streams extensos sin tener que reproducirlos completos. La herramienta reúne clips de una emisión en vivo y los presenta como una selección de los momentos más relevantes.

La novedad busca resolver un problema habitual en la plataforma: incluso los seguidores más fieles no siempre pueden conectarse desde el inicio o permanecer hasta el final de una transmisión. Con los resúmenes, podrán revisar en pocos minutos las jugadas, reacciones y escenas que marcaron una emisión.

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Los creadores conservan el control sobre el contenido que se muestra. Twitch incluirá de forma predeterminada los clips creados por el streamer y sus editores, pero permitirá quitar fragmentos, sumar otros o modificarlos antes de compartir el resultado con la comunidad.

Interfaz digital con pestañas de contenido, miniaturas de transmisiones de video y opciones de menú sobre un fondo violeta con destellos de luz
Los usuarios podrán conocer lo principal de transmisiones largas que no vieron completas. (Twitch)

Cómo acceder a los resúmenes de Twitch

Los seguidores encontrarán los resúmenes en la parte superior de su feed dentro de la aplicación móvil. Así, cuando abran Twitch desde el teléfono, podrán ver una recopilación de clips de los canales que siguen y recuperar lo ocurrido durante una transmisión que no pudieron ver en directo.

Los usuarios podrán abrirlo desde el botón “+” de la aplicación móvil. Desde allí, tendrán la posibilidad de revisar los clips disponibles y decidir cuáles formarán parte de la recopilación que verá su audiencia.

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De igual forma, la función estará disponible en la página de cada canal. De este modo, una persona que llegue al perfil de un creador podrá consultar sus emisiones recientes a través de una selección de momentos destacados, sin depender de haber recibido el contenido en el feed.

Tres teléfonos inteligentes muestran pantallas con menús y opciones de edición de video de una aplicación móvil sobre un fondo degradado
La función agrupa fragmentos seleccionados de un directo. (Twitch)

Para los streamers, el acceso al editor de resúmenes aparecerá después de cada transmisión.

Además de servir como una alternativa para quienes se perdieron un directo, estos resúmenes permitirán a las comunidades volver sobre los fragmentos que generaron más comentarios, reacciones o participación durante la emisión.

Cómo se generan los resúmenes de Twitch

El resumen se construye a partir de clips del canal. En el editor, Twitch mostrará una secuencia visual con los fragmentos disponibles: los que ya fueron incorporados aparecerán al comienzo con una marca de verificación, mientras que el resto podrá añadirse o descartarse con unos toques.

Los resúmenes aparecerán destacados en la zona superior del inicio de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los resúmenes aparecerán destacados en la zona superior del inicio de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los creadores podrán generar clips mientras están en vivo. Al decir “Twitch Clip That”, la plataforma creará un fragmento que se sumará automáticamente al resumen de esa transmisión.

Una vez finalizado el stream, será posible recortarlo, cambiar los subtítulos o ajustar su diseño.

La interacción con esos clips puede ayudar a los streamers a detectar qué momentos tuvieron mayor impacto.

Twitch señaló que esa actividad podría contribuir a recomendar contenido a nuevos usuarios en espacios como Clips y Live, con el objetivo de ampliar el alcance de los canales.

Los comentarios y reacciones permitirán a los creadores identificar cuáles fueron las escenas que más interés generaron. (Twitch)
Los comentarios y reacciones permitirán a los creadores identificar cuáles fueron las escenas que más interés generaron. (Twitch)

Twitch crea un entrenador para stream

Twitch comenzó a probar Stream Coach, una herramienta de inteligencia artificial que ofrece comentarios a los creadores después de cada transmisión en vivo.

La función está disponible para un grupo reducido de streamers y propone sugerencias opcionales sobre los elementos que funcionaron durante el directo y posibles alternativas para futuras emisiones.

La plataforma no precisó si esos consejos incluirán recomendaciones concretas sobre crecimiento de audiencia, comunidad o monetización.

Los usuarios elegibles pueden consultar la herramienta desde una pestaña específica dentro de su panel de control y desactivarla si no desean recibir sus sugerencias.

Captura de interfaz digital sobre fondo oscuro con el encabezado Stream Coach, cuadros de texto en latín y miniaturas de vídeo
El Stream Coach de Twitch ofrece recomendaciones automáticas y análisis de transmisiones. (X: zachbussey)

La compañía también incorporó una opción para impedir que el contenido de los canales sea utilizado en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa de Amazon.

Para hacerlo, los creadores deben ingresar a Ajustes, abrir “Seguridad y privacidad”, buscar la sección “Entrenamiento para IA generativa” y desactivar la función.

La medida generó cuestionamientos porque todos los canales aparecen habilitados de forma predeterminada.

Si el creador no cambia esa configuración, sus transmisiones, clips, videos bajo demanda, momentos destacados, chats, textos e imágenes podrían emplearse para desarrollar futuros modelos de Amazon.

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