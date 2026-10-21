Sam Altman creador de ChatGPT ahora lanza herramientas para distinguir humanos de deepfakes en bancos y videollamadas

El paquete, bautizado World ID, combina tres soluciones distintas. (world.org)

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World presentó un conjunto de herramientas de verificación de identidad pensado para bancos e instituciones financieras, con el objetivo de distinguir a personas reales de sistemas automatizados y deepfakes. El anuncio lo hizo Alex Blania, cofundador del proyecto impulsado por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, durante la conferencia Money20/20.

Se trata del primer producto que World diseña de forma específica para un sector industrial, y llega en un momento en el que la inteligencia artificial multiplica los riesgos de fraude y suplantación.

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El paquete, bautizado World ID, combina tres soluciones distintas: una aplicación de identidad digital, una extensión para verificar participantes en videollamadas de Zoom y un sistema para que agentes de IA puedan actuar en nombre de los usuarios. Cada componente apunta a un escenario distinto donde la confianza entre humanos y máquinas se ha vuelto un problema para las empresas.

World conecta su ecosistema mediante World ID, socios financieros y mini aplicaciones propias. (world.org)

Cómo funciona World ID para verificar identidad bancaria

La aplicación World ID funciona como un repositorio de credenciales digitales que certifican la identidad de cada usuario. Estas credenciales permiten demostrar que determinada acción fue ejecutada por una persona real y no por un programa automatizado, un aspecto cada vez más relevante para las instituciones financieras.

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Sandro Herbig, presidente de Tools for Humanity, explicó que el avance de la inteligencia artificial está elevando la necesidad de las empresas de contar con mecanismos de verificación confiables. Según indicó, World ID busca aportar una capa adicional de confianza tanto en los sistemas internos como en los externos de los bancos.

Por ahora, World no identificó ninguna entidad bancaria que haya adoptado formalmente la herramienta, ni dio a conocer su costo. Sí mencionó como socios de diseño a OpenExchange, Bain Capital, VanEck Funds y Outtake, compañías que participaron en el desarrollo del producto sin que se haya confirmado su implementación comercial.

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La urgencia detrás de este lanzamiento tiene respaldo en cifras concretas. World citó una proyección de Deloitte según la cual las pérdidas por fraude facilitado con IA en Estados Unidos podrían escalar de 12.300 millones de dólares en 2023 a 40.000 millones de dólares en 2027, un salto que explica el interés del sector financiero en herramientas de este tipo.

World ID para Zoom verifica a los participantes de las llamadas y detecta posibles deepfakes durante la interacción. (world.org)

World ID para Zoom combate deepfakes en videollamadas

Uno de los componentes del paquete apunta directamente a un problema que ha crecido con la sofisticación de la inteligencia artificial generativa: la suplantación de identidad en videoconferencias. World ID para Zoom verifica a los participantes de las llamadas y detecta posibles deepfakes durante la interacción.

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Esta función no es completamente nueva. Había comenzado una fase de pruebas limitada en abril, y tras ese período acotado, la herramienta ya quedó disponible para todos los usuarios. El objetivo es que las empresas puedan confirmar, en tiempo real, que la persona que participa de una reunión virtual es quien dice ser.

AgentKit habilita pagos y acciones de agentes de inteligencia artificial

La tercera pieza del anuncio, conocida como World ID for Agents o AgentKit, resuelve un problema distinto: permite que los usuarios autoricen a agentes de IA a presentar credenciales en su nombre. La herramienta busca simplificar las interacciones entre sistemas automatizados y plataformas externas sin perder el rastro de quién autorizó cada acción.

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Este desarrollo no surge de manera aislada. En marzo, World ya había presentado una versión de prueba de AgentKit compatible con el protocolo de pago x402, de Coinbase, que permite a los agentes de inteligencia artificial realizar pequeños pagos con criptomonedas estables por servicios digitales.

Un deepfake (de deep learning y fake) es un contenido multimedia —como un video, un audio o una imagen— creado o manipulado con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad en torno a ese protocolo ya muestra volumen: se han procesado más de 138 millones de transacciones a través de x402, entre ellas micropagos por datos, recursos informáticos y acceso a modelos de IA. No obstante, todavía no es posible determinar qué proporción de esas operaciones responde a una demanda comercial sostenida en el tiempo.

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World sostiene que más de 18 millones de personas ya verificaron su identidad como seres humanos únicos dentro de la red. Esa base de usuarios es la que el proyecto busca capitalizar con una expansión hacia servicios financieros que combinen identidad digital y pagos.

En esa línea se inscribe World Money, una aplicación para pagos con criptomonedas estables que la compañía lanzó en septiembre. El producto se suma a un conjunto de herramientas que World desarrolla en paralelo junto con actores del sector de servicios financieros.